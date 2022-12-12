Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор

Я, Шоков Владимир Михайлович, 1932 года рождения. Родился в России, в стране бывшего СССР. У моих родителей было пятеро детей - четыре девочки и один сын. В результате Второй Мировой войны наша семья с самого начала войны лишилась отца и мужа, который в 37-летнем возрасте был взят на фронт, откуда он так и не вернулся. Трудная выпала доля нашей семье. Да и кому было легче в те годы?..

Единственным Пристанищем для мамы был Господь. Пред Ним она изливала мольбу о помощи. Мы, дети, понимали горе матери и старались ей не говорить, что нам хочется кушать. Живя в таких условиях, мы были внимательны к словам мамы. Она внушала нам страх пред Господом, и мы понимали, что нам Бог очень нужен. С малых лет мы молились Ему, и, думаю, не напрасно... Никто из нас никогда не уходил в греховный мир, и никто не заводил с ним дружбы. Все выросли, все заключили с Господом Завет. Двое из нас, уже в пожилом возрасте, переселились к Отцу Небесному - там им несравненно лучше. А трое пока находимся на земле среди живых.

По убеждению мы являемся Христианами-Баптистами, которое мы приняли от моих прадедов, дедов и родителей. И теперь эту эстафету передаём своим детям, внукам и правнукам... Когда мне исполнилось 25 лет, в 1957 году, я переехал на постоянное место жительства в Южный Казахстан, в город Чимкент. В тридцатисемилетнем возрасте я был избран Баптистской Церковью на пасторское служение, которое нёс в течение 27 лет. Это были времена произвола атеизма. Но, не взирая на то, Бог часто давал народу Своему и отраду, и утешение. Нередко в церкви приходилось слышать голоса кающихся грешников. С церковной кафедры часто звучал призыв к бодрствованию и готовности к встрече со Христом.

Одним из самых значительных вопросов Христиан всегда являлся вопрос о внезапной встрече церкви со Христом. Абсолютное большинство верующих в наших церквах считают, что эта встреча произойдёт путём внезапного восхищения Церкви, и это восхищение должно произойти до «великой скорби». В первой половине моей жизни я думал точно так же. Я считал, что этот вопрос решённый и не подлежит никакому пересмотру - ДА и АМИНЬ! Но со временем, при исследовании Слова Божия, у меня стали возникать внутренние противоречия, - какая- то неувязка между установленной догмой и текстом Священного Писания... Вначале я это относил к тому, что я ещё мало изучил Писание; но внутренний конфликт не утихал, а ещё больше усиливался. Я решил досконально исследовать этот вопрос...

Владимир Михайлович Шоков – Откровенный разговор

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