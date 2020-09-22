Шпренгер Яков - Молот ведьм
Библиотека истины и заблуждений
Известный богослов II века Ириней, автор влиятельного сочинения «Пять книг против ересей», был, по-видимому, первым христианским писателем, пытавшимся установить правовое отношение между богом и Христом с одной стороны и дьяволом — с другой. По учению Иринея, дьявол получил право власти над человеком в тот момент, когда человек под влиянием обольщения и искушения нарушил божеские предписания и совершил грех.
Разумеется, обольщение и вовлечение человека в грех являются преступлением дьявола, насильственно вмешавшегося в сотворённую богом область, но раз человек добровольно дал себя обольстить и отошёл от бога, дьявол получил полное право господства над человеком. Бог мог бы лишить дьявола плодов его преступного вмешательства, но по своей неизречённой справедливости он этого не делал и предоставил дьяволу право на уже раз обольстившегося человека. Это право должно было быть отнято у дьявола человеком, который таким же добровольным путём освободил бы себя от обольстительной силы дьявола и тем лишил бы последнего права господства над человеком. Так было бы восстановлено первоначальное правовое отношение между тварью и её творцом, и дьявол был бы побеждён и более не обладал бы властью над человеком.
Шпренгер Яков - Молот ведьм
пер. с лат. М.А.Гуреева ; предисл. С.М.Лозинского.
Москва : Издательство АСТ, 2017. — 448 с.: ил. — (Библиотека истины и заблуждений).
ISBN 978-5-17-103397-2
Шпренгер Яков - Молот ведьм - Содержание
Предисловие Роковая книга Средневековья
Часть I О трех силах, составляющих колдовство, а именно: о дьяволе, о колдуне и о божьем попущении
- Существует ли колдовство?
- Происходит ли взаимодействие дьявола с колдуном?
- Способны ли инкубы и суккубы порождать людей?
- Кто совершает инкубат и суккубат?
- О начале чародейств
- Как ведьмы отдаются демонам
- Споспешествует ли ведьма возникновению у человека любви или ненависти?
- О том, возможно ли околдовать деторождение и любовное наслаждение? А также о том, что говорится о колдовстве в булле?
- Могут ли ведьмы придавать людям облики животных?
- О волках, крадущих и пожирающих взрослых людей и мальчиков, а также об участии в этом ведьм
- Этот вопрос посвящен повивальным бабкам-ведьмам, которые различными способами предупреждают зачатие во чреве матери, производят аборты и посвящают новорождённых демонам
- О Божьем попущении при колдовстве
- О том, что по воле Божией одним попущено согрешать, а другим уклоняться от греха
- Может ли зло, которое творят ведьмы, превзойти зло, что попущено Богом от сотворения мира до наших дней? А также о преступлении и наказании за нанесённый вследствие этого вред
- Об околдовывании ведьмами как невинных, так и грешников
- О сