Философскую теологию можно определить аналитически (в кантовском смысле) как исследование теологических предметов прежде всего средствами философского дискурса. При этом реальное соподчинение того, что определяется существительным и прилагательным, может рассматриваться поразному: философскую теологию можно считать и философской дисциплиной с определенной специализацией, и дисциплиной теологической с определенным методом. История же вещей почти всегда закономерно опережает историю идентифицирующих их понятий, и философия никак не отличается здесь от прочих сфер человеческой мысли.

Но путь от «теологии для философов» до «философской теологии» оказался долог. Только в комментарии Фомы Аквинского к трактату Боэция «О Троице» (1257/1258) он был впервые пройден неуверенными шагами, в результате которых выяснилось, что «философская теология (theologia philosophica) трактует об отделенном второго рода как о [своих] предметах, а об отдаленном первого типа как о началах предмета.

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография

СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. - 512 с.

ISBN 978-5-906627-92-6

Владимир Кириллович Шохин - Философская теология: вариации, моменты, экспромты: монография - Содержание

Предисловие

Методологика

Философская теология и основное богословие

Назад к Декарту: некоторые правила для руководства теологического ума

Основные категории межрелигиозного диалога: от мнимой самоочевидности к проблематизации

Систематика

Может ли теизм не быть персоналистическим?

Обоснования существования Бога: новый опыт классификационного анализа

Самоочевидно ли «Откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса

Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о постструктуралистском вызове

Почему бы Богу не существовать вне времени?

К одной большой дискуссии в аналитической метафизике

Проблема зла: теодицея и апология

Философско-теологический дискурс и определения догматов в духовно-академической школе синодального периода

Концепции искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры

Полемика

Феномен атеистического фидеизма

В чем все-таки новизна «нового атеизма

Новационна ли «кульпабилизация»?

Миф о реинкарнациях в постхристианскую эпоху

Антигуманна ли христианская эсхатология? (Комментарии к статье В. В. Кузева)

Ганс Кюнг и предлагаемый им проект глобального этоса

Основное богословие и конъюнктурная теология. Предисловие к книге М. Кнаппа

Компаративистика

Эпистемологический и религиозный фундаментализм в перспективе интеркультурности

Пауль Хакер и святоотеческая трактовка нехристианской мысли

Индийская версия теодицеи

Теизм, постмодернистские похороны метафизики и индийская атмавада

Святая Троица и нехристианские триады (компаративистский этюд)

Философская теология как практическая дисциплина

Библиография

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