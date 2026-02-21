Шогрен Стив - Заговор доброты

Доброта - это язык, на котором могут говорить немые и который могут понимать глухие. (С. Н. Бови)

Христиане в Америке уже давно озабочены различными вражескими планами, направленными против церкви.

Со времени моего обращения ко Христу в 1974 году я слышал по меньшей мере о десяти заговорах. Все они в различной степени были реальными и отражали творческие способности своих авторов. Как-то раз один евангелист заявил, что прежде он был членом сатанинского культа, который засылал своих шпионов в христианские церкви. Все его рассказы были развеяны за одну ночь, когда было доказано, что он находился под воздействием ЛСД.

Инициатором другого заговора стала Мэдлен Мюррей О’Хэер, яростная сторонница атеизма. Ей было за семьдесят, и она, как уверяли, вместе с Государственной комиссией по радиовещанию начала секретную кампанию за то, чтобы прекратить христианское вещание. Пару раз в год ко мне подходит кто-нибудь из верующих с просьбой написать петицию о прекращении этих действий. Когда наконец я позвонил в Комиссию по радиовещанию, то обнаружил весьма интересные факты. Мне сказали, что такой кампании никогда и никто не начинал, и тем не менее комиссия получает петиции от ревностных христиан в течение последних тридцати лет!

Еще один заговор, о котором я слышал чаще всего, касается компании «Проктор энд Гембл», самой крупной и самой старой компании в Цинциннати. Их символ изображает полумесяц и несколько звезд. Он был придуман в XIX веке и представлял тринадцать изначальных колоний, позже вошедших в состав США, и все же христиане долгие годы выражали свое возмущение, утверждая, что логотип этой компании изображает нечто оккультное. Неважно, как часто представители этой компании объясняли истинный смысл своего символа, слухи по-прежнему продолжают циркулировать. Верующие паникеры утверждают, что наивные люди, осмелившиеся пользоваться зубной пастой «Crest», таким образом поддерживают движение «Новый век» и открывают демонам возможность овладеть ими! Однако истина заключается в том, что единственное, что вы можете получить от пасты «Crest», — это чистые зубы.

Я действительно верю в то, что против церкви составляются заговоры, и — могу поспорить на фамильную ферму — такие истории будут распространяться и дальше. Но в этой книге я хочу поговорить о другом заговоре, который на сегодняшний день действительно существует. Этот заговор большинство из нас просто не видит. Он делает свою работу тихо и незаметно в сердцах миллионов людей, которые о том даже не подозревают. Заговор этот начался две тысячи лет назад, и именно он привлек ни о чем не догадывавшихся людей к вере, которую они на тот момент не осознавали. Более того, агентов этого заговора можно найти практически повсюду. Они находятся среди нас, возможно, сидят рядом с нами на церковной скамье. Даже некоторые пасторы вовлечены в это тайное движение.

Стив Шогрен – Заговор доброты – Новый и свежий подход к излиянию любви Иисуса на других людей

Пер. с англ. - СПб.: Библейский взгляд, 2000. – 256 с.

ISBN 5-8445-0039-3

Стив Шогрен – Заговор доброты – Содержание

Введение в доброту

1. Кто отвечает на письма к Богу?

2. Забыть слова, начинающиеся на «э»

3. Никакого риска, но много благодати

4. Превыше нас и превыше их

5. Пять открытий, которые заряжают евангелизм могущественной силой

6. Заряжай, огонь, целься!

7. Полезные советы

8. Дети — одаренные личности

9. Маленькие группы, нацеленные на мир

10. Демонстрация жемчужины

Приложение I. Евангелизационные проекты, доказавшие свою эффективность

Приложение II. Некоторые заметки для участников евангелизационных мероприятий