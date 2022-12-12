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Шоков – Откровенный разговор

Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Я, Шоков Владимир Михайлович, 1932 года рождения. Родился в России, в стране бывшего СССР. У моих родителей было пятеро детей - четыре девочки и один сын. В результате Второй Мировой войны наша семья с самого начала войны лишилась отца и мужа, который в 37-летнем возрасте был взят на фронт, откуда он так и не вернулся. Трудная выпала доля нашей семье. Да и кому было легче в те годы?..
Единственным Пристанищем для мамы был Господь. Пред Ним она изливала мольбу о помощи. Мы, дети, понимали горе матери и старались ей не говорить, что нам хочется кушать. Живя в таких условиях, мы были внимательны к словам мамы. Она внушала нам страх пред Господом, и мы понимали, что нам Бог очень нужен. С малых лет мы молились Ему, и, думаю, не напрасно... Никто из нас никогда не уходил в греховный мир, и никто не заводил с ним дружбы. Все выросли, все заключили с Господом Завет. Двое из нас, уже в пожилом возрасте, переселились к Отцу Небесному - там им несравненно лучше. А трое пока находимся на земле среди живых.
По убеждению мы являемся Христианами-Баптистами, которое мы приняли от моих прадедов, дедов и родителей. И теперь эту эстафету передаём своим детям, внукам и правнукам... Когда мне исполнилось 25 лет, в 1957 году, я переехал на постоянное место жительства в Южный Казахстан, в город Чимкент. В тридцатисемилетнем возрасте я был избран Баптистской Церковью на пасторское служение, которое нёс в течение 27 лет. Это были времена произвола атеизма. Но, не взирая на то, Бог часто давал народу Своему и отраду, и утешение. Нередко в церкви приходилось слышать голоса кающихся грешников. С церковной кафедры часто звучал призыв к бодрствованию и готовности к встрече со Христом.
Одним из самых значительных вопросов Христиан всегда являлся вопрос о внезапной встрече церкви со Христом. Абсолютное большинство верующих в наших церквах считают, что эта встреча произойдёт путём внезапного восхищения Церкви, и это восхищение должно произойти до «великой скорби». В первой половине моей жизни я думал точно так же. Я считал, что этот вопрос решённый и не подлежит никакому пересмотру - ДА и АМИНЬ! Но со временем, при исследовании Слова Божия, у меня стали возникать внутренние противоречия, - какая- то неувязка между установленной догмой и текстом Священного Писания... Вначале я это относил к тому, что я ещё мало изучил Писание; но внутренний конфликт не утихал, а ещё больше усиливался. Я решил досконально исследовать этот вопрос...

Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор

Нет выходных данных. – 348 с.

Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор – Содержание

  • 1. От автора
  • 2. Вступление
  • 3. История Израильского народа
  • 4. История от возникновения Еврейской нации - до переселения в Египет
  • 5. Родословная Сима
  • 6. История Израильского народа в Египте - до Синайского закона
  • 7. Здесь нужно остановиться
  • 8. Путешествие Израиля от Синая - до расселения его в Ханаане
  • 9. От расселения Израиля в Ханаане - до разделения его на два царства
  • 10. От разделения Израиля - до разрушения Храма
  • 11. История от Вавилонского пленения - до строительства 2-го храма
  • 12. История от построения 2-го храма - до его разрушения
  • 13. Наша эра
  • 14. Время пришествия Христа на землю и Его деяния
  • 15. Кто же прав
  • 16. Евреи в 2-х тысячелетней истории Нашей Эры
  • 17. Помыслите о претерпевшем - такое над собою поругание
  • 18. Семидесятая седьмина
  • 19. Пять пали, один есть, а другой ещё не пришёл
  • 19. Зверь с семью головами и десятью рогами
  • 20. Антихрист
  • 21. День Господень
  • 22. Евреи народ Божий
  • 23. Собирание Израиля в Палестину
  • 24. Главная цель Бога - взрастить Сыну Жену
  • 25. Второе пришествие Христа
  • 26. Ты прекраснее сынов человеческих
  • 26. Спасённые народы
  • 28. Огонь вечный и озеро огненное
  • 29. Небесный Иерусалим - Невеста Агнца
  • 30. Заключение
Views 277
Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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