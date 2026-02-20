Шнейдер - Семейная психология

Учебное пособие Лидии Шнейдер является одним из самых авторитетных руководств по семейной психологии, в котором семья рассматривается как целостная, динамическая система. Автор отходит от упрощенного понимания брака, предлагая глубокий анализ структуры семьи, её жизненного цикла, функциональных особенностей и механизмов взаимодействия между её членами. Книга охватывает широкий спектр тем: от выбора партнера и мотивов вступления в брак до кризисных периодов, проблем развода и психологии родительства.

Особое внимание в пособии уделено психологическому консультированию и коррекции семейных отношений. Шнейдер детально разбирает различные типы семейных структур (патриархальные, детоцентристские, эгалитарные) и деструктивные модели воспитания, которые могут приводить к нарушениям в развитии личности ребенка. Автор интегрирует классические концепции с современными исследованиями, уделяя место таким актуальным вопросам, как гражданский брак, феномен «одиночества вдвоем» и специфика повторных браков.

Методическая ценность книги заключается в сочетании фундаментальной теории с практическими рекомендациями. Пособие учит будущих психологов не только диагностировать проблемы внутри семейной системы, но и находить ресурсы для её восстановления. Книга написана доступным, профессиональным языком и служит незаменимым инструментом для понимания того, как выстраивать гармоничные отношения и преодолевать неизбежные жизненные кризисы.

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология - Учебное пособие для вузов

Изд. 5-е. — М.: Академический проект, 2020. — 736 с.— (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2880-7

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Содержание

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ О СЕМЕЙНУЮ ПСИХОДОГИЮ

Глава 2. ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Глава 3. ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНВЙ ЖИЗНИ

Глава 4. ФУНКЦИОНАЛЬНО РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА СЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 5. ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛ СЕМЬИ

Глава 6. ПСИХВЛВГИЯ СУПРУЖЕСКИХ ВТНВШЕНИЙ

Глава 7. ЛЮБОВЬ КАК ВСНВВА СУПРУЖЕСКИХ ВТНВШЕНИЙ

Глава 8. СЕМЬЯ: РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Глава 9. СЕКСУАЛЬНОСТЬ 0 СУПРУЖЕСТВЕ

Глава 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА: РАЗВОД И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава 11. СЕМЬЯ И СОЦИУМ

Глава 12. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИ

ТЕСТЫ ДЛЯ САМВКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРПСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ИЛИ ЭКЗАМЕНУ

БИБЛИОГРАФИЯ