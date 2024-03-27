Шнайдер Иван – Книгоноша Петр
Листая страницы старых пожелтевших газет, я встретил J 1 интересные путевые очерки, в которых автор, некий Петр Перк, писал о том, как он стал книгоношей - распространителем Евангелия в России. Имя этого человека мне было уже знакомо из материала по истории Самарской общины баптистов, одним из основателей которой он был. Однако имеющаяся в нём информация была очень краткой. Мне хотелось больше узнать о жизни и служении этого человека. И вот многие годы я по крупицам собирал биографию Петра Петровича Перка и его семьи. В ходе поисков я также встречал информацию о братьях Петра - Гергарде и Иоганне Перк, выходцах из меннонитов, которые стали адвентистами, и так же, как и Петр, были книгоношами Британского и Иностранного Библейского Общества.
Прошло более ста лет со времени описываемых событий, и лишь пожелтевшие страницы старых газет, книг и журналов в архивах свидетельствуют о тех далеких временах... Эти очерки и заметки из немецких газет «Фриденсштимме» (Friedensstimme), «Ди Рундшау» (Die Rundschau), «Меннонити- ше Рундшау» (Mennonitische Rundschau) и «Одессаер цайтунг» (Odessaer Zeitung) в свободном изложении, как и многие другие источники, легли в основу этой публикации.
Также недавно мне довелось познакомиться с внучкой П.П. Перка - Ириной Ивановной Винс, 85-летней жительницей г. Детмольд в Германии. Она рассказала мне о последних годах жизни её дедушки Петра и бабушки Сары Перк, и предоставила редкие фамильные раритеты: фотографии и документы, подтверждающие события из жизни семьи Перк. Ирина Ивановна познакомила меня с правнучкой Петра Петровича Нелли Юсуповой, проживающей в городе Запорожье. Нелли также помогла мне в сборе информации о семье Перк.
Предлагаю вниманию читателя биографическую повесть о жизни и служении Петра Петровича Перка - человека, в котором сочетались любовь к Богу и людям, который стоял выше национальных и культурных разногласий, и служил связующим звеном между меннонитами, евангельскими христианами и баптистами, между русскими и немцами. Труд, совершенный во имя Христа - будь то кусочек хлеба, поданный голодному или стакан воды жаждущему, а тем более - распространение Слова Божьего - всегда приносит плоды для вечности.
Иван Шнайдер – Книгоноша Петр
Steinhagen: Samenkorn e.V., 2017. – 130 с.
ISBN 978-3-86203-176-4
Иван Шнайдер – Книгоноша Петр – Содержание
КНИГОНОША ПЕТР
Часть первая КНИГОНОША
- Вступление
- Корни
- Книгоноши
- Встреча на мельнице
- Разные пути
- В начале служения
- В Саратовской губернии
- В опасностях на реках и дорогах
- Саратов
- Высоцкие
- Младший брат
- Самара
- Яков Винс
- Возвращение на юг России
- Гальбштадт - Молочанск
- Литература издательства «Радуга»
- Снова в пути
- Тяжёлое время
- Хронология событий в Гальбштадте (Молочанске)
- На юбилее
Часть вторая СЕМЬЯ КНИГОНОШИ
- Семья Петра Перка
- Иван Петрович Перк
- Анастасия
- Корней Перк
- Павел (Пауль) Перк
- Лидия
- Давлеканово
- В Алма-Ате
- Война
- После войны
- Заключение
- Благодарности
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Хронология
- Использованная литература
- Литература на немецком языке
- Именной указатель
- Документы
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