В этой книге вы найдете размышления о 53-й главе Книги пророка Исаии. В 2008 г. автор читал эти проповеди в Реформатской церкви г. Нунспейт – в основном в пред пасхальное время и в Страстную неделю. Поэтому они подходят для чтения на служениях в это время года. Удобны они и по объему.

В 2002 – 2003 гг. автор проповедовал на эту тему в Реформатской церкви г. Кримпен-ан-ден-Эйссел. С той порой у него связаны дорогие его сердцу воспоминания. Отсюда его желание проповедовать по этой главе снова. Он молится о том, чтобы Господу было угодно использовать простые размышления, изложенные в книге, чтобы привести грешников к познанию Спасителя, ибо Он «за преступления народа Моего претерпел казнь».

Схот - Муж скорбей

2009 год 205 ст

Схот - Муж скорбей - Содержание

Размышление 1

Размышление 2

Размышление 3

Размышление 4

Размышление 5

Размышление 6

Размышление 7

Размышление 8

Размышление 9

Размышление 10

Размышление 11

Размышление 12

Размышление 13

Размышление 14

Размышление 15

Размышление 16

Размышление 17

Размышление 18

Размышление 19

Размышление 20

Размышление 21

Размышление 22

Размышление 23

Размышление 24

Размышление 25

Размышление 26

Размышление 27

Размышление 28

Размышление 29

Размышление 30

Размышление 31

Размышление 32

Размышление 33

Размышление 34

Размышление 35

Размышление 36

Размышление 37

Размышление 38

Размышление 39

Размышление 40

Размышление 41

Размышление 42

Размышление 43

Размышление 44

Размышление 45

Размышление 46

Размышление 47

Размышление 48.

Размышление 49

Размышление 50

Размышление 51

Размышление 52

Схот - Муж скорбей - Предисловие

В 53-й главе Книги пророка Исаии раскрывается значимость заместительного труда Христа. Благодаря просвещению Святым Духом пророк обрел подлинно глубокое понимание деяний Спасителя. Именно поэтому его иногда называют «евангелистом Ветхого Завета». Да благословит Господь труд нашего брата Схота. Господу было угодно обильно благословлять Свой народ через посредство текста 53-й главы Книги Исаии. Являя тщету всего, что вне Христа, Господь открывал значимость подвига Христа для грешников, заслуживающих осуждения. Часть выручки от продажи этого издания будет потрачена на распространение литературы среди евреев. Неслучайно используется толкование именно 53-й главы Исаии.

Бог многократно использовал этот текст для того, чтобы приводить представителей еврейского народа к исповеданию Иисуса Мессией. Важно отметить, что этой главе чрезвычайно редко уделяют внимание на служениях в синагогах, и она не включена в чтения. Вполне возможно, что этот текст Писания пропускают намеренно. Вот уже сотни лет он представляет трудность для раввинов. В образе Страдающего Раба некоторые видят народ Израиля. Другие – обычного человека, которому многое приходится пережить. А иные полагают, что здесь говорится о Мессии (однако безотносительно к необходимости страданий и смерти). То есть в иудаизме этот текст истолковывается по-разному. Однако вот примечательные слова из молитвы на День Искупления: «Благословен Ты, Господь, Бог наш и отцов наших... по любви Своей посылающий Избавителя сыновьям их сыновей ради имени Своего».

При сопоставлении иудейских толкований становится ясно, что нам не под силу убедить евреев в истине, изложенной в этой главе. Однако это под силу Господу. И Он уже доказывал это, так как мы можем назвать здесь имена христиан из евреев. В биографии Иосифа Залмана мы читаем: «Как это было со многими другими, именно священная песнь страдания Мессии, 53-я глава Исаии, захватила этого молодого еврея с убедительной силой и побудила его искать истину». И потому нет ничего удивительного в том, что в своем служении среди евреев Залман часто опирался именно на текст 53-й главы Книги Исаии. Он на собственном опыте знал, как Господь использует эти слова.