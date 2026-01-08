Библиотека еврейских текстов. Хасидизм

Мы рады представить русскоязычному читателю один из величайших трудов основателя хасидизма Хабад р. Шнеура-Залмана из Ляд, известного также как Алтер Ребе («Старый Ребе) — Танья, или Ликутей амарим («Собрание высказываний»). Труд этот состоит из пяти частей: «Книга средних», «Врата единства и веры», «Послание о тшуве», «Святое послание» и «Последний сборник».

«Книга средних» — это сборник советов о служении Всевышнему. «Врата единства и веры» излагает учение о единстве Всевышнего в интерпретации создателя хасидизма Бааль-Шем-Това (Бешта). «Послание о тшуве» описывает внутреннее содержание понятия тшува («раскаяние») и объясняет, как именно можно совершить тшуву. В «Святом послании» собраны письма Алтер Ребе своим хасидам. И, наконец, в «Последнем сборнике» приводятся объяснения трудных и представляющихся противоречивыми мест Зогара и трудов Аризаля.

В данный том вошла первая часть Таньи, «Книга средних». Ее название отражает главную идею труда р. Шнеура-Залмана: каждый еврей способен достичь уровня «среднего». И хотя слово «средний» звучит непритязательно, но, начав изучение Таньи, мы осознаем высочайший уровень этой ступени. Помимо наименования «Книга средних», эта часть также именуется Ликутей амарим («Собрание высказываний») и Танья. Заголовок Ликутей амарим приведен на титульном листе, где объясняется, что публикуемая книга представляет собой «собрание высказываний из святых книг и изречений наставников». Название Танья (которое в настоящее время используется как общее наименование всех пяти частей) дано по первому слову «Книги средних». Алтер Ребе пишет, что Ликутей амарим — это изложение советов, которые он давал хасидам, приходившим к нему в поисках пути служения Всевышнему.

«Книга средних» — это первая книга учения Хабада. И хотя до нее были опубликованы различные сборники, излагающие учение Бааль-Шем-Това, в частности труды ученика Бешта р. Яакова-Йосефа из Полонного, Тольдот Яаков-Йосеф, Цофнат Панеах и другие, но они содержали только пересказ того, что говорил в разное время Бааль- Шем-Тов, как правило, без указания контекста. Танья же представляет собой тщательно отредактированный самим р. Шнеуром-Залманом труд, в котором выверена буквально каждая буква.

Как указано в предисловии автора, Танья — это руководство по служению Всевышнему. Однако, поскольку в процессе реализации поставленной задачи Алтер Ребе вынужден был использовать сложные мистические понятия, описывающие как человеческую душу, так и высшие миры, «Книга средних» также содержит основополагающие идеи мировоззрения и философии хасидизма Хабад, хотя и не в такой развернутой форме, как в других трудах того же автора.

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья. Ликутей амарим («Собрание высказываний»): многотомное издание

Рабби Шнеур-Залман из Ляд; пер. с иврита.

Москва, ИД «Книжники»

(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)

2023

ISBN 978-5-906999-78-8

Том 1 - Часть первая. Книга средних

пер. с иврита. X. Гар-Шалом: ИД «Книжники» — 2023.— 560 с.

ISBN 978-5-906999-80-1

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Собрание высказываний - Том 1 - Часть первая - Книга средних - Содержание

Предисловие Любавического Ребе к первому английскому переводу книги Танья

Предесловие научного редактора

Содержание

ОДОБРЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

ГЛАВА 1 - ГЛАВА 53

ГЛОССАРИЙ

ИНДЕКС ТЕМ

ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ

ИНДЕКС ИМЕН

ПОСЛЕСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА РОССИИ