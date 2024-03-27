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Шнайдер Иван – Книгоноша Петр

Иван Шнайдер – Книгоноша Петр
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs
Листая страницы старых пожелтевших газет, я встретил J 1 интересные путевые очерки, в которых автор, некий Петр Перк, писал о том, как он стал книгоношей - распространителем Евангелия в России. Имя этого человека мне было уже знакомо из материала по истории Самарской общины баптистов, одним из основателей которой он был. Однако имеющаяся в нём информация была очень краткой. Мне хотелось больше узнать о жизни и служении этого человека. И вот многие годы я по крупицам собирал биографию Петра Петровича Перка и его семьи. В ходе поисков я также встречал информацию о братьях Петра - Гергарде и Иоганне Перк, выходцах из меннонитов, которые стали адвентистами, и так же, как и Петр, были книгоношами Британского и Иностранного Библейского Общества.
Прошло более ста лет со времени описываемых событий, и лишь пожелтевшие страницы старых газет, книг и журналов в архивах свидетельствуют о тех далеких временах... Эти очерки и заметки из немецких газет «Фриденсштимме» (Friedensstimme), «Ди Рундшау» (Die Rundschau), «Меннонити- ше Рундшау» (Mennonitische Rundschau) и «Одессаер цайтунг» (Odessaer Zeitung) в свободном изложении, как и многие другие источники, легли в основу этой публикации.
Также недавно мне довелось познакомиться с внучкой П.П. Перка - Ириной Ивановной Винс, 85-летней жительницей г. Детмольд в Германии. Она рассказала мне о последних годах жизни её дедушки Петра и бабушки Сары Перк, и предоставила редкие фамильные раритеты: фотографии и документы, подтверждающие события из жизни семьи Перк. Ирина Ивановна познакомила меня с правнучкой Петра Петровича Нелли Юсуповой, проживающей в городе Запорожье. Нелли также помогла мне в сборе информации о семье Перк.
Предлагаю вниманию читателя биографическую повесть о жизни и служении Петра Петровича Перка - человека, в котором сочетались любовь к Богу и людям, который стоял выше национальных и культурных разногласий, и служил связующим звеном между меннонитами, евангельскими христианами и баптистами, между русскими и немцами. Труд, совершенный во имя Христа - будь то кусочек хлеба, поданный голодному или стакан воды жаждущему, а тем более - распространение Слова Божьего - всегда приносит плоды для вечности.

Иван Шнайдер – Книгоноша Петр

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2017. – 130 с.
ISBN 978-3-86203-176-4

Иван Шнайдер – Книгоноша Петр – Содержание

КНИГОНОША ПЕТР
Часть первая КНИГОНОША
  • Вступление
  • Корни
  • Книгоноши
  • Встреча на мельнице
  • Разные пути
  • В начале служения
  • В Саратовской губернии
  • В опасностях на реках и дорогах
  • Саратов
  • Высоцкие
  • Младший брат
  • Самара
  • Яков Винс
  • Возвращение на юг России
  • Гальбштадт - Молочанск
  • Литература издательства «Радуга»
  • Снова в пути
  • Тяжёлое время
  • Хронология событий в Гальбштадте (Молочанске)
  • На юбилее
Часть вторая СЕМЬЯ КНИГОНОШИ
  • Семья Петра Перка
  • Иван Петрович Перк
  • Анастасия
  • Корней Перк
  • Павел (Пауль) Перк
  • Лидия
  • Давлеканово
  • В Алма-Ате
  • Война
  • После войны
  • Заключение
  • Благодарности
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Хронология
  • Использованная литература
  • Литература на немецком языке
  • Именной указатель
  • Документы
Views 218
Rating 5.0 / 5
Added 27.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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