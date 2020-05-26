Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска

Вместе с участниками хора растёт и его репертуар, включающий теперь порядка 50 песен на разных языках - белорусском, русском, украинском, сербском и др. До настоящего времени мелодии и тексты многих песен сохранялись только в устной памяти руководителей (Любови Шпаковской и Елены Тумаркиной) и участников хора. Большую помощь в составлении сборника оказали тетради юных певчих Ивана Бутрамеева и Анатолия Лысковца, где было собрано большое количество разучиваемых текстов. На основе этих тетрадей и создан настоящий сборник.

На всех парусах хор «Ладья» минского Свято-Андреевского прихода уверенно двигается вперёд, покоряя всё новые и новые творческие вершины.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Для удобства пользования сборник составлен из трех тематических разделов: в первом содержатся рождественские песни, во втором - пасхальные, в третьем - духовные песни на различные темы (песни о Богородице, святых и др.). Среди представленных образцов есть как традиционные православные песни, так и новейшие сочинения белорусских авторов (иерея Андрея Саврицкого, Любови Шпаковской, Елены Тумаркиной, Ольги Шпакевич, Ксении Точилкиной).

Составители сборника искренне благодарят всех, потрудившихся при подготовке его к изданию:

Наталию Дарвину (Хаткевич) - дизайн обложки,

Серафиму Матвееву - иллюстрации,

Александра Скалабана - компьютерный набор нотного текста,

Артема Шпаковского, Екатерину Савченко - компьютерная вёрстка,

Ирину Шиханцову, Светлану Кречик, Екатерину Василевскую, Наталью Ротько - компьютерный набор текстов песен.