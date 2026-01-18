Шохин - Философская теология
Философскую теологию можно определить аналитически (в кантовском смысле) как исследование теологических предметов прежде всего средствами философского дискурса. При этом реальное соподчинение того, что определяется существительным и прилагательным, может рассматриваться поразному: философскую теологию можно считать и философской дисциплиной с определенной специализацией, и дисциплиной теологической с определенным методом. История же вещей почти всегда закономерно опережает историю идентифицирующих их понятий, и философия никак не отличается здесь от прочих сфер человеческой мысли.
Но путь от «теологии для философов» до «философской теологии» оказался долог. Только в комментарии Фомы Аквинского к трактату Боэция «О Троице» (1257/1258) он был впервые пройден неуверенными шагами, в результате которых выяснилось, что «философская теология (theologia philosophica) трактует об отделенном второго рода как о [своих] предметах, а об отдаленном первого типа как о началах предмета.
Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография
СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. - 512 с.
ISBN 978-5-906627-92-6
Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография - Содержание
Предисловие
Методологика
Философская теология и основное богословие
Назад к Декарту: некоторые правила для руководства теологического ума
Основные категории межрелигиозного диалога: от мнимой самоочевидности к проблематизации
Систематика
Может ли теизм не быть персоналистическим?
Обоснования существования Бога: новый опыт классификационного анализа
Самоочевидно ли «Откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса
Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о постструктуралистском вызове
Почему бы Богу не существовать вне времени?
К одной большой дискуссии в аналитической метафизике
Проблема зла: теодицея и апология
Философско-теологический дискурс и определения догматов в духовно-академической школе синодального периода
Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры
Полемика
Феномен атеистического фидеизма
В чем все-таки новизна «нового атеизма
Новационна ли «кульпабилизация»?
Миф о реинкарнациях в постхристианскую эпоху
Антигуманна ли христианская эсхатология? (Комментарии к статье В. В. Кузева)
Ганс Кюнг и предлагаемый им проект глобального этоса
Основное богословие и конъюнктурная теология. Предисловие к книге М. Кнаппа
Компаративистика
Эпистемологический и религиозный фундаментализм в перспективе интеркультурности
Пауль Хакер и святоотеческая трактовка нехристианской мысли
Индийская версия теодицеи
Теизм, постмодернистские похороны метафизики и индийская атмавада
Святая Троица и нехристианские триады (компаративистский этюд)
Философская теология как практическая дисциплина
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