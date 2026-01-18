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Шохин - Философская теология

Шохин - Философская теология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Философскую теологию можно определить аналитически (в кантовском смысле) как исследование теологических предметов прежде всего средствами философского дискурса. При этом реальное соподчинение того, что определяется существительным и прилагательным, может рассматриваться поразному: философскую теологию можно считать и философской дисциплиной с определенной специализацией, и дисциплиной теологической с определенным методом. История же вещей почти всегда закономерно опережает историю идентифицирующих их понятий, и философия никак не отличается здесь от прочих сфер человеческой мысли.

Но путь от «теологии для философов» до «философской теологии» оказался долог. Только в комментарии Фомы Аквинского к трактату Боэция «О Троице» (1257/1258) он был впервые пройден неуверенными шагами, в результате которых выяснилось, что «философская теология (theologia philosophica) трактует об отделенном второго рода как о [своих] предметах, а об отдаленном первого типа как о началах предмета.

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография

  • СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. - 512 с.

  • ISBN 978-5-906627-92-6

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография - Содержание

  • Предисловие

Методологика

  • Философская теология и основное богословие

  • Назад к Декарту: некоторые правила для руководства теологического ума

  • Основные категории межрелигиозного диалога: от мнимой самоочевидности к проблематизации

Систематика

  • Может ли теизм не быть персоналистическим?

  • Обоснования существования Бога: новый опыт классификационного анализа

  • Самоочевидно ли «Откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса

  • Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о постструктуралистском вызове

  • Почему бы Богу не существовать вне времени?

  • К одной большой дискуссии в аналитической метафизике

  • Проблема зла: теодицея и апология

  • Философско-теологический дискурс и определения догматов в духовно-академической школе синодального периода

  • Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры

Полемика

  • Феномен атеистического фидеизма

  • В чем все-таки новизна «нового атеизма

  • Новационна ли «кульпабилизация»?

  • Миф о реинкарнациях в постхристианскую эпоху

  • Антигуманна ли христианская эсхатология? (Комментарии к статье В. В. Кузева)

  • Ганс Кюнг и предлагаемый им проект глобального этоса

  • Основное богословие и конъюнктурная теология. Предисловие к книге М. Кнаппа

Компаративистика

  • Эпистемологический и религиозный фундаментализм в перспективе интеркультурности

  • Пауль Хакер и святоотеческая трактовка нехристианской мысли

  • Индийская версия теодицеи

  • Теизм, постмодернистские похороны метафизики и индийская атмавада

  • Святая Троица и нехристианские триады (компаративистский этюд)

  • Философская теология как практическая дисциплина

Библиография

Сведения об авторе

Views 324
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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