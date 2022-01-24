Маамары Шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона

Шнеерсон Йосеф-Ицхак - Маамары - 1
ИСТОЧНИКИ ХАСИДСКОГО УЧЕНИЯ
Сборник маамаров шестого Любавичского Ребе, рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, в свободном переводе на русский язык.
Моамар (доел, «речь», «высказывание») — традиционная форма передачи хасидского учения у Любавичских Ребе. Как правило, Ребе произносил маамары в устной форме (отсюда и название — маомар) во время хасидских собраний, обычно в субботы, праздники и в особые даты. Позже маамары выпускались в письменном виде. Таким образом различные сборники маамаров стали главным источником хасидского учения Хабад.
Маамары представляют собой глубокие исследования вопросов, связанных с постижением Б-жественного, а также вопросов, связанных со служением Б-гу. Эти исследования основаны на анализе стихов Писания и высказываний мудрецов в свете хасидского учения. Маамары принято называть также «Слова Б-га Живого» — Диврей Элоким Хаим (сокращенно Дах), так как во время произнесения маамара посредством Ребе раскрываются Б-жественные тайны сокрытой Торы. Поэтому произнесение маамара требует особой подготовки, в качестве которой выступает особый хасидский напев (нигун).
Название маамара традиционно определяется началом разбираемого стиха или высказывания мудрецов.
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Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон (1880-1950), которого принято называть Ребе Раяц (аббревиатура от «рабби Йосеф-Ицхак»), руководил движением Хабад с 1920 по 1950 гг. Годы его руководства пришлись на тяжелые и трагичные периоды истории еврейского народа: становление советского режима и Катастрофу.
С первого дня принятия руководства он фактически стал лидером всего советского еврейства, возглавив подпольное движение, которое помогало евреям изучать Тору и жить по ней, несмотря на запреты советского режима. За эту деятельность Ребе был арестован в 1927 г. В течение всего периода своего лидерства Ребе Раяц пробуждал в евреях стойкость и самопожертвование ради изучения Торы и соблюдения ее заповедей. В советской России евреям приходилось противостоять запретам и опасностям, а в США, куда Ребе переехал в 1940 г., евреи встретились с соблазнами Нового света, где общество стремилось к материальным благам и насмехалось над религиозными евреями, которые хотели сохранить традиционный вид и образ жизни.
Маамары Шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона
пер. с иврита. — Москва : Книжники, 2021. — 320 с.
ISBN 978-5-9953-0778-5
КНИГА ВЫПУЩЕНА ИЗДАТЕЛЬСТВОМ КЕГОТ (Кенот Publication society, Brooklyn, New York)
Подготовлена к печати учебной сетью Колель Тора WWW.KOLELTORA.ORG
Маамары Шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона - Содержание
От издательства
От редакции
- Маамар «Этот день — начало деяний Твоих» (5690 г.)
- Маамар «Из теснин воззвал я к Б-гу» (5690 г.)
- Маамар «Сотворивший веселье и радость» (5689 г.)
- Маамар «Всякий, кто наслаждается свадебной трапезой...» (5689 г.)
- Маамар «Что такое Ханука?» (5701 г.)
- Маамар «Помни, что сделал тебе Амалек» (5694 г.)
- Маамар «В ночь на четырнадцатое нисана...» (5700 г.)
- Маамар «Эта маца, которую мы едим...» (5704 г.)
- Маамар «Всевышний не требует от Своих созданий невозможного» (5685 г.)
- Маамар «Благословен Г-сподь, творящий добро» (5687 г.)
- Маамар «Как прекрасны шатры твои, Яаков...» (5689 г.)
- Маамар «Ибо заповедь — свечаи Тора — свет» (5689 г.)
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