Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни

Шнеерсон – Письма о семейной жизни
Серия – «Учение Ребе»
Вступление в брак, создание семьи — пожалуй, самое серьезное самостоятельное решение из тех, которые приходится принимать взрослым людям. При этом неизбежно возникает множество вопросов. На какие качества в первую очередь следует обращать внимание при выборе спутника жизни? В каком возрасте стоит начинать думать о создании семьи? Как не ошибиться и не сделать неверный выбор?
Но и после создания семьи приходится искать решение для новых, вновь возникших проблем: как строить отношения после брака, где жить, какую работу искать, что делать, если возникли сложности во взаимоотношениях с родителями? Размышляя над подобными вопросами, люди проводят немало бессонных ночей. Страх перед ответственностью, неуверенность в себе, неумение отделить главное от второстепенного лишают их покоя, отравляют существование.
Еще мучительнее ситуация, если попытка создания семьи заканчивается неудачей. В таких случаях начинается поиск причин разрыва, размышления о собственной несостоятельности и непривлекательности... Подобные проблемы и сомнения свойственны всем людям, независимо от их происхождения, вероисповедания и страны проживания. Однако у религиозных евреев и прежде всего у хасидов всегда было преимущество: испокон веку с подобными судьбоносными вопросами еврей обращался к своему духовному наставнику, раввину или ребе, получая от него конкретные рекомендации, что делать и как поступить.
Еще до того, как стать главой Любавичского движения, Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон в одном из посланий так писал о своих предшественниках: «У еврейского народа есть Ребе, который не связан никакими природными рамками. Тот, кто хочет определенно знать, как следует поступить в проблемах семейной жизни, не должен и пальцем пошевелить, не посоветовавшись прежде с Ребе. <...> Когда еврей не знает, как себя вести, или должен решить судьбоносный вопрос, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь, он должен помнить, что еврейский народ не был оставлен без утешителя и что ему есть к кому обратиться.
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни
Составитель – Ишайя Гиссер
Перевод – Шауля Андрущака, Йеуды Векслера, Евгения Левина.
Издательство – «Книжники» – 368 с.
Москва – 2015 г.
ISBN 978-5-9953-0402-9
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни – Содержание
- Предисловие составителя
Общие положения, сватовство, поиск СУПРУГА
- Подход к поиску спутника жизни
- Потенциальный супруг
- Подготовка к вступлению в брак
- Преодоление трудностей, мешающих создать семью
- Возраст вступления в брак
- Как сохранить душевное спокойствие
- Ожидания и перспективы
- Как избавиться от сомнений
- Хасиды Хабада (анаш) и создание семьи
- Разница в возрасте, финансовые трудности, сефарды и ашкеназы и другие проблемы
- Братья, сестры и другие близкие родственники
- Принятие окончательного решения
Помолвка и свадьба
- Некоторые размышления о браке
- Помолвка
- Время и место проведения свадебной церемонии
- Поведение жениха и невесты во время помолвки
- Подготовка жениха и невесты к свадьбе
- Подготовка жениха
- Подготовка невесты к семейной жизни
- Подготовка родителей к свадьбе детей
- Проблемы, возникающие после помолвки
- Подготовка к свадьбе
- День свадьбы
Семейная жизнь, мир в семье
- Сохранение духовной составляющей семейной жизни
- Выбор местожительства и переезд
- Поиски заработка после вступления в брак
- Супружеские отношения и воздержание
- Беременность
- Мир в семье — источник всех благословений
- Партнеры в браке
- Жена и семейный мир
- Мир в семье и муж
- Семейный мир в начале супружеской жизни
- Практические советы по решению семейных проблем
- Роль раввина, родственников и друзей
- Духовная составляющая семейного мира
- Сохранить брак и не разводиться
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни – День свадьбы
<...> В день, предшествующий свадьбе, и жених, и невеста должны пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно. <...> (Симхат Олам. С. 64)
<...> За неделю до свадьбы жениху и невесте следует прекратить встречаться. <...> (Без даты)
1. Как разъяснял Ребе, эти деньги можно положить в кружку для бла-готворительности или пожертвовать соответствующим организациям. Лучше всего, если это пожертвование будет сделано ранним утром — это будет лучшей духовной подготовкой к предстоящей свадьбе. Это также является сгулой, что свадьба будет удачной, а дальнейшая совместная жизнь — радостной и счастливой, в материальном и духовном плане.
Если жених и невеста не могут сделать пожертвование рано утром, им следует сделать это в течение дня, в крайнем случае — непосредственно перед хулой. Если по какой-то причине этого не удалось сделать до свадьбы, нужно будет сделать это после, как только они об этом вспомнят. Родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, а также все остальные родственники и друзья, которые хотят поучаствовать в радости жениха и невесты, в день свадьбы тоже должны пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно. Это также касается учителей и сватов жениха и невесты. Пожертвование должно сопровождаться пожеланиями жениху и невесте, а также словами, чтобы в награду за исполнение этой заповеди их совместная жизнь была долгой и счастливой.
2. Ребе как-то сказал, что по той же причине, что жених и невеста не встречаются неделю до свадьбы, им не следует говорить в это время по телефону (Ковец Бинъян адей-ад, с. 20). <...> Накануне свадьбы жениху и невесте следует освежить в памяти законы брака, чтобы быть уверенными, что ни один из них не будет нарушен. Им также следует изучить те законы брака, которые они прежде не учили. <.. > (Симхат Олам. С. 64) <...> Вы спрашиваете о духовной подготовке невесты в день свадьбы. Поскольку я не знаю конкретных постановлений на этот счет, я не могу однозначно ответить на Ваш вопрос. Однако я знаю, что в этот день читают много псалмов, хотя не знаю точно, какие именно.
Разумеется, все это нужно делать помимо досконального изучения законов брака, имеющих отношение к невесте. Знание этих законов имеет первостепенное значение, в соответствии со словами 3огара: «Главное — это действие». <.. > (Игрот кодеш. Т. V. С. 87) <...> Разумеется, все, сказанное выше, следует делать помимо следования общепринятым еврейским обычаям — например, во время дневной молитвы следует прочитать дополнительную вставку «За грехи». <.. > (Игрот кодеш. Т. V. С. 87)
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