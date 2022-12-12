Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор

Шоков – Откровенный разговор
Я, Шоков Владимир Михайлович, 1932 года рождения. Родился в России, в стране бывшего СССР. У моих родителей было пятеро детей - четыре девочки и один сын. В результате Второй Мировой войны наша семья с самого начала войны лишилась отца и мужа, который в 37-летнем возрасте был взят на фронт, откуда он так и не вернулся. Трудная выпала доля нашей семье. Да и кому было легче в те годы?..
Единственным Пристанищем для мамы был Господь. Пред Ним она изливала мольбу о помощи. Мы, дети, понимали горе матери и старались ей не говорить, что нам хочется кушать. Живя в таких условиях, мы были внимательны к словам мамы. Она внушала нам страх пред Господом, и мы понимали, что нам Бог очень нужен. С малых лет мы молились Ему, и, думаю, не напрасно... Никто из нас никогда не уходил в греховный мир, и никто не заводил с ним дружбы. Все выросли, все заключили с Господом Завет. Двое из нас, уже в пожилом возрасте, переселились к Отцу Небесному - там им несравненно лучше. А трое пока находимся на земле среди живых.
По убеждению мы являемся Христианами-Баптистами, которое мы приняли от моих прадедов, дедов и родителей. И теперь эту эстафету передаём своим детям, внукам и правнукам... Когда мне исполнилось 25 лет, в 1957 году, я переехал на постоянное место жительства в Южный Казахстан, в город Чимкент. В тридцатисемилетнем возрасте я был избран Баптистской Церковью на пасторское служение, которое нёс в течение 27 лет. Это были времена произвола атеизма. Но, не взирая на то, Бог часто давал народу Своему и отраду, и утешение. Нередко в церкви приходилось слышать голоса кающихся грешников. С церковной кафедры часто звучал призыв к бодрствованию и готовности к встрече со Христом.
Одним из самых значительных вопросов Христиан всегда являлся вопрос о внезапной встрече церкви со Христом. Абсолютное большинство верующих в наших церквах считают, что эта встреча произойдёт путём внезапного восхищения Церкви, и это восхищение должно произойти до «великой скорби». В первой половине моей жизни я думал точно так же. Я считал, что этот вопрос решённый и не подлежит никакому пересмотру - ДА и АМИНЬ! Но со временем, при исследовании Слова Божия, у меня стали возникать внутренние противоречия, - какая- то неувязка между установленной догмой и текстом Священного Писания... Вначале я это относил к тому, что я ещё мало изучил Писание; но внутренний конфликт не утихал, а ещё больше усиливался. Я решил досконально исследовать этот вопрос...
Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор
Нет выходных данных. – 348 с.
Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор – Содержание
- 1. От автора
- 2. Вступление
- 3. История Израильского народа
- 4. История от возникновения Еврейской нации - до переселения в Египет
- 5. Родословная Сима
- 6. История Израильского народа в Египте - до Синайского закона
- 7. Здесь нужно остановиться
- 8. Путешествие Израиля от Синая - до расселения его в Ханаане
- 9. От расселения Израиля в Ханаане - до разделения его на два царства
- 10. От разделения Израиля - до разрушения Храма
- 11. История от Вавилонского пленения - до строительства 2-го храма
- 12. История от построения 2-го храма - до его разрушения
- 13. Наша эра
- 14. Время пришествия Христа на землю и Его деяния
- 15. Кто же прав
- 16. Евреи в 2-х тысячелетней истории Нашей Эры
- 17. Помыслите о претерпевшем - такое над собою поругание
- 18. Семидесятая седьмина
- 19. Пять пали, один есть, а другой ещё не пришёл
- 19. Зверь с семью головами и десятью рогами
- 20. Антихрист
- 21. День Господень
- 22. Евреи народ Божий
- 23. Собирание Израиля в Палестину
- 24. Главная цель Бога - взрастить Сыну Жену
- 25. Второе пришествие Христа
- 26. Ты прекраснее сынов человеческих
- 26. Спасённые народы
- 28. Огонь вечный и озеро огненное
- 29. Небесный Иерусалим - Невеста Агнца
- 30. Заключение
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