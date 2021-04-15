Шо Клифтон - Спасенцы – кто они?

В мае 1997 года мне выпала честь читать курс лекций на семинаре имени Чэндлера в школе по подготовке офицеров Армии Спасения в Восточной Территории Соединенных Штатов Америки. Этот ежегодный курс лекций — дань памяти полковника Альфреда Августа Чэндлера, англичанина по происхождению, который служил офицером Армии Спасения не только в родных краях, но и в США (с 1898 по 1910 гг. и с 1920 до ухода в отставку в 1930 г.) и в Канаде (с 1910 по 1920 гг.). Он оказал исключительное влияние на формирование программ по подготовке офицеров Армии в Америке. При основании Южной Территории США в 1926 году Чэндлер был назначен ее первым главным секретарем. Позже он был назначен главным секретарем Восточной Территории США. Курс лекций семинара им. Чэндлера открыт для общественности и рассматривает вопросы современной христианской миссии с богословской, библейской, исторической и социологической точек зрения, тем самым, являясь стимулирующим фактором для развития мысли, направленной на спасение этого мира. Четыре части этой книги представляют собой развернутую версию четырех лекций, прочитанных в 1997 году.

Я надеюсь и молюсь о том, чтобы эта книга, которая была преднамеренно оставлена и передана в форме лекционного материала, побудила читателей-спасенцев к дальнейшим размышлениям о том, что мы являемся Божьей Армией и частью тела Христова на этой земле, а наши многочисленные и уважаемые братья и сестры по вере об-рели благодаря этой книге более глубокое понимание движения Армии Спасения на пороге двадцать первого столетия. Каждую из четырех частей можно читать отдельно, но есть разделы, которые связаны с ранее рассмотренными темами. Введение отличается по стилю и содержанию от основных глав, являясь своеобразным фоном, посвящающим читателя в общую атмосферу и характер основного содержания. Более торопливые читатели, возможно, захотят пропустить вспомогательные ил-люстрации, приведенные в разделе «учебный пример» в 8 и 12 главах, но, тем самым, они упустят то многое, что в основе своей подчеркивает принципы данного изыскания.Приводя четыре темы о протестантском евангеликализме (о доктринах евангелических церквей), сакраментализме, прагматизме и интернационализме, я не смею утверждать, что данные вопросы являются единственными основами, опираясь на которые, можно развивать дискуссию об отличительных чертах Армии Спасения. Тем не менее, данные темы дают практическую возможность исследовать вопрос о том, кем мы были, кем являемся и кем призваны быть в двадцать первом столетии.

Шо Клифтон - Спасенцы – кто они?

Генерал Армии Спасения, 2011 г. 245 ст

Шо Клифтон - Спасенцы – кто они? - Содержание

Часть I: Спасенцы — протестанты-евангелисты

Введение: Встреча с кардиналом

Глава 1: Является ли Армия Спасения церковью?

Глава 2: Являются ли спасены протестантами?

Глава 3: Являются ли спасены евангельскими христианами?

Часть II: Спасены — сакраменталисты

Введение: Три момента

Глава 4: Спасенский сакраментализм

Глава 5: Нужны ли Армии Спасения изменения?

Глава 6: Международный комитет по вопросам духовной жизни

Часть III: Спасенцы — прагматики

Введение: Раб отныне грешить не станет

Глава 7: Искушение, грех и чистота

Глава 8: Идти к людям — первые усилия благовестия

Глава 9: Мирское сообщество

Часть IV: Спасенцы как международное движение

Введение: Колледж для всех континентов

Глава 10: Спасенский интернационализм

Глава 11: Международная работа

Глава 12: Интернационализм во времена войны

Эпилог: Призыв грядущего века

Приложение А: Доктрины Армии Спасения

Приложение Б: Национальное членство Армии Спасения