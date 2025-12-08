Шпайр, Адриенн фон - Миссия пророков

Это троякая миссия. Она начинается с того, что у Авраама, как в его вере, так и в его молитве, как в его отношении к повседневной жизни, так и там, где он конкретно разговаривает с Богом, появляется - поначалу необъяснимая - уверенность в том, что у него есть миссия. Для него эта миссия подобна неуловимому ощущению своей избранности. Он знает, что должен вести себя как человек, отмеченный Богом, что Бог чего-то ждет от него, что-то даст ему, что он должен быть особенно верным и справедливым. Это тихое предчувствие целиком сохраняется в его душе; на этом уровне ему не соответствует ни видение внешней задачи или пути, ни опыт. Это похоже на тихое встряхивание, которое едва ощутимо, но соответствует опытному знанию. Авраам должен жить как посланный, т. е. быть внимательным к себе, чтобы через него прояснились намерения Бога.

В этой миссии есть и вторая сфера, которая описывается скорее настойчивостью. Авраам должен оставаться в том, что он пережил, чтобы расширить границы своего опыта. И когда ему приходится принести в жертву своего сына, он вдруг понимает: он - отец обетования, причем на человеческом уровне. В поле зрения не он, но Бог хочет сделать через него что-то великое. Важен не он, а то, что Бог в него вложил. Это круг, который включает семью, потомков, народ, символизируемый его сыном Исааком. Он не может представить, что задумал Бог, но должен просто оставаться в этом кругу. Расширить основание своей веры, углубить свою молитву. Во всем вести себя как человек, посланный Богом.

Третья сфера - подтверждение его миссии. Миссия эта принадлежит уже не ему, а всему Ветхому Завету, более того, всему миру. Он - лишь земное основание, земное отражение дела Отца небесного. Отец - носитель обетований, Отец - фактический жертвователь своего Сына, Отец также послушен миссии Сына, которая воплощена в Исааке, хотя он и не переживает ее зримо. Но и для Авраама это уже не личное переживание. Отступает он, отступает Исаак, на второй план отходят их действия. Все - только знак. Притча, в которой мало что понимают действующие лица, но которая вознаграждается и оказывается верной. Но знак на все века, актуальный до конца времен. В Аврааме - Христос, Новый Завет. Оба они смотрят друг на друга, как зеркальные отражения; один - предвосхищение, другой - исполнение.

Шпайр, Адриенн фон - Миссия пророков

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). - М.: Издательство ББИ, 2026. - 106 с.

ISBN 978-5-89647-440-1

Шпайр, Адриенн фон - Миссия пророков - Содержание