Шнеерсон - Любавичский ребе - Сердце хасидизма

Какова сфера интересов учения хасидизма и что нового содержит оно по сравнению с открывшимися прежде него областями Учения? По этому поводу хасидскими мыслителями высказан целый ряд объяснений. Приведем следующие.

1. Ко времени Баал-Шем-Това еврейский мир {только что переживший тяжелейшие потрясения} пребывал в состоянии, сравнимом с обморочным. С появлением основателя хасидизма и его учения мир очнулся и стал приходить в себя.

2. Хасид - тот, кто в своих благородных поступках склонен идти дальше, чем того требует Закон. (Как гласит высказывание наших учителей: «Благочестивый сжигает обрезанные ногти, несмотря на то, что, поступая так, он причиняет себе вред».)