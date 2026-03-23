Настоящий курс рассчитан на ознакомление студентов-гуманитариев с начальными основами теологического знания, преподавание которого является новой реальностью в системе российского высшего образования. Основное содержание курса составляют лекции, посвященные логическому и историческому значению «теологии», выяснению отличия теологии от религиеведения, философии религии и религиозной философии, сложению ее современной дисциплинарной структуры и ее составляющим в виде дисциплин пропедевтических (христианская апологетика, библейская и патрологическая текстология), системообразующих (догматическое, нравственное (теотетика), литургическое, каноническое богословие, герменевтика Св. Писания и Предания) и основных прикладных богословских дискурсов.
Владимир Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины
Учебно-методическое пособие
М., 2002. — 122 с.
ISBN 5–201–02085–2
Владимир Шохин - Теология - Введение в богословские дисциплины - Содержание
ЛЕКЦИЯ 1 «ТЕОЛОГИЯ»: СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА A PRIORI
ЛЕКЦИЯ 2 ТЕОЛОГИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ
ЛЕКЦИЯ 3 РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОЛОГИИ
ЛЕКЦИЯ 4 ТЕОЛОГИЯ: СЛОЖЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ СТРУКТУРЫ
ЛЕКЦИЯ 5 СИСТЕМА ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. АПОЛОГЕТИКА И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
ЛЕКЦИЯ 6 ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ — ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЛЕКЦИЯ 7 ХРИСТИАНСКИЕ ДОГМАТЫ И ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС
ЛЕКЦИЯ 8 НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ ИЛИ ТЕОТЕТИКА
ЛЕКЦИЯ 9 ЛИТУРГИЧЕСКОЕ И КАНОНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЛЕКЦИЯ 10 ГЕРМЕНЕВТИКА И ЭКЗЕГЕЗА СВ. ПИСАНИЯ И ПРЕДАНИЯ
ПРИКЛАДНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ДИСКУРСЫ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
