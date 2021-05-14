Менахем-Мендл Шнеерсон – Игрот Кодеш – Том 5

Игрот Кодеш – Том 5

В связи с изданием «Игрот Кодеш» в наше время нужно заметить следующее: С того момента, как Алтэр Рэбе начал руководить хасидами ХАБАДа, появилось понятие «йехидут». Хасид заходил к Рэбе на аудиенцию и получал указания как себя вести во всех аспектах жизни. Со временем число хасидов увеличилось и стало физически невозможно принять каждого хасида на личную аудиенцию. Тогда были изданы «Правила Лиозно», ограничивающие поездки хасидов к Алтэр Рэбе. Через несколько лет после этого была написана и издана книга «Тания», в предисловии к которой Алтэр Рэбе пишет, что эта книга включает в себя: «Ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, — но нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела». И нечто подобное можно сказать о появлении «Игрот Кодеш» Рэбе Короля Мошиаха: В течение десятилетий Рэбе принимал десятки тысяч людей на «йехидут» и давал им советы в области служения Творцу, общественной работе, личных проблемах и т.д. Одновременно с этим, Рэбе начал тратить много времени на написание писем («Игрот Кодеш») и рассылку их в разные места, разным людям и они, как и «йехидут», также охватывают все сферы деятельности человека — посмотрев в «Игрот Кодеш», можно найти море указаний по законам и обычаям, в служении Всевышнему, в общественной работе и в личной жизни... В конце 80-х, когда количество хасидов увеличилось во много раз, прекратились, как известно, личные аудиенции и изменился стиль писем.

Рэбе несколько раз говорил, что в этот период не нужно задавать много вопросов, а обращаться к своему раву (согласно указанию «сделай себе рава»)... И вот, именно в это время мы удостоились увидеть появление томов «Игрот Кодеш». Теперь, если человек хочет узнать мнение Рэбе по тому или иному вопросу, то ответы на практически все темы можно найти там. Когда мы задумываемся о том, что благодаря этим книгам можно узнать мнение Рэбе почти по всем вопросам, понятно, насколько важно изучать эти книги. Понятно, что речь идет не только об отношении к самому себе, но также и к другим, как пишет Алтэр Рэбе в конце предисловия к книге «Тания»: «Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в этих писаниях, пусть обратится к великим, живущим в его городе, и они наставят его. Я же прошу их не замыкаться в молчании, не проявлять ложное смирение и скромность, упаси Б-же.

Известно, как велика кара для тех, кто отказывает в духовной пище, и как велико вознаграждение щедрых. И сказали наши мудрецы, комментируя стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо осветит им лик Свой Всевышний — свет лика живого Б-га». Все это относится также к упомянутому указанию Рэбе ШЛИТА, по всем вопросам советоваться с духовным учителем («машпиа») («сделай себе рава»), обязанность которого — дать совет ученику в соответствии с указаниями Рэбе в сборнике «Игрот Кодеш». И тогда удостоимся исполнения слов Алтэр Рэбе: «И дарующий жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда уже не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня и т.д.», «ибо наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет воля Его» Тогда и раввин, и ученик, будут учиться вместе у Рэбе Короля Мошиаха. В последнее время широкое распространение получило общение с Рэбе в письменной форме с помощью «Игрот Кодеш». Подробнее об этом читайте в приложении в конце книги.

N12241 Слава Б-гу, 5 Тишрея 5712 года, Бруклин, Нью-Йорк. Мир и благословение!

Время от времени я получаю сообщения о вашей учебе в йешиве... и хотя в некоторых деталях я доволен вашим поведении, но даже если все было бы так, как это требуется, то ведь известно высказывание Рэбе МААРАШа, которое повторял много раз мой тесть и учитель, Рэбе...: «То, что хорошо -это хорошо, а лучшее — разве не лучше?». И в частности, как это и видно, что в некоторых вещах Ваше поведение и усердность в учебе нуждаются в поддержке и укреплении. И я хочу пробудить Вас, напомнив слова Рэбе РАШАБа об учениках йешивы, что они должны быть как свечи, освещая все вокруг.

Тогда очевидно, что это должно быть у всех учеников йешивы, и у каждого из Вас должно быть запечатлена в памяти возложенная на Вас большая ответственность быть примером для всех остальных находящихся в йешиве учеников, которые будут смотреть на Вас и брать пример. И это должно быть не только в учебе хасидизма и молитве, а также в изучении открытой части Торы вообще и в достойном повседневном поведении и отношении с друзьями. Я надеюсь, что эти короткие слова будут достаточными, чтобы пробудить Вас встать на истинный путь, что Ваша цель прихода в йешиву... не только для вашего собственного блага, а также для оказания влияния на окружающих, быть примером того, каким должен быть ученик йешивы как внутренне, так и внешне. После того, как вы получите это письмо, буду ожидать от вас добрую весть, что вы начали осуществлять все вышесказанное на практике. С благословением на успех в изучении «открытой» части Торы и хасидского учения со страхом перед Небом.

Менахем-Мендл Шнеерсон – Игрот Кодеш – Том 5

Перевод – Шолем Лугов

www.moshiach.ru

Издательство – «Лишкат Эзрат Ахим Хабад Любавич» – 357 с.

Израиль – 2016 г.