Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины

Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины
Theology, Philosophy, Religious Studies

Настоящий курс рассчитан на ознакомление студентов-гуманитариев с начальными основами теологического знания, преподавание которого является новой реальностью в системе российского высшего образования. Основное содержание курса составляют лекции, посвященные логическому и историческому значению «теологии», выяснению отличия теологии от религиеведения, философии религии и религиозной философии, сложению ее современной дисциплинарной структуры и ее составляющим в виде дисциплин пропедевтических (христианская апологетика, библейская и патрологическая текстология), системообразующих (догматическое, нравственное (теотетика), литургическое, каноническое богословие, герменевтика Св. Писания и Предания) и основных прикладных богословских дискурсов.

Владимир Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины

Учебно-методическое пособие

М., 2002. — 122 с.

ISBN 5–201–02085–2

Владимир Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины - Содержание

  • ЛЕКЦИЯ 1 «ТЕОЛОГИЯ»: СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА A PRIORI

  • ЛЕКЦИЯ 2 ТЕОЛОГИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ

  • ЛЕКЦИЯ 3 РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОЛОГИИ

  • ЛЕКЦИЯ 4 ТЕОЛОГИЯ: СЛОЖЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ СТРУКТУРЫ

  • ЛЕКЦИЯ 5 СИСТЕМА ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. АПОЛОГЕТИКА И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

  • ЛЕКЦИЯ 6 ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ — ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

  • ЛЕКЦИЯ 7 ХРИСТИАНСКИЕ ДОГМАТЫ И ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС

  • ЛЕКЦИЯ 8 НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ ИЛИ ТЕОТЕТИКА

  • ЛЕКЦИЯ 9 ЛИТУРГИЧЕСКОЕ И КАНОНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

  • ЛЕКЦИЯ 10 ГЕРМЕНЕВТИКА И ЭКЗЕГЕЗА СВ. ПИСАНИЯ И ПРЕДАНИЯ

  • ПРИКЛАДНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ДИСКУРСЫ

  • ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

  • ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

  • ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

