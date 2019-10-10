Менахем-Мендл Шнеерсон – Обретение Неба на Земле – 365 размышлений Ребе

Никто не может поднять себя над землей за волосы, пленнику не освободиться из темницы без посторонней помощи, без того, кто уже свободен. Я искал в юности, кто повел бы меня за собой, — учителя, на-ставника, гуру, неважно, как бы он назывался. Но кто поведет тебя искать твою собственную дорогу? Моя дорога походила на путь оленя в лесу — я шел, перепрыгивая, проскальзывая, продираясь, держась в стороне от широкой тропы, по которой шли все.

В 15 лет я бросил школу, хотя за год до этого был включен в число претендентов на медаль и, по всем данным, мог быть назван лучшим учеником школы. Но меня больше не интересовал кем-то установленный порядок. Родители заявили мне, что я должен по крайней мере получить среднее образование. Найдя колледж, разрешивший мне сдать экзамены экстерном весной, я выиграл два года.

По этому поводу отец сказал, что я заработал право свободно общаться со всеми подонками. В начале 70-х годов в Ванкувере, канадском Сан-Франциско, как его называют, я давал уроки гитары и организовал «Анархистскую Дискуссионную Группу Свободного Университета». Я изучал Тай Джи, йогу, стал убежденным вегетарианцем, посещал бесчисленные «группы встреч». Объездил автостопом Канаду и США, Израиль, Европу.

Повстречал блуждающие души, перемещающиеся по таким тропинкам, о которых раньше не имел ни малейшего представления. Мой кругозор расширился, но душа оставалась пустой и по-прежнему чего-то жаждала. Все, что я видел, не привлекало ме-ня. Когда ты ищешь, неважно где, ты найдешь себя в самом конце. Я пришел к выводу, что необходимо научиться что-то делать, решил, что для меня этим «что-то» будет музыка, и обратился к известной в Ванкувере преподавательнице.

После нескольких уроков она посоветовала мне отправиться в музыкальный колледж Университета Британской Колумбии. Мне не показалось, что это именно то, к чему я стремился, но ведь я должен был чему-то научиться. Одновременно я стал серьезно заниматься ме-дитацией, изучать йогу. Значительное впечатление на меня произвел Лао Цзы. Но душа моя попрежнему была пустой. Я подумывал, не затвориться ли мне на несколько лет в монастыре Дзен.

Конфликт духовного с чувственным, роста метафизического и материального разрывал меня на части. Я не находил никакого пути, лишь путаницу. Я молился всем сердцем — не ради ответа, не ради откровения, только для того, чтобы излить душу, поговорить С моим Б-гом, в столь сложном, перекрученном мире говорить с Ним искренне было очень трудно. Если рыба попадает в океан, ей следует плыть, уходить в его глубины.

Менахем-Мендл Шнеерсон – Обретение Неба на Земле – 365 размышлений Ребе

Составитель – Цви Фриман

Издание 2-е, исправленное

Издательство – «Лехаим» – 240 с.

Москва – 2005 г.

ISBN 5-87113-118-9

Менахем-Мендл Шнеерсон – Обретение Неба на Земле – 365 размышлений Ребе – Содержание

От составителя

Слияние

Цель. Свет

Природа и чудесное

Весь мир - мой учитель

Строить жизнь

Борьба

От отчаяния к радости

Каменные стены

Возвращение домой

Исцеление

Вырвавшись на свободу

Правда

Высшая жизнь

Мы - единое целое

Прекрасные дела

Между женщиной и мужчиной

Дети

Все дети Ноя

Проект творения

Вера и интеллект

Наука и технология

Связь с цадиком

Дни наступают

Передача

Дополнения

Семь заповедей Ноя

Мой народ

Менахем-Мендл Шнеерсон – Обретение Неба на Земле – 365 размышлений Ребе – Между женщиной и мужчиной

Я должен сделать 3амечание по поводу употребления грамматических родов при использовании терминов «он», «его» и т. п. Ребе всегда употреблял нейтральную форму идиша. На иврите старался использовать и Мужской и женский род. Всегда были особые, уникальные женщины, изучавшие Тору и обучавшие ей других. Сегодня многие женщины изучают Тору и оказывают влияние на мир невиданным прежде путем. Во времена Мошиаха будет явлено превосходство женщины. То, что мы наблюдаем сейчас, — это подготовка к тем временам.

253. Часто жены великих цадиков более велики, чем их мужья, а дочери превосходят сыновей. Так было с Авраамом, Ицхаком и Лаковом, с рабби Акивой и рабби Меером. Так было со многими великими учителями хасидизма. Это объясняется тем, что цадики в личной жизни уже познали грядущий мир.

254. Если обратиться к истории Исхода, молено увидеть, что главной силой освобождения была вера женщин. Сейчас история повторяется.

255. Когда Б-г сотворил мир, Он поручил каждому существу, каждому народу свою роль, определил их назначение. Там, где каждый играет свою партию, господствует гармония. И, напротив, где строчки слишком расплылись, появляется горечь.

256. Метафора из Талмуда: Человек работает в поле и приносит домой зерно — но съест ли он зерно? Какой прок от его труда? Жена его помелет зерно, получит муку, из которой испечет хлеб. Такова и наша жизнь. Духовные свершения мужчины реализуются в этом мире благодаря его жене.

257. Изменение материального мира — задача двусторонняя. Принести духовное в мир призван мужчина. Возвысить мир, чтобы он стал духовным, — предназначение женщины. Мужчина имеет дело главным образом с настоящим. Будущее и те, кому жить в нем, в руках женщины.

258. От отца вы можете узнать, что вы должны делать. От матери вам станет известно, кто вы есть. Вот почему еврейство определяется по матери.

259. Самый важный аспект жизни Б-г вручил женщине. Женщина больше обязана изучать эзотерическую сторону Торы, чем мужчина.

260. Вы пишете, что расходитесь во мнении со своей супругой, кажется, во всем. Но это естественно — мы так созданы. У каждого собственный ум. Спорить — это естественно. Вам следует научиться уступать.

261. Вы жалуетесь на то, что мир в вашем доме достигается с трудом. У всех нас сегодня души не те, что были раньше. В общем, мы возвращаемся к незавершенным делам. Очевидно, что мы обязаны делать столько добра, сколько можем, избегать всего, что приносит вред. Но есть, конечно, незавершенные дела, и там больше всего препятствий. Только эти препятствия укажут вам, какое дело следует завершить.

262. Взаимно отношения мужа и жены в нашем мире отражают отношения Создателя с Его творением. Нет ничего более важного для совершенствования мира, чем это. И по мере приближения мира к совершенству все больше усиливается сопротивление. Теперь, кажется, абсолютно все подрывает самую хрупкую основу связи между мужчиной и женщиной.

263. Брак — микрокосм нисхождения души в наш мир.