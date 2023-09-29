Шнеерсон - Любавичский ребе - Сердце хасидизма
Какова сфера интересов учения хасидизма и что нового содержит оно по сравнению с открывшимися прежде него областями Учения? По этому поводу хасидскими мыслителями высказан целый ряд объяснений. Приведем следующие.
1. Ко времени Баал-Шем-Това еврейский мир {только что переживший тяжелейшие потрясения} пребывал в состоянии, сравнимом с обморочным. С появлением основателя хасидизма и его учения мир очнулся и стал приходить в себя.
2. Хасид - тот, кто в своих благородных поступках склонен идти дальше, чем того требует Закон. (Как гласит высказывание наших учителей: «Благочестивый сжигает обрезанные ногти, несмотря на то, что, поступая так, он причиняет себе вред».)
3. Ценность хасидизма в том, что {на этой ступени духовного самосовершенствования} природные силы души человека становятся силами Б-жественными. Высказывание Алтер Ребе, автора книг Тания и Шулхан арух, гласит: «Всё призвание хасидута - в изменении природы чувств человека». Хасидут призван не только направить на {возвышенное} присущие человеку чувства, но и обновить саму природу человека, превратив ее в источник новых, ранее не испытанных чувств.
4. Новизна хасидизма - в предоставлении возможности постичь Б-жественное каждому, даже тому, кто не наделен возвышенной душой и не шел путями аскетизма. Это учение пролило свет на темы, относящиеся к «тайной части Торы». Призвав силы и свойства души служить аналогами и символами {высших сущностей}, оно приблизило тайное учение к сфере рационального мышления. Эта идея выражена в словах стиха: «...и из души моей, облеченной в плоть, узрю Б-га». Благодаря такому преобразованию тайн Торы в мыслимые образы каждому отдельному человеку предоставляется возможность постичь и эту часть Учения. {Эта возможность настолько широка, что позволяет воспринять тайное Учение} всеми уровнями интеллекта - от интеллекта его Б-жественной души, разума его мыслящей души и до сферы мышления, ограниченной интересами его животной души.
Менахем-Мендел Шнеерсон - Любавичский ребе - СЕРДЦЕ ХАСИДИЗМА
Из выступлений наделенного частицей славы Святого Творца адмура Менахема-Мендла Шнеерсона из Любавичей, душа которого пребывает в небесных высотах, в праздник йод-тет кислев 5726 года (13.12.1965) и следующие за ним субботы, в которых он разъясняет природу учения хасидизма
Перевод с иврита р. Н.З. Рапопорта Под общей редакцией проф. Г. Брановера
«ШАМИР» ИЕРУСАЛИМ 5769 - 2009 - 142 с.
Менахем-Мендел Шнеерсон - Любавичский ребе - СЕРДЦЕ ХАСИДИЗМА - Содержание
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Сердце хасидизма
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