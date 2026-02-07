Шнеур-Залман из Ляд - Тора Ор - Тора - свет - Том 3

Мы рады представить читателю том русского перевода книги Тора ор («Тора— свет»), содержащей изложение учения хасидизма Хабад его основателем рабби Шнеуром-Залманом из Ляд, которого принято называть также Алтер Ребе (Старый Ребе). Книга эта достаточно сложна для понимания, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с предисловием, прежде чем приступить к изучению ее текста. Мы также сочли необходимым поместить в данном томе предисловие, уже опубликованное в т. 1, чтобы избавить читателя от необходимости обращаться к книге, которой в нужный момент у него может попросту не оказаться.
Особенности этого труда легче понять в сравнении с книгой рабби Шнеура-Залмана Танья («Учили...»), известной читающим по-русски в нескольких изданиях. Существует мнение, что Танья — это «Письменная Тора» учения Хабад, то есть квинтэссенция этого учения. Стили Письменной и Устной Торы отличаются друг от друга. Первой присуща краткость и сжатость, а второй — подробное и доскональное обсуждение любого вопроса. С этой точки зрения книгу Тора ор можно назвать «Устной Торой» Хабада. Она охватывает более широкий круг понятий, нежели Танья. В книге Танья рабби Шнеур-Залман указывает на две причины, по которым следует заниматься изучением глубинных и потаенных частей Торы, исходя из стиха: «Знай Б-га отца твоего и служи Ему с полным сердцем и с честной душой» (Диврей га-ямим 1,28:9). В этом стихе содержатся два указания. Первое из них — «знай Б-га отца твоего» — требует от нас изучения вопросов, связанных с осознанием Б-жественных качеств.
Эти вопросы обсуждаются главным образом в скрытой части Торы. Второе указание: «служи Ему с полным сердцем и с честной душой». Для этого также необходимо прикоснуться к самым глубинным разделам Торы, посвященным Б-жественному присутствию в мире, воле Всевышнего, сути Его заповедей. Книга Танья, как указано на ее титульном листе, призвана объяснить стих Писания: «А весьма близко к тебе дело сие: в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Дварим, 30:14). И хотя это относится главным образом к первой части Таньи, таково же назначение ее второй и третьей частей (см. предисловие автора ко второй части Таньи в конце). Иными словами, предназначение книги Танья выражено словами: «...служи Ему с полным сердцем и с честной душой».
В отличие от Таньи, Тора ор, не оставляя без внимания тему служения Всевышнему, в большей степени посвящена вопросам, относящимся к указанию «знай Б-га отца твоего», то есть постижению Б-жественного, и потому затрагивает более широкий круг вопросов, нежели Танья. Можно сказать, что Тора ор, труд основоположника учения Хабад, в котором это учение досконально изложено, совершенно уникален.
Мы надеемся, что сказанное здесь пробудит у читателя желание ознакомиться с наследием Алтер Ребе и прикоснуться к миру хасидизма Хабад. Для этого ему придется вооружиться настойчивостью и терпением — Тора ор, книга сложная для понимания и тем более перевода, при всех наших стараниях не стала, да и не могла стать, чтением легким, не требующим усилий. Тому есть ряд причин — как общего характера, так и связанных с особенностью данного труда. К общим причинам относится возникшая в силу исторических предпосылок оторванность большого числа наших предполагаемых читателей от их духовной традиции. И хотя со временем ситуация улучшается и все больше евреев приходит к осознанию своего наследия, было бы преждевременным утверждать, что тематика данной книги окажется знакома многим.
пер. с иврита. — Москва, ИД «Книжники» ; Книжники ; Лехаим
(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм). — 2013
ISBN 978-5-9953-0250-6 «Книжники»
[Том 3] : пер. с иврита У. Камишова : — ИД «Книжники» — 2021.— 384 с.
ISBN 978-5-906999-76-4
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора Ор - Тора - свет - Том 3 - Содержание
Предисловия
Из предисловия рабби Менахема-Мендла из Любавичей (Цемаха Цедека) к первому изданию Тора ор («Тора — свет»)
Ури Камишов. Предисловие к русскому изданию
Рабби Шнеур-Залман из Ляд. Тора ор
- Книга Шмот
Глава Шмот
- Маамар «И вот имена сынов Израиля, вошедших в Египет; с Яаковом вошли они, каждый с домом своим»
- Маамар «Голос возлюбленного моего! Вот он идет! Скачет он по горам, прыгает по холмам»
- Маамар «И сказал ему Г-сподь: Кто дал уста человеку?..»
- Маамар «...Это имя Мое навеки, и это память обо Мне из рода в род»
- Маамар «Следует понять слова наших мудрецов по поводу стиха “...Ибо ласки твои лучше вина!
- Маамар «Сердце твое вспоминать будет об ужасах: “Где пишущий? Где взвешивающий?..»
- Маамар «Пришедшие с Яаковом укоренились...»
- Пояснения к вышесказанному
- Дополнительное разъяснение
Глава Ваэра
- Маамар «Являлся Я Аврагаму...»
- Маамар «И говорил Б-г Моше, и сказал ему: Я Г-сподь. Являлся Я...»
- Маамар «И сказал Г-сподь Моше и Агарону...»
- Маамар «Потому скажи сынам Израилевым: Я Г-сподь, и выведу вас...»
- Пояснения к вышесказанному
Глава Бо
- Маамар «...Β этот самый день вышли все воинства Г-СПОДНИ ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИПЕТСКОЙ»
- Маамар «...дабы было учение Г-сподне в устах твоих, ИБО РУКОЙ КРЕПКОЙ ВЫВЕЛ ТЕБЯ Г-СПОДЬ из Египта»
Приложения Библиография
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Книги еврейской Библии
