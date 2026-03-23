Шохин - Введение в философию религии

Первая причина этого положения дел состоит в том, что ФР становится все более популярной, можно сказать модной философской специализацией, и вполне понятно: чем больше людей вовлекается ее орбиту, тем более широк спектр интересов, подходов и соответственно позиций в отношении ее задач. Может покажется парадоксальным, что ФР становится востребованной пропорционально высоким темпам секуляризации западного (в первую очередь европейского) общества. Но в этом есть своя закономерность: религия – константа духовной культуры, и (отчасти по закону сообщающихся сосудов) по мере снижения экзистенциальной заинтересованности в ней растет интерес умозрительный. Вторая причина – культурно-политическая заинтересованность: при всей не только фактической, но уже и юридической секуляризации западного общества его пространство, подобно Римской империи эпохи распада, очень быстро заполняется афро-азиатскими этносами, и поскольку новые обитатели западного мира не хотят секуляризоваться, изучение религий (поэтому и религии), а так-же «религиозного диалога» связывается для западного человека и с проблемой выживания. Третья причина в том, что сциентистская картина мира, которую начали строить просветители XVIII в. и попытались «догматизировать» неопозитивисты ХХ в., потеряла свой непререкаемый авторитет и ее место замещается другими, имеющими значительную религиозную составляющую (пусть и не христианскую, которую делают сейчас ответственной и за картезианский сциентизм модерна, но все же религиозную). Четвертая причина связана с различиями в самих ракурсах видения компетенций философии в отношении религии в двух основных пространствах современной философии – англо-американском и европейско-континентальном. Но есть и пятая причина дивергенции мнений: сам вопрос о задачах философии по отношению к религии относится к числу типично философских вопросов как «вечных», т.е. тех, в отношении которых консенсус не может быть достигнут вследствие различия исходных презумпций самих субъектов познания.

Владимир Кириллович Шохин – Введение в философию религии

М. : Альфа-М, 2010. – 288 с.

ISBN 978-5-98281-215-5 («Альфа-М»)

Владимир Кириллович Шохин – Введение в философию религии – Содержание

Глава 1. Философия религии в российской перспективе

1. Основные взгляды на предмет и границы философии религии

2. Идеи относительно генезиса философии религии

3. Закономерности и тенденции

Глава 2. Философия религии в англо-американской перспективе

4. Основные программы разработки философии религии

5. Способы установления генезиса философии религии

6. Закономерности и тенденции

Глава 3. Философия религии в европейско-континентальной перспективе

7. Основные парадигмы предназначения философии религии

8. Реконструкции генеалогии философии религии

9. Закономерности и тенденции

Глава 4. Аутентичная предметность философии религии

10. Возможности метода элиминации

11. Основные задачи и «задания»

Глава 5. Исторические форматы философии религии