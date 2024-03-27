Шнайдер Иван – Книгоноша Петр

Листая страницы старых пожелтевших газет, я встретил J 1 интересные путевые очерки, в которых автор, некий Петр Перк, писал о том, как он стал книгоношей - распространителем Евангелия в России. Имя этого человека мне было уже знакомо из материала по истории Самарской общины баптистов, одним из основателей которой он был. Однако имеющаяся в нём информация была очень краткой. Мне хотелось больше узнать о жизни и служении этого человека. И вот многие годы я по крупицам собирал биографию Петра Петровича Перка и его семьи. В ходе поисков я также встречал информацию о братьях Петра - Гергарде и Иоганне Перк, выходцах из меннонитов, которые стали адвентистами, и так же, как и Петр, были книгоношами Британского и Иностранного Библейского Общества.

Прошло более ста лет со времени описываемых событий, и лишь пожелтевшие страницы старых газет, книг и журналов в архивах свидетельствуют о тех далеких временах... Эти очерки и заметки из немецких газет «Фриденсштимме» (Friedensstimme), «Ди Рундшау» (Die Rundschau), «Меннонити- ше Рундшау» (Mennonitische Rundschau) и «Одессаер цайтунг» (Odessaer Zeitung) в свободном изложении, как и многие другие источники, легли в основу этой публикации.

Также недавно мне довелось познакомиться с внучкой П.П. Перка - Ириной Ивановной Винс, 85-летней жительницей г. Детмольд в Германии. Она рассказала мне о последних годах жизни её дедушки Петра и бабушки Сары Перк, и предоставила редкие фамильные раритеты: фотографии и документы, подтверждающие события из жизни семьи Перк. Ирина Ивановна познакомила меня с правнучкой Петра Петровича Нелли Юсуповой, проживающей в городе Запорожье. Нелли также помогла мне в сборе информации о семье Перк.

Предлагаю вниманию читателя биографическую повесть о жизни и служении Петра Петровича Перка - человека, в котором сочетались любовь к Богу и людям, который стоял выше национальных и культурных разногласий, и служил связующим звеном между меннонитами, евангельскими христианами и баптистами, между русскими и немцами. Труд, совершенный во имя Христа - будь то кусочек хлеба, поданный голодному или стакан воды жаждущему, а тем более - распространение Слова Божьего - всегда приносит плоды для вечности.

Иван Шнайдер – Книгоноша Петр

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2017. – 130 с.

ISBN 978-3-86203-176-4

Иван Шнайдер – Книгоноша Петр – Содержание

КНИГОНОША ПЕТР

Часть первая КНИГОНОША

Вступление

Корни

Книгоноши

Встреча на мельнице

Разные пути

В начале служения

В Саратовской губернии

В опасностях на реках и дорогах

Саратов

Высоцкие

Младший брат

Самара

Яков Винс

Возвращение на юг России

Гальбштадт - Молочанск

Литература издательства «Радуга»

Снова в пути

Тяжёлое время

Хронология событий в Гальбштадте (Молочанске)

На юбилее

Часть вторая СЕМЬЯ КНИГОНОШИ

Семья Петра Перка

Иван Петрович Перк

Анастасия

Корней Перк

Павел (Пауль) Перк

Лидия

Давлеканово

В Алма-Ате

Война

После войны

Заключение

Благодарности

ПРИЛОЖЕНИЕ