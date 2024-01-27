Шорникова Ирина - Боярыня Морозова

История России не знала легких времен. Не стал исключением и век XVII. Еще свежо было в памяти народной тяжелое правление царя Иоанна Грозного (1530-1584). Смерть бездетного Федора Иоанновича, его сына (1598) и конец династии, которая правила в России со времен Рюрика. А новый царь - Борис Годунов (1598-1605) - будто бы притягивал к себе несчастья. И решил народ, измученный засухой, неурожаями, пожарами, что Господь наказывает их за великие грехи царя Бориса.

Как произошла эта неслучайная случайность, что погиб маленький наследник престола царевич Дмитрий, последний сын Иоанна Грозного, никто не знал. Тогда, в 1591 году, Борис Годунов и мечтать не мог о троне. Это произошло на семь лет позже. Но в 1601-1603 годах невиданные по масштабам неурожаи и голод привели к обвалу экономики и всеобщему народному недовольству.

Летом 1601 года в течение десяти недель непрестанно лили дожди. Сельские жители пришли в ужас, они не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать. А 15 августа жестокий мороз уничтожил весь урожай и плодовых, и зерновых. И старики не могли припомнить такого, чтобы три года подряд проливные дожди, чередующиеся с засухой, уничтожали урожаи почти на всей территории России.

Цена на хлеб возросла многократно, голод усиливался и, наконец, достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать о том в описаниях современников. «Свидетельствуюсь истиною и Богом, - пишет один из них, - что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею, у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством, ели собак, кошек, всякие нечистоты. Люди сделались хуже зверей, оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга.

Шорникова И.Н., Шорников В.П. - Боярыня Морозова

Самара: Издательство «Путь к Солнцу», 2007. - 192 с. - (Серия: «Бунтари и преобразователи России»).

ISBN 5-98897-012-5

Шорникова И.Н., Шорников В.П. - Боярыня Морозова – Содержание