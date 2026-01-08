Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Том 1 - Книга Средних
Библиотека еврейских текстов. Хасидизм
Мы рады представить русскоязычному читателю один из величайших трудов основателя хасидизма Хабад р. Шнеура-Залмана из Ляд, известного также как Алтер Ребе («Старый Ребе) — Танья, или Ликутей амарим («Собрание высказываний»). Труд этот состоит из пяти частей: «Книга средних», «Врата единства и веры», «Послание о тшуве», «Святое послание» и «Последний сборник».
«Книга средних» — это сборник советов о служении Всевышнему. «Врата единства и веры» излагает учение о единстве Всевышнего в интерпретации создателя хасидизма Бааль-Шем-Това (Бешта). «Послание о тшуве» описывает внутреннее содержание понятия тшува («раскаяние») и объясняет, как именно можно совершить тшуву. В «Святом послании» собраны письма Алтер Ребе своим хасидам. И, наконец, в «Последнем сборнике» приводятся объяснения трудных и представляющихся противоречивыми мест Зогара и трудов Аризаля.
В данный том вошла первая часть Таньи, «Книга средних». Ее название отражает главную идею труда р. Шнеура-Залмана: каждый еврей способен достичь уровня «среднего». И хотя слово «средний» звучит непритязательно, но, начав изучение Таньи, мы осознаем высочайший уровень этой ступени. Помимо наименования «Книга средних», эта часть также именуется Ликутей амарим («Собрание высказываний») и Танья. Заголовок Ликутей амарим приведен на титульном листе, где объясняется, что публикуемая книга представляет собой «собрание высказываний из святых книг и изречений наставников». Название Танья (которое в настоящее время используется как общее наименование всех пяти частей) дано по первому слову «Книги средних». Алтер Ребе пишет, что Ликутей амарим — это изложение советов, которые он давал хасидам, приходившим к нему в поисках пути служения Всевышнему.
«Книга средних» — это первая книга учения Хабада. И хотя до нее были опубликованы различные сборники, излагающие учение Бааль-Шем-Това, в частности труды ученика Бешта р. Яакова-Йосефа из Полонного, Тольдот Яаков-Йосеф, Цофнат Панеах и другие, но они содержали только пересказ того, что говорил в разное время Бааль- Шем-Тов, как правило, без указания контекста. Танья же представляет собой тщательно отредактированный самим р. Шнеуром-Залманом труд, в котором выверена буквально каждая буква.
Как указано в предисловии автора, Танья — это руководство по служению Всевышнему. Однако, поскольку в процессе реализации поставленной задачи Алтер Ребе вынужден был использовать сложные мистические понятия, описывающие как человеческую душу, так и высшие миры, «Книга средних» также содержит основополагающие идеи мировоззрения и философии хасидизма Хабад, хотя и не в такой развернутой форме, как в других трудах того же автора.
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья. Ликутей амарим («Собрание высказываний»): многотомное издание
Рабби Шнеур-Залман из Ляд; пер. с иврита.
Москва, ИД «Книжники»
(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)
2023
ISBN 978-5-906999-78-8
Том 1 - Часть первая. Книга средних
пер. с иврита. X. Гар-Шалом: ИД «Книжники» — 2023.— 560 с.
ISBN 978-5-906999-80-1
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Собрание высказываний - Том 1 - Часть первая - Книга средних - Содержание
Предисловие Любавического Ребе к первому английскому переводу книги Танья
Предесловие научного редактора
Содержание
ОДОБРЕНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
ГЛАВА 1 - ГЛАВА 53
ГЛОССАРИЙ
ИНДЕКС ТЕМ
ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ
ИНДЕКС ИМЕН
ПОСЛЕСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА РОССИИ
Вот через 2 года и второго тома дождались... Спасибо!