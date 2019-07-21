Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни

Серия – «Учение Ребе»

Вступление в брак, создание семьи — пожалуй, самое серьезное самостоятельное решение из тех, которые приходится принимать взрослым людям. При этом неизбежно возникает множество вопросов. На какие качества в первую очередь следует обращать внимание при выборе спутника жизни? В каком возрасте стоит начинать думать о создании семьи? Как не ошибиться и не сделать неверный выбор? Но и после создания семьи приходится искать решение для новых, вновь возникших проблем: как строить отношения после брака, где жить, какую работу искать, что делать, если возникли сложности во взаимоотношениях с родителями? Размышляя над подобными вопросами, люди проводят немало бессонных ночей. Страх перед ответственностью, неуверенность в себе, неумение отделить главное от второстепенного лишают их покоя, отравляют существование. Еще мучительнее ситуация, если попытка создания семьи заканчивается неудачей. В таких случаях начинается поиск причин разрыва, размышления о собственной несостоятельности и непривлекательности... Подобные проблемы и сомнения свойственны всем людям, независимо от их происхождения, вероисповедания и страны проживания. Однако у религиозных евреев и прежде всего у хасидов всегда было преимущество: испокон веку с подобными судьбоносными вопросами еврей обращался к своему духовному наставнику, раввину или ребе, получая от него конкретные рекомендации, что делать и как поступить. Еще до того, как стать главой Любавичского движения, Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон в одном из посланий так писал о своих предшественниках: «У еврейского народа есть Ребе, который не связан никакими природными рамками. Тот, кто хочет определенно знать, как следует поступить в проблемах семейной жизни, не должен и пальцем пошевелить, не посоветовавшись прежде с Ребе. <...> Когда еврей не знает, как себя вести, или должен решить судьбоносный вопрос, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь, он должен помнить, что еврейский народ не был оставлен без утешителя и что ему есть к кому обратиться.

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни

Составитель – Ишайя Гиссер

Перевод – Шауля Андрущака, Йеуды Векслера, Евгения Левина.

Издательство – «Книжники» – 368 с.

Москва – 2015 г.

ISBN 978-5-9953-0402-9

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни – Содержание

Предисловие составителя

Общие положения, сватовство, поиск СУПРУГА

Подход к поиску спутника жизни

Потенциальный супруг

Подготовка к вступлению в брак

Преодоление трудностей, мешающих создать семью

Возраст вступления в брак

Как сохранить душевное спокойствие

Ожидания и перспективы

Как избавиться от сомнений

Хасиды Хабада (анаш) и создание семьи

Разница в возрасте, финансовые трудности, сефарды и ашкеназы и другие проблемы

Братья, сестры и другие близкие родственники

Принятие окончательного решения

Помолвка и свадьба

Некоторые размышления о браке

Помолвка

Время и место проведения свадебной церемонии

Поведение жениха и невесты во время помолвки

Подготовка жениха и невесты к свадьбе

Подготовка жениха

Подготовка невесты к семейной жизни

Подготовка родителей к свадьбе детей

Проблемы, возникающие после помолвки

Подготовка к свадьбе

День свадьбы

Семейная жизнь, мир в семье

Сохранение духовной составляющей семейной жизни

Выбор местожительства и переезд

Поиски заработка после вступления в брак

Супружеские отношения и воздержание

Беременность

Мир в семье — источник всех благословений

Партнеры в браке

Жена и семейный мир

Мир в семье и муж

Семейный мир в начале супружеской жизни

Практические советы по решению семейных проблем

Роль раввина, родственников и друзей

Духовная составляющая семейного мира

Сохранить брак и не разводиться

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Письма о семейной жизни – День свадьбы

<...> В день, предшествующий свадьбе, и жених, и невеста должны пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно. <...> (Симхат Олам. С. 64)

<...> За неделю до свадьбы жениху и невесте следует прекратить встречаться. <...> (Без даты)

1. Как разъяснял Ребе, эти деньги можно положить в кружку для бла-готворительности или пожертвовать соответствующим организациям. Лучше всего, если это пожертвование будет сделано ранним утром — это будет лучшей духовной подготовкой к предстоящей свадьбе. Это также является сгулой, что свадьба будет удачной, а дальнейшая совместная жизнь — радостной и счастливой, в материальном и духовном плане.

Если жених и невеста не могут сделать пожертвование рано утром, им следует сделать это в течение дня, в крайнем случае — непосредственно перед хулой. Если по какой-то причине этого не удалось сделать до свадьбы, нужно будет сделать это после, как только они об этом вспомнят. Родители, дедушки и бабушки, братья и сестры, а также все остальные родственники и друзья, которые хотят поучаствовать в радости жениха и невесты, в день свадьбы тоже должны пожертвовать на благотворительность больше, чем обычно. Это также касается учителей и сватов жениха и невесты. Пожертвование должно сопровождаться пожеланиями жениху и невесте, а также словами, чтобы в награду за исполнение этой заповеди их совместная жизнь была долгой и счастливой.

2. Ребе как-то сказал, что по той же причине, что жених и невеста не встречаются неделю до свадьбы, им не следует говорить в это время по телефону (Ковец Бинъян адей-ад, с. 20). <...> Накануне свадьбы жениху и невесте следует освежить в памяти законы брака, чтобы быть уверенными, что ни один из них не будет нарушен. Им также следует изучить те законы брака, которые они прежде не учили. <.. > (Симхат Олам. С. 64) <...> Вы спрашиваете о духовной подготовке невесты в день свадьбы. Поскольку я не знаю конкретных постановлений на этот счет, я не могу однозначно ответить на Ваш вопрос. Однако я знаю, что в этот день читают много псалмов, хотя не знаю точно, какие именно.

Разумеется, все это нужно делать помимо досконального изучения законов брака, имеющих отношение к невесте. Знание этих законов имеет первостепенное значение, в соответствии со словами 3огара: «Главное — это действие». <.. > (Игрот кодеш. Т. V. С. 87) <...> Разумеется, все, сказанное выше, следует делать помимо следования общепринятым еврейским обычаям — например, во время дневной молитвы следует прочитать дополнительную вставку «За грехи». <.. > (Игрот кодеш. Т. V. С. 87)