AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии Тема еврейской мистики вызывает у русскоязычной читательской аудитории все больший интерес, но, к сожалению, достоверных и научно обоснованных книг по каббале на русском языке до сих пор почти не появлялось. Первое полное русскоязычное издание основополагающего научного труда по истории и феноменологии каббалы - «Основные течения в еврейской мистике» Гершома Герхарда Шолема открывает новую серию нашего издательства: «АЛЕФ - изыскания в еврейской мистике». В рамках серии АЛЕФ мы планируем познакомить читателя с каббалистическими источниками, а также с важнейшими научными трудами исследователей из разных стран мира. Отсюда и название серии: буква - Алеф, первая буква еврейского алфавита, не обозначает никакого звука, но в потенциале содержит все двадцать две буквы. Согласно мнению многих великих мистиков, именно в этой, символизирующей молчание, букве содержится сама суть Синайского Откровения.

Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике

Мосты культуры, Москва 2004/Гешарим, Иерусалим 5765

ISBN 5-93273-173-7

Издатель Михаил Гринберг

Перевод с английского и иврита

Н. Бартман, Н.-Э. Заболотная

Книга издана при поддержке Благотворительного Фонда

«Российский Еврейский Конгресс»

и Благотворительного фонда «Любимый тород/Ири га-агува»

Совместный издательский проект

BIBLIOTHECA JUDAICA

Первое полное русскоязычное издание основополагающего научного труда по истории и феноменологии каббалы Гершома Шолема.

