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Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Том 1 - Книга Средних

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья. Ликутей амарим - Часть первая. Книга средних
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Хасидизм (10 books)

Библиотека еврейских текстов. Хасидизм

Мы рады представить русскоязычному читателю один из величайших трудов основателя хасидизма Хабад р. Шнеура-Залмана из Ляд, известного также как Алтер Ребе («Старый Ребе) — Танья, или Ликутей амарим («Собрание высказываний»). Труд этот состоит из пяти частей: «Книга средних», «Врата единства и веры», «Послание о тшуве», «Святое послание» и «Последний сборник».

«Книга средних» — это сборник советов о служении Всевышнему. «Врата единства и веры» излагает учение о единстве Всевышнего в интерпретации создателя хасидизма Бааль-Шем-Това (Бешта). «Послание о тшуве» описывает внутреннее содержание понятия тшува («раскаяние») и объясняет, как именно можно совершить тшуву. В «Святом послании» собраны письма Алтер Ребе своим хасидам. И, наконец, в «Последнем сборнике» приводятся объяснения трудных и представляющихся противоречивыми мест Зогара и трудов Аризаля.

В данный том вошла первая часть Таньи, «Книга средних». Ее название отражает главную идею труда р. Шнеура-Залмана: каждый еврей способен достичь уровня «среднего». И хотя слово «средний» звучит непритязательно, но, начав изучение Таньи, мы осознаем высочайший уровень этой ступени. Помимо наименования «Книга средних», эта часть также именуется Ликутей амарим («Собрание высказываний») и Танья. Заголовок Ликутей амарим приведен на титульном листе, где объясняется, что публикуемая книга представляет собой «собрание высказываний из святых книг и изречений наставников». Название Танья (которое в настоящее время используется как общее наименование всех пяти частей) дано по первому слову «Книги средних». Алтер Ребе пишет, что Ликутей амарим — это изложение советов, которые он давал хасидам, приходившим к нему в поисках пути служения Всевышнему.

«Книга средних» — это первая книга учения Хабада. И хотя до нее были опубликованы различные сборники, излагающие учение Бааль-Шем-Това, в частности труды ученика Бешта р. Яакова-Йосефа из Полонного, Тольдот Яаков-Йосеф, Цофнат Панеах и другие, но они содержали только пересказ того, что говорил в разное время Бааль- Шем-Тов, как правило, без указания контекста. Танья же представляет собой тщательно отредактированный самим р. Шнеуром-Залманом труд, в котором выверена буквально каждая буква.

Как указано в предисловии автора, Танья — это руководство по служению Всевышнему. Однако, поскольку в процессе реализации поставленной задачи Алтер Ребе вынужден был использовать сложные мистические понятия, описывающие как человеческую душу, так и высшие миры, «Книга средних» также содержит основополагающие идеи мировоззрения и философии хасидизма Хабад, хотя и не в такой развернутой форме, как в других трудах того же автора.

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья. Ликутей амарим («Собрание высказываний»): многотомное издание

Рабби Шнеур-Залман из Ляд; пер. с иврита.

Москва, ИД «Книжники»

(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)

2023

ISBN 978-5-906999-78-8

Том 1 - Часть первая. Книга средних

пер. с иврита. X. Гар-Шалом: ИД «Книжники» — 2023.— 560 с.

ISBN 978-5-906999-80-1

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Собрание высказываний - Том 1 - Часть первая - Книга средних - Содержание

Предисловие Любавического Ребе к первому английскому переводу книги Танья

Предесловие научного редактора

Содержание

ОДОБРЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

ГЛАВА 1 - ГЛАВА 53

ГЛОССАРИЙ

ИНДЕКС ТЕМ

ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ

ИНДЕКС ИМЕН

ПОСЛЕСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА РОССИИ

Views 1 080
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 8 months ago

Вот через 2 года и второго тома дождались... Спасибо!

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