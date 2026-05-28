Шнеллер - По следам апостола Павла

Книга посвящена жизни, путешествиям и апостольскому служению святого Павла — человека, который, начав как враг Креста, стал великим проповедником Евангелия среди язычников. Автор показывает Павла не только как богослова и миссионера, но и как живую, яркую личность, чья вера, труды, скорби, надежды и борьба раскрываются через его послания и историю первых христианских общин.
Следуя за апостолом через Киликию, Тавр, Галатию, Малую Азию, Македонию, Грецию и Италию, читатель получает возможность живо представить двадцать лет его всемирного служения. Повествование соединяет библейскую историю, описание древних городов и земель, церковное предание и духовное размышление о значении Павла для распространения христианства.
Шнеллер Людвиг – По следам апостола Павла
Шнеллер Л. По следам апостола Павла / пер. с нем. – СПб.: Сатисъ, 2001. – 200 с.
ISBN 5-7373-0154-0
Шнеллер Людвиг – По следам апостола Павла – Содержание
Вступление
Карта путешествий апостола Павла
Пять лет в Галатии
Цель путешествия
На Малоазиатском плоскогорье
В Антиохии
На пути в Иконию
Листра
В Дервии
Возвращение в Сирию
Апостольские труды в Малой Азии
Галатийские общины
Фригия и Ликаония
Послание к Галатам
Македония и Греция
Филиппы
Фессалоника и Верия
Афины
Коринф
В ионической Малой Азии
Ефес
Борьба с язычеством
Прощание с церквами
Путь в Иерусалим
Кесария
Предостережение Агава
Арест апостола
Путь в Рим
Морское путешествие
Кораблекрушение
Мальта
Путеолы
По Аппиевой дороге до Рима
Последние годы апостола Павла
