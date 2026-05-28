Шнеллер - По следам апостола Павла

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, History, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

Книга посвящена жизни, путешествиям и апостольскому служению святого Павла — человека, который, начав как враг Креста, стал великим проповедником Евангелия среди язычников. Автор показывает Павла не только как богослова и миссионера, но и как живую, яркую личность, чья вера, труды, скорби, надежды и борьба раскрываются через его послания и историю первых христианских общин.

Следуя за апостолом через Киликию, Тавр, Галатию, Малую Азию, Македонию, Грецию и Италию, читатель получает возможность живо представить двадцать лет его всемирного служения. Повествование соединяет библейскую историю, описание древних городов и земель, церковное предание и духовное размышление о значении Павла для распространения христианства.

Шнеллер Людвиг – По следам апостола Павла

Шнеллер Л. По следам апостола Павла / пер. с нем. – СПб.: Сатисъ, 2001. – 200 с.

ISBN 5-7373-0154-0

Шнеллер Людвиг – По следам апостола Павла – Содержание

  • Вступление

  • Карта путешествий апостола Павла

  • Пять лет в Галатии

    • Цель путешествия

    • На Малоазиатском плоскогорье

    • В Антиохии

    • На пути в Иконию

    • Листра

    • В Дервии

    • Возвращение в Сирию

  • Апостольские труды в Малой Азии

    • Галатийские общины

    • Фригия и Ликаония

    • Послание к Галатам

  • Македония и Греция

    • Филиппы

    • Фессалоника и Верия

    • Афины

    • Коринф

  • В ионической Малой Азии

    • Ефес

    • Борьба с язычеством

    • Прощание с церквами

  • Путь в Иерусалим

    • Кесария

    • Предостережение Агава

    • Арест апостола

  • Путь в Рим

    • Морское путешествие

    • Кораблекрушение

    • Мальта

    • Путеолы

    • По Аппиевой дороге до Рима

  • Последние годы апостола Павла

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