Второе издание

Мосты культуры/Гешарим, 2017 - 510 с. ISBN 978-5-93273-495-7

Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике - Содержание

Н.Э. Заболотная Г. Г. Шолем - духовные странствия

Я. Прат Предисловие к первому русскому изданию ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ Г.Г. Шолем Предисловие к первому изданию Глава первая Общая характеристика еврейской мистики Предназначение данных лекций. Что такое мистика? ❖ Парадоксальная природа мистического опыта * Мистика как исторический феномен ❖Мифология, религия и мистика * Мистическая интерпретация религиозных ценностей ❖ Воздействие положительных коннотаций иудаизма на еврейскую мистику * Каббалистическая теория сокрытого Бога и Его атрибутов ❖ Сфирот. Тора. Каббала и язык ❖ Мистика и исторический мир ❖ Космогония и эсхатология * Еврейская философия и каббала ❖ Аллегоризация и символизм * Философская и мистическая интерпретация Галахи и Агады v Каббала и молитва ❖ Элементы мифа в каббалистической мысли * Воскрешение мифа в сердце иудаизма * Незначительная роль женщин в еврейской мистике Глава вторая Мистика Меркавы и еврейский гностицизм Первый период развития еврейской мистики. Анонимный характер источников ❖ Эзотеризм учителей Мишны * Мистика Престола, * Апокалиптика и мистика * Литература Хейхалот ❖ Йордей Мертва и их сообщества ❖ Условия посвящения * Экстатическое восхождение души и техники его достижения * Магические элементы * Опасности на пути восхождения * Бог - Святой Царь ❖ Гимны мистики Меркавы с Шиур кома, Енох, Метатрон и Ягоэль. * Космический занавес * Следы гностической спекуляции об зонах * «Се- фер йецира» о Теургия ❖ Нравственная реинтерпретация Меркавы Г лава третья Хасидизм в средневековой Германии Возникновение хасидизма в Германии * Мистическая традиция и немецкое еврейство * «Сефер хасидим» * Йегуда Хасид и его ученики * Эсхатологический характер хасидизма * Новые идеалы хасидизма: аскеза, атараксия и альтруизм * Любовь к Богу ❖ Иуда- изированная версия монашеского цинизма ❖ Магическая сила хасида ❖ Легенда о големе -> Тайны молитвы ❖ Оккультные практики ❖ Хасидская концепция покаяния ❖ Концепция Бога в хасидизме ❖ Имманентность Бога, Кавод, Божественная Слава * Следы доктрины Филона о логосе ❖ Херувим на престоле * Святость и Величие Бога * Цель молитвы ❖ Космические архетипы Глава четвертая Авраам Абулафия и учение профетической каббалы Возникновение каббалы * Типы каббалистов * Тайный характер каббалы и цензура * Видения и экстаз* Концепция двейкута — еврейская форма мистического единства * Жизнь и творчество Авраама Абулафии ❖ Его теория экстатического познания * «Учение о комбинациях» * Музыка чистой мысли * Мистическая природа пророчества * Профетическая каббала Мистическое преображение как сущность экстаза * Мистический прагматизм * Практическая каббала и магия * Последующее развитие доктрин Абулафии * Перевод автобиографии, написанной учеником Абулафии Глава пятая Зогар I. Книга и ее автор Проблема Зогара. Литературный характер и композиция Зогара. Вся зогаристическая «литература» подразделяется на две основные части: корпус Зогара и «Райя мегемна» * Корпус Зогара - произведение одного автора * Свидетельства единства * Язык и стиль Зогара •> Экспозиция * Псевдореализм * Принципы литературной композиции * Мнимые и реальные источники Зогара <• Анализ источников * Склонность автора к одним каббалистическим доктринам и отторжение других * Отсутствие доктрины шмитот, или периодов космического развития •: «Мидраш га-неелам» как старейшая составная часть Зогара * «Мидраш га-неелам» написан между 1275 и 1281 годами; основной корпус Зогара - между 1281 и 1286 годами; «Райя мегемна» и «Тикуним» - около 1300 года * Вопрос личности автора * Моше бен Шемтов де Леон ❖ Старейшие свидетельства его авторства ❖ Моше де Леон и Йосеф Джикатила * Сравнение сочинений Моше де Леона на иврите и корпуса Зогара. Авторская идентичность этих произведений ❖ Другие каббалистические псевдоэпиграфы, написанные Моше де Леоном ❖ Туманные намеки на авторство Зогара в произведениях Моше на иврите * Духовное развитие Моше де Леона и его мотивы для написания Зогара ❖ Псевдоэпиграфия - легитимная категория религиозной литературы Глава шестая Зогар II. Теософская доктрина Зогара Различие между мистикой Меркавы и испанской каббалой * Сокрытый Бог, или Эйн-Соф * Сфирот и сфера Божественности * Мистическая концепция Торы * Символическая реализация сфирот. Некоторые примеры каббалистической символики * Бог как мистический организм. Ничто и Бытие ❖ Первые три стадии развития сфирот ❖ Творение и его отношение к Богу. Теогония и космогония ❖ Пантеистические симпатии автора Зогара * Исходная природа Творения* Мифологические образы в каббалистической мысли * Проблема сексуальной символики * Новая идея Шхины как женского элемента в Боге и мистическое сообщество Израиля* Человек и его Падение * Каббалистическая этика. Природа зла. Зогар и Якоб Бёме * Психология Зогара * Единство теософии, космологии и психологии Глава седьмая Ицхак Лурия и его школа • Исход из Испании и его религиозные последствия ¦ Каббала и ее путь к мессианству ¦ Апокалиптическая пропаганда каббалистов ¦ Характер и функционирование новой каббалы. Ее центр - в Цфате (Палестина) * Моше Кордоверо и Ицхак Аурия. Их личности * Распространение лурианской каббалы •> Исраэль Саруг* Характеристики лурианской доктрины. Цимцум, гивира и тикун * Двойственность процесса Творения * Уход Бога в Себя как начальная точка Творения. Значение этой доктрины * Предмировая катастрофа, или разбиение сосудов * Происхождение зла * Два аспекта доктрины тикунау или восстановления гармонии ❖ Мистическое рождение личностного Бога и мистическое деяние человека * Возникновение теософских миров, их отношение к Богу Теизм и пантеизм в лурианской системе ❖ Мистическая реинтерпретация мессианства * Доктрина мистической молитвы. Кавана * Роль человека во вселенной * Психология и антропология Аурии. Изгнание Шхины * Собирание искр Святости Трансмиграция души и ее место в цфатской каббале * Влияние лурианской каббалы ❖ Великий миф об Изгнании и Избавлении Глава восьмая Саббатианство и мистическая ересь Саббатианское движение в 1665-1666 годах * Шабтай Цви - каббалистический мессия, Натан из Газы - его пророк * Мистическое заболевание Шабтая Цви и его интерпретация у Натана * Квази- сакраментальный характер антиномических действий * Учение Аурии и его адаптация к личности нового мессии ❖ Еретический уклон движения после отступничества Шабтая Цви <• Важность саббатианства для еврейской истории ♦ Революция в еврейском сознании * Связь между еретической каббалой и Просвещением * Идеология саббатианства * Религия парадоксов * Исторические и мистические аспекты Избавления * Конфликт после отступничества Шабтая Цви <- Саббатианство и христианство ❖ Влияние психологии марранов на саббатианство * Доктрина обязательного отступничества мессии о Проблема антиномизма ❖ Умеренные и радикальные формы саббатианства * Мистический нигилизм и доктрина Святости греха ♦ Новая концепция Бога: Первопричина, или Бог Разума, и Первоследствие, или Бог Откровения Глава девятая Хасидизм. Позднейшая фаза Хасидизм XVIII века в Польше и на Украине и связанные с ним проблемы ❖ Каббалистическая и хасидская литература <• Превращение каббалы в народное движение * Альтернативы развития каббалы после крушения саббатианства ❖ Рабби Шалом Шараби: возвращение к эзотерическим формам культа ❖ Усиление его общедоступности: хасидизм ч* Каббала, очищенная от элемента мессианства, саббатианство и хасидизм * Рабби Адам Баал-Шем - крипто-саббатианский пророк -> Новый тип лидерства в саббати- анстве и хасидизме « Мистическое возрождение ❖ Что нового вхасидизме? * Сущностная специфика хасидизма связана не с мистической теософией, а с мистической этикой * Цадикизм заложен во внутренней природе хасидизма * Личность занимает место доктрины * Образ цадика, или святого ❖ Живая Тора •> Общественная функция святого как центра человеческого сообщества ❖ Мистика и магия в хасидизме ❖ Хасидские рассказы Библиография Краткий словарь каббалистических терминов Михаил Шнейдер Гершом Шолем и современные исследования по еврейской мистике Избранная библиография современных исследований Алфавитный указатель

Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике - Предисловие к первому русскому изданию

Гершом Герхард Шолем (1897-1982) — основатель новой области иудаики — науки о еврейской мистике и каббале. Все написанное о каббале до него безнадежно устарело и представляет главным образом исторический интерес. Шолем по-новому взглянул на ту огромную сферу еврейского духовного творчества, которую одни воспринимали с благоговейным трепетом, без тени критики, а другие — с явным неодобрением, усматривая в ней лишь собрание суеверий и предрассудков, чуждых чистому этическому монотеизму. Шолем раскрыл перед современниками бездонные глубины еврейской мистики, с бесстрашием объективного исследователя касаясь таких опасных и соблазнительных тем, как дуализм и пантеизм каббалы или духовные корни саббатианства. Шолему были чужды апологетические тенденции, приукрашивание по каким-либо причинам неприятной нам действительности, модернизация и романтизация исторических фактов.

Но Шолем не был бесстрастным архивариусом, коллекционером исторических памятников и документов. Его отношение к великому и сложному наследию еврейской мистики, при всей своей объективности, было страстно эмоциональным. Это не только безграничное любопытство исследователя, но и живой интерес продолжателя, в душе которого, быть может, бьют те же таинственные ключи, что и в душах великих еврейских мистиков прошлого. Для Шолема мистика не принадлежала целиком прошлому и не была лишь объектом изучения со стороны. Он жил ее духом, сохраняя при этом ту спокойную трезвость, без которой нет ученого.

Г. Шолем родился в Берлине в ассимилированной еврейской семье.

