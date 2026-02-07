Шнеур-Залман из Ляд - Тора Ор - Тора - свет - Том 3

Мы рады представить читателю том русского перевода книги Тора ор («Тора— свет»), содержащей изложение учения хасидизма Хабад его основателем рабби Шнеуром-Залманом из Ляд, которого принято называть также Алтер Ребе (Старый Ребе). Книга эта достаточно сложна для понимания, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с предисловием, прежде чем приступить к изучению ее текста. Мы также сочли необходимым поместить в данном томе предисловие, уже опубликованное в т. 1, чтобы избавить читателя от необходимости обращаться к книге, которой в нужный момент у него может попросту не оказаться.

Особенности этого труда легче понять в сравнении с книгой рабби Шнеура-Залмана Танья («Учили...»), известной читающим по-русски в нескольких изданиях. Существует мнение, что Танья — это «Письменная Тора» учения Хабад, то есть квинтэссенция этого учения. Стили Письменной и Устной Торы отличаются друг от друга. Первой присуща краткость и сжатость, а второй — подробное и доскональное обсуждение любого вопроса. С этой точки зрения книгу Тора ор можно назвать «Устной Торой» Хабада. Она охватывает более широкий круг понятий, нежели Танья. В книге Танья рабби Шнеур-Залман указывает на две причины, по которым следует заниматься изучением глубинных и потаенных частей Торы, исходя из стиха: «Знай Б-га отца твоего и служи Ему с полным сердцем и с честной душой» (Диврей га-ямим 1,28:9). В этом стихе содержатся два указания. Первое из них — «знай Б-га отца твоего» — требует от нас изучения вопросов, связанных с осознанием Б-жественных качеств.

Эти вопросы обсуждаются главным образом в скрытой части Торы. Второе указание: «служи Ему с полным сердцем и с честной душой». Для этого также необходимо прикоснуться к самым глубинным разделам Торы, посвященным Б-жественному присутствию в мире, воле Всевышнего, сути Его заповедей. Книга Танья, как указано на ее титульном листе, призвана объяснить стих Писания: «А весьма близко к тебе дело сие: в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Дварим, 30:14). И хотя это относится главным образом к первой части Таньи, таково же назначение ее второй и третьей частей (см. предисловие автора ко второй части Таньи в конце). Иными словами, предназначение книги Танья выражено словами: «...служи Ему с полным сердцем и с честной душой».