Физическое и душевное здоровье, по мысли Ребе, теснейшим образом между собой связаны. При этом он проводил разграничение между физическими и духовными аспектами исцеления. Ребе указывал: физический аспект лечения связан с проблемами, принадлежащими сфере медицины, и духовные аспекты — такие, как исполнение заповедей, — не могут заменить собой того, что должно быть сделано в рамках природы. Ваг характерный пример. Дважды в своих выступлениях Ребе подчеркивал, что в случаях, когда нужно выбирать между двумя врачами, один из которых считается признанным экспертом, но не имеет в полной мере страха Божьего, а другой менее опытен как врач, но преисполнен страха Божьего, — еврейский Закон однозначно указывает: выбор должен быть сделан в пользу опытного врача. Лечение больных относится к разряду пикуаш не-феш, вопросов жизни и смерти. И здесь все определяет опыт врача, а не его религиозность. Большинство высказываний Ребе извлечены из его частной переписки и обращены к конкретным людям, учитывают их неповторимые обстоятельства. Читателю нужно помнить об этом, понимая: то, что хорошо для одного случая, не всегда применимо к другому. И еще одно замечание: не надо воспринимать советы, данные Ребе тем или иным людям, как его окончательное мнение по соответствующему вопросу. Ребе всегда предлагал использовать для лечения новейшие методы, процедуры и препараты, — но поскольку нами собраны высказывания разных лет, то следует делать поправку на то, что некоторые методы лечения просто еще не существовали в тот или иной период времени.

Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа

Сост. Шолом-Бер Вайнберг; пер. с англ. Ю. Табак. М.: Книжники; Текст. — 2012. — 240 с. ISBN 978-5-9953-0225-4 («Книжники») ISBN 978-5-7516-1129-3 («Текст»)

Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа - Содержание

Важность заботы о своем здоровье

Правильное питание и здоровый образ жизни

Выздоровление и восстановление сил

О важности выполнения указаний врача

Во время болезни особое внимание уделите духовному настрою

Упование на Бога как залог здоровья

Болея, сохраняйте бодрость духа

Кашрут

Чистота семейной жизни

Новейшие способы лечения, медицинские технологии и лекарства

Хирургия и медицинские процедуры

Скорая помощь и больницы

Пребывание в больнице

О тех, кто печется о нашем здоровье

Врач, исцеляющий дух и тело

Педиатрия

О болезнях сосудов и кровообращении

О глазах и зрении

О сне и сновидениях

О проблемах с речью и заикании

О хирургической операции и альтернативном лечении

О различных болезнях и медицинских проблемах

Об усыновлении

О старости

О нетрудоспособности

О диете, питании и окружающей среде

О медикаментозном лечении и вакцинации

Об альтернативных формах медицины и лечения

Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа - Важность заботы о своем здоровье

Мой тесть, Ребе, да будет благословенна его память, повторял слова своего отца, Ребе Рашаба: «Посмотри, как прекрасно тело человека, — сколько сказано в Торе и заповедях о нем от Бога!»

Если Бог дал каждому из нас такую драгоценность, как тело, то мы должны приложить все усилия и постараться, чтобы тело пребывало во здравии. Поступая так, мы исполняем волю Бога: ведь исполнение Торы и заповедей возможно только при участии тела.

По словам Рамбама, «забота о здоровье и целостности тела — неотъемлемая часть нашего служения Богу». Также сказано: «И малое несовершенство телесное приводит к большому духовному несовершенству».

В мои намерения не входит читать лекцию — при всем том, надеюсь, сказанное окажет на Вас благое действие.

Хотя «сила духовная приводит к ослаблению тела» (Зоар 1,1706), это следует понимать как ослабление материальных потребностей тела, а не, упаси Бог, ослабление телесного здоровья.

Действительно, мы видим: когда человек здоров, он может сделать намного больше, — о чем бы ни шла речь, а особенно в том, что касается любви к Богу, любви к Торе и любви к ближнему.

<.. > До меня дошли вести о том, как Вы относитесь к себе. Мне больно было все это слышать — если это действительно правда.

Вы усердствуете в воздержании от пищи, и, хотя Ваши домашние умоляли Вас сходить к врачу — во имя Вашего же здоровья, Вы не приняли их слова близко к сердцу. Вы не выполняете указаний врача, Вы даже не хотите с ним посоветоваться.

Право, нет нужды много говорить о том, что нам заповедано беречь наши души (Дварим, 4:15), а значит — жизнь нашу. Вспомните слова Великого Учителя Рамбама: «Нельзя прирасти пониманием и мудростью, когда голоден или недужен <...> ибо, чтобы служить Богу, тело должно быть здорово и в целости».

Более того, сказано: «Разрешено было целителю исцелять» (Брахот, боа), а о необходимости следовать советам врача — не одно правило в Шульхан арухе (Законы субботы и законы Йом Кипура).

Надеюсь, эти несколько строк подвигнут Вас изменить свое поведение: Вы пойдете к врачу и будете исполнять все его указания.