Отец его считал себя «немцем Моисеева вероисповедания». Узнав об эксцентрическом желании сына быть евреем, отец процитировал распространенную в то время среди немецких евреев поговорку: «С евреями хорошо ходить только в синагогу». Подросток Гершом взбунтовался против ложных идеалов поколения отцов, живо ощутив глубокую фальшь в положении евреев, стремящихся раствориться в немецком обществе, которое их не принимало и отталкивало. Он присоединился к молодежному сионистскому движению. Желая приобщиться к еврейству не только в политическом, но и в культурном отношении, Шолем посвятил себя тщательному изучению исторических и религиозно-культурных традиций иудаизма. Стремление вернуться к еврейству привело юношу к серьезному конфликту с отцом, особенно обострившемуся во время Первой мировой войны, когда Гершом занял резко отрицательную позицию по отношению к немецкому патриотизму, волна которого захватила многих евреев Германии, не исключая и сионистов. Сражаться за Германию Шолем не хотел; он избежал мобилизации, симулируя душевную болезнь.

Антивоенная позиция способствовала сближению Г. Шолема с его братом, также взбунтовавшимся против лицемерной буржуазной среды, но избравшим другой путь — путь революции — и ставшим левым социалистом, впоследствии одним из руководителей компартии Германии. Как большинство евреев-революционеров, он вскоре оказался в оппозиции, был исключен из компартии, а позднее погиб от рук нацистов в концлагере Бухенвальд. Трагедия брата символизировала для Г. Шолема трагедию всех тех еврейских интеллигентов, которые принесли в жертву чужим идеалам свое искреннее и страстное стремление к социальной справедливости. Отвергнув соблазн революционного интернационализма, Шолем обратился к еврейскому национальному движению — сионизму.

Однако страстный интерес Шолема к религиозно-культурному наследию иудаизма не мог найти удовлетворения в рамках чисто политического сионизма, сторонники которого зачастую не обладали достаточным знакомством с этим наследием. Углубленное изучение еврейских источников на время сблизило Шолема с движением Агудат Исраэль, проводившим весьма интенсивную деятельность по распространению еврейских знаний. Однако это сближение оказалось кратковременным: подход Шолема был принципиально отличен от ортодоксии. Его не привлекало то исключительное значение, которое ортодоксия придает Галахе — нормам, строго регламентирующим все частности религиозной, семейной и гражданской жизни евреев. Вместе с тем Шолему было присуще религиозное по существу чувство присутствия в мире некоей тайны; он признавался, что никогда не мог понять атеистов — ни в молодости, ни в старости. По-видимому, это соединение мистического чувства с неприятием традиционных форм, в которых это чувство проявляется, и побудило Шолема искать вдохновения в еврейской мистике. Его труды, посвященные каббале, показывают, как великие мистики прошлого, скрупулезно придерживаясь заповедей и предписаний еврейской религии, одновременно подвергали религиозные понятия такому толкованию, которое придавало им совершенно новый, подчас прямо противоположный смысл.

Большое влияние на духовное развитие Шолема оказали такие выдающиеся представители еврейской культуры, как X. Н. Бялик, Ш. И. Агнон, Ш. 3. Рубашов (впоследствии президент Израиля 3. Шазар) и др., тесно связанные с еврейской традицией, всегда существовавшей в Восточной Европе. Влиял на него и М. Бубер, тогдашний властитель дум сионистов Германии; позднее между Бубером и Шолемом возникли серьезные разногласия как по практическим политическим вопросам (в частности, об отношении к роли Германии в Первой мировой войне), так и по вопросам оценки еврейского духовного наследия (в частности, хасидизма). Подход Шолема к этому наследию был строго научным, объективным; Бубер же всегда был не столько ученым, сколько философом и поэтом, склонным к романтизации истории.

Под влиянием Рубашов а Шолем изучил идиш и перевел с него на немецкий книгу «Изкор», посвященную памяти погибших пионеров второй алии. Предисловие к книге написал М. Бубер. Шолем перевел на немецкий язык письма X. Н. Бялика и Ш. И. Агнона.

