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Люди, ликуйте - Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья»

Люди, ликуйте - Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья»
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Sheet Music Church Singing
На всех парусах хор «Ладья» минского Свято-Андреевского прихода уверенно двигается вперёд, покоряя всё новые и новые творческие вершины.
Вместе с участниками хора растёт и его репертуар, включающий теперь порядка 50 песен на разных языках - белорусском, русском, украинском, сербском и др. До настоящего времени мелодии и тексты многих песен сохранялись только в устной памяти руководителей (Любови Шпаковской и Елены Тумаркиной) и участников хора. Большую помощь в составлении сборника оказали тетради юных певчих Ивана Бутрамеева и Анатолия Лысковца, где было собрано большое количество разучиваемых текстов. На основе этих тетрадей и создан настоящий сборник.

Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска

сост. Л. Шпаковская, Е. Тумаркина.
Минск, 2020. - 62 с.

Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
  • Первозванный апостол Христов Андрей.
ПЕСНИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  • Тропарь Рождества Христова
Белорусские колядки
  • Святы вечар
  • Учора звячора
  • Спі, мой міленькі Сыночак
Украинские колядки
  • Добры вэчир, тоби
  • Спи, Исусэ, спи
  • В Вйфлеемі радість стала
  • Дзінь-дзілінь
  • Прачыстая Дзева
  • Из какой земли вы, славные цари?
Русские колядки
  • Рождество Христово - ангел прилетел
  • Небо и земля
  • Эта ночь святая
  • Рождество снова к нам приходит
  • В яслях маленький Христос
  • Рождественские песни стран Западной Европы
  • Мудрецы (марш волхвов)
  • Слава в вышних Богу
  • В эту ночь земля была в волненьи
  • Рождество! Рождество!
  • Ночь тиха, ночь свята
  • Паломніцтва
  • Анхели Певазу
ПЕСНИ НА ПАСХУ
  • Тропарь Пасхи византийского распева
  • Тропарь Пасхи, глас 5-й
  • Задостойник Пасхи
  • Чудо выше всех чудес.
  • Пришел Великий Праздник
  • Мироносицы
  • Пасху радостно встречаем
  • Мы пойдем сегодня в храм
  • Paдуйтe се 37
  • Люди, ликйте 38
ДАРУЙ, БОЖЕ, БЛАГОДАТЬ
  • Даруй, Боже, благодать
  • Як Сус Хрыстос да з неба сайдзёт
  • Господе Божэ moj
  • Аллилуйя
  • Жыровічы - святы для нас куточак
  • Сынкавіцкая Ўсецарыца
  • Mapnjo славна
  • Свет
  • Поучение старца Амвросия
  • Юнацтва Ефрасінні
  • Берегите любовь
  • Утренняя молитва
  • Мама
  • Блины
  • Вера вечна
ПРИЛОЖЕНИЯ:
  • Фонетическая таблица сербского языка
  • Список участников хора "Ладья"

Люди, ликуйте! : Песни из репертуара детско-юношеского хора «Ладья» Свято-Андреевского прихода г. Минска / сост. Л. Шпаковская, Е. Тумаркина - От составителей

Для удобства пользования сборник составлен из трех тематических разделов: в первом содержатся рождественские песни, во втором - пасхальные, в третьем - духовные песни на различные темы (песни о Богородице, святых и др.). Среди представленных образцов есть как традиционные православные песни, так и новейшие сочинения белорусских авторов (иерея Андрея Саврицкого, Любови Шпаковской, Елены Тумаркиной, Ольги Шпакевич, Ксении Точилкиной).
Составители сборника искренне благодарят всех, потрудившихся при подготовке его к изданию:
Наталию Дарвину (Хаткевич) - дизайн обложки,
Серафиму Матвееву - иллюстрации,
Александра Скалабана - компьютерный набор нотного текста,
Артема Шпаковского, Екатерину Савченко - компьютерная вёрстка,
Ирину Шиханцову, Светлану Кречик, Екатерину Василевскую, Наталью Ротько - компьютерный набор текстов песен.
Views 580
Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2020
Author Weis
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