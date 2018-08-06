Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа
Физическое и душевное здоровье, по мысли Ребе, теснейшим образом между собой связаны. При этом он проводил разграничение между физическими и духовными аспектами исцеления.
Ребе указывал: физический аспект лечения связан с проблемами, принадлежащими сфере медицины, и духовные аспекты — такие, как исполнение заповедей, — не могут заменить собой того, что должно быть сделано в рамках природы.
Ваг характерный пример. Дважды в своих выступлениях Ребе подчеркивал, что в случаях, когда нужно выбирать между двумя врачами, один из которых считается признанным экспертом, но не имеет в полной мере страха Божьего, а другой менее опытен как врач, но преисполнен страха Божьего, — еврейский Закон однозначно указывает: выбор должен быть сделан в пользу опытного врача. Лечение больных относится к разряду пикуаш не-феш, вопросов жизни и смерти. И здесь все определяет опыт врача, а не его религиозность.
Большинство высказываний Ребе извлечены из его частной переписки и обращены к конкретным людям, учитывают их неповторимые обстоятельства. Читателю нужно помнить об этом, понимая: то, что хорошо для одного случая, не всегда применимо к другому. И еще одно замечание: не надо воспринимать советы, данные Ребе тем или иным людям, как его окончательное мнение по соответствующему вопросу. Ребе всегда предлагал использовать для лечения новейшие методы, процедуры и препараты, — но поскольку нами собраны высказывания разных лет, то следует делать поправку на то, что некоторые методы лечения просто еще не существовали в тот или иной период времени.
Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа
Сост. Шолом-Бер Вайнберг; пер. с англ. Ю. Табак.
М.: Книжники; Текст. — 2012. — 240 с.
ISBN 978-5-9953-0225-4 («Книжники»)
ISBN 978-5-7516-1129-3 («Текст»)
Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа - Содержание
- Важность заботы о своем здоровье
- Правильное питание и здоровый образ жизни
- Выздоровление и восстановление сил
- О важности выполнения указаний врача
- Во время болезни особое внимание уделите духовному настрою
- Упование на Бога как залог здоровья
- Болея, сохраняйте бодрость духа
- Кашрут
- Чистота семейной жизни
- Новейшие способы лечения, медицинские технологии и лекарства
- Хирургия и медицинские процедуры
- Скорая помощь и больницы
- Пребывание в больнице
- О тех, кто печется о нашем здоровье
- Врач, исцеляющий дух и тело
- Педиатрия
- О болезнях сосудов и кровообращении
- О глазах и зрении
- О сне и сновидениях
- О проблемах с речью и заикании
- О хирургической операции и альтернативном лечении
- О различных болезнях и медицинских проблемах
- Об усыновлении
- О старости
- О нетрудоспособности
- О диете, питании и окружающей среде
- О медикаментозном лечении и вакцинации
- Об альтернативных формах медицины и лечения
Менахем-Мендл Шнеерсон - Здоровье тела, сознания и духа - Важность заботы о своем здоровье
Мой тесть, Ребе, да будет благословенна его память, повторял слова своего отца, Ребе Рашаба: «Посмотри, как прекрасно тело человека, — сколько сказано в Торе и заповедях о нем от Бога!»
Если Бог дал каждому из нас такую драгоценность, как тело, то мы должны приложить все усилия и постараться, чтобы тело пребывало во здравии. Поступая так, мы исполняем волю Бога: ведь исполнение Торы и заповедей возможно только при участии тела.
По словам Рамбама, «забота о здоровье и целостности тела — неотъемлемая часть нашего служения Богу». Также сказано: «И малое несовершенство телесное приводит к большому духовному несовершенству».
В мои намерения не входит читать лекцию — при всем том, надеюсь, сказанное окажет на Вас благое действие.
Хотя «сила духовная приводит к ослаблению тела» (Зоар 1,1706), это следует понимать как ослабление материальных потребностей тела, а не, упаси Бог, ослабление телесного здоровья.
Действительно, мы видим: когда человек здоров, он может сделать намного больше, — о чем бы ни шла речь, а особенно в том, что касается любви к Богу, любви к Торе и любви к ближнему.
<.. > До меня дошли вести о том, как Вы относитесь к себе. Мне больно было все это слышать — если это действительно правда.
Вы усердствуете в воздержании от пищи, и, хотя Ваши домашние умоляли Вас сходить к врачу — во имя Вашего же здоровья, Вы не приняли их слова близко к сердцу. Вы не выполняете указаний врача, Вы даже не хотите с ним посоветоваться.
Право, нет нужды много говорить о том, что нам заповедано беречь наши души (Дварим, 4:15), а значит — жизнь нашу. Вспомните слова Великого Учителя Рамбама: «Нельзя прирасти пониманием и мудростью, когда голоден или недужен <...> ибо, чтобы служить Богу, тело должно быть здорово и в целости».
Более того, сказано: «Разрешено было целителю исцелять» (Брахот, боа), а о необходимости следовать советам врача — не одно правило в Шульхан арухе (Законы субботы и законы Йом Кипура).
Надеюсь, эти несколько строк подвигнут Вас изменить свое поведение: Вы пойдете к врачу и будете исполнять все его указания.
Спасибо за столь ценную книгу. У Ребе есть еще одна ценная книга "Письма о деловой жизни, достатке и заработке" Составитель Ишайя Гиссер. Но где ее найти. Тут только отрывки есть.