В 1915—1922 годах Шолем учился в университетах Берлина, Йены, Берна и Мюнхена — сначала изучал математику и философию, затем семитскую филологию; однако фактически все это время он занимался изучением еврейской мистики. Не имея руководителя, преодолевая огромные трудности, Шолем самостоятельно изучил язык каббалы, что открыло ему путь в мир ее символов, представлений и тайн. Первым плодом его неутомимых усилий явился комментированный перевод на немецкий язык большого произведения ранней каббалистической литературы — «Сефер га-Багир» (конец XII в.), опубликованный в 1923 году. В том же году Шолем покинул Германию и переселился в Эрец-Исраэль. Алия была для него прежде всего личным решением. «Проблема была личной, не национальной, — отвечал Шолем на вопрос, что побудило его к алие.

Не знаю, какова была бы моя проблема, если бы я происходил из бедняков Польши. Но для немецкого еврея вроде меня проблема была личной: правилен ли этот путь?.. Я верил, что если есть надежда на обновление иудаизма, обновление самой его сущности, на раскрытие таящихся в нем сил, то это может произойти только здесь, при встрече человека-еврея с самим собой, со своим народом и питавшими его корнями».

До 1925 года Шолем возглавлял еврейский отдел Национальной библиотеки в Иерусалиме. С 1925-го он читал в Еврейском университете курс каббалы и еврейской мистики; в 1933—1965-м был профессором. В 1946-1952 годах Шолем руководил от имени университета спасением памятников еврейской культуры, уцелевших после Катастрофы европейского еврейства. Он был также одним из основателей Израильской академии наук, а в 1968-1974 годах — ее президентом. Научная деятельность Шолема включает как специальные исследования в отдельных областях филологии, библиографии и т. п. (в т. ч. открытие многих не известных ранее рукописей и издание текстов), так и создание больших трудов синтетического характера, основанных на материале, полученном в результате исследований источников. Специальные исследования Шолема публиковались в таких научных журналах, как «Кирьят-Сефер», «Цион», «Цфунот».

К другой группе относятся книги: «Основные течения в еврейской мистике» (1941), «Шабтай Цви и саббатианское движение» (т. 1-2, 1957), «Еврейский гностицизм, мистика Меркавы и талмудическая традиция» (1960), «О каббале и ее символике» (I960), «Происхождение и начало каббалы» (1962), «О мистическом образе Божества» (1962). Наряду с научными трудами Шолем написал также книгу, посвященную памяти своего друга поэта В. Беньямина, — «Вальтер Беньямин — история дружбы» (1975), автобиографическую книгу «Из Берлина в Иерусалим» (1977) и ряд статей на общественные и литературные темы, сборники которые опубликованы на иврите, английском и других языках.

После Второй мировой войны Шолем стал постоянным участником ежегодных конференций «Эранос» по истории религий в швейцарском городе Аскона. Многие из его докладов на этих конференциях, а также другие исследования, эссе и речи были впоследствии изданы в нескольких сборниках (например, сб. «О каббале и ее символике», 1965). Эти работы весьма способствовали пониманию истории еврейской мистики неевреями, а также принесли международную славу Шолему в научном мире. Для Шолема характерно редкостное сочетание тщательного, кропотливого анализа с глубиной философской мысли и пониманием исторической перспективы.

Исследования Шолема открыли новые горизонты всему обширному комплексу наук о еврействе; одновременно они дали совершенно новую оценку многим важным религиозно-историческим явлениям и движениям (например, мессианскому движению, связанному с именем Шабтая Цви). Научная деятельность Г. Шолема отмечена многочисленными наградами и премиями, в т. ч. Государственной премией Израиля (1958). Он был избран почетным членом Академий наук рада стран мира. Как преподаватель Еврейского университета Г. Шолем воспитал два поколения исследователей каббалы. Его научная деятельность представляет собой редкое в истории науки явление — создание целой ее области усилиями одного человека. Благодаря трудам Шолема каббала заняла подобающее ей место в истории еврейского народа и его культуры, равно как и в общей истории религий и мистики.

Г. Шолем опубликовал сотни книг и статей. Библиографический указатель работ Г. Шолема, вошедший в сборник исследований по религии и мистике, преподнесенный Шолему в день его семидесятилетия (1967), содержит свыше 500 названий.

АЛЕФ - Бубер Мартин - Хасидские истории. Первые учителя