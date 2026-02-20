Шнейдер - Семейная психология
Учебное пособие Лидии Шнейдер является одним из самых авторитетных руководств по семейной психологии, в котором семья рассматривается как целостная, динамическая система. Автор отходит от упрощенного понимания брака, предлагая глубокий анализ структуры семьи, её жизненного цикла, функциональных особенностей и механизмов взаимодействия между её членами. Книга охватывает широкий спектр тем: от выбора партнера и мотивов вступления в брак до кризисных периодов, проблем развода и психологии родительства.
Особое внимание в пособии уделено психологическому консультированию и коррекции семейных отношений. Шнейдер детально разбирает различные типы семейных структур (патриархальные, детоцентристские, эгалитарные) и деструктивные модели воспитания, которые могут приводить к нарушениям в развитии личности ребенка. Автор интегрирует классические концепции с современными исследованиями, уделяя место таким актуальным вопросам, как гражданский брак, феномен «одиночества вдвоем» и специфика повторных браков.
Методическая ценность книги заключается в сочетании фундаментальной теории с практическими рекомендациями. Пособие учит будущих психологов не только диагностировать проблемы внутри семейной системы, но и находить ресурсы для её восстановления. Книга написана доступным, профессиональным языком и служит незаменимым инструментом для понимания того, как выстраивать гармоничные отношения и преодолевать неизбежные жизненные кризисы.
Шнейдер Л.Б. - Семейная психология - Учебное пособие для вузов
Изд. 5-е. — М.: Академический проект, 2020. — 736 с.— (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-2880-7
Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Содержание
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ О СЕМЕЙНУЮ ПСИХОДОГИЮ
Глава 2. ИСТОКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Глава 3. ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СЕМЕЙНВЙ ЖИЗНИ
Глава 4. ФУНКЦИОНАЛЬНО РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА СЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Глава 5. ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛ СЕМЬИ
Глава 6. ПСИХВЛВГИЯ СУПРУЖЕСКИХ ВТНВШЕНИЙ
Глава 7. ЛЮБОВЬ КАК ВСНВВА СУПРУЖЕСКИХ ВТНВШЕНИЙ
Глава 8. СЕМЬЯ: РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Глава 9. СЕКСУАЛЬНОСТЬ 0 СУПРУЖЕСТВЕ
Глава 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА: РАЗВОД И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Глава 11. СЕМЬЯ И СОЦИУМ
Глава 12. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИ
ТЕСТЫ ДЛЯ САМВКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРПСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ИЛИ ЭКЗАМЕНУ
БИБЛИОГРАФИЯ
