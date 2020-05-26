Люди, ликуйте - Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья»
На всех парусах хор «Ладья» минского Свято-Андреевского прихода уверенно двигается вперёд, покоряя всё новые и новые творческие вершины.
Вместе с участниками хора растёт и его репертуар, включающий теперь порядка 50 песен на разных языках - белорусском, русском, украинском, сербском и др. До настоящего времени мелодии и тексты многих песен сохранялись только в устной памяти руководителей (Любови Шпаковской и Елены Тумаркиной) и участников хора. Большую помощь в составлении сборника оказали тетради юных певчих Ивана Бутрамеева и Анатолия Лысковца, где было собрано большое количество разучиваемых текстов. На основе этих тетрадей и создан настоящий сборник.
Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска
сост. Л. Шпаковская, Е. Тумаркина.
Минск, 2020. - 62 с.
Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска - Содержание
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
- Первозванный апостол Христов Андрей.
ПЕСНИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
- Тропарь Рождества Христова
Белорусские колядки
- Святы вечар
- Учора звячора
- Спі, мой міленькі Сыночак
Украинские колядки
- Добры вэчир, тоби
- Спи, Исусэ, спи
- В Вйфлеемі радість стала
- Дзінь-дзілінь
- Прачыстая Дзева
- Из какой земли вы, славные цари?
Русские колядки
- Рождество Христово - ангел прилетел
- Небо и земля
- Эта ночь святая
- Рождество снова к нам приходит
- В яслях маленький Христос
- Рождественские песни стран Западной Европы
- Мудрецы (марш волхвов)
- Слава в вышних Богу
- В эту ночь земля была в волненьи
- Рождество! Рождество!
- Ночь тиха, ночь свята
- Паломніцтва
- Анхели Певазу
ПЕСНИ НА ПАСХУ
- Тропарь Пасхи византийского распева
- Тропарь Пасхи, глас 5-й
- Задостойник Пасхи
- Чудо выше всех чудес.
- Пришел Великий Праздник
- Мироносицы
- Пасху радостно встречаем
- Мы пойдем сегодня в храм
- Paдуйтe се 37
- Люди, ликйте 38
ДАРУЙ, БОЖЕ, БЛАГОДАТЬ
- Даруй, Боже, благодать
- Як Сус Хрыстос да з неба сайдзёт
- Господе Божэ moj
- Аллилуйя
- Жыровічы - святы для нас куточак
- Сынкавіцкая Ўсецарыца
- Mapnjo славна
- Свет
- Поучение старца Амвросия
- Юнацтва Ефрасінні
- Берегите любовь
- Утренняя молитва
- Мама
- Блины
- Вера вечна
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Фонетическая таблица сербского языка
- Список участников хора "Ладья"
Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска / сост. Л. Шпаковская, Е. Тумаркина - От составителей
Для удобства пользования сборник составлен из трех тематических разделов: в первом содержатся рождественские песни, во втором - пасхальные, в третьем - духовные песни на различные темы (песни о Богородице, святых и др.). Среди представленных образцов есть как традиционные православные песни, так и новейшие сочинения белорусских авторов (иерея Андрея Саврицкого, Любови Шпаковской, Елены Тумаркиной, Ольги Шпакевич, Ксении Точилкиной).
Составители сборника искренне благодарят всех, потрудившихся при подготовке его к изданию:
Наталию Дарвину (Хаткевич) - дизайн обложки,
Серафиму Матвееву - иллюстрации,
Александра Скалабана - компьютерный набор нотного текста,
Артема Шпаковского, Екатерину Савченко - компьютерная вёрстка,
Ирину Шиханцову, Светлану Кречик, Екатерину Василевскую, Наталью Ротько - компьютерный набор текстов песен.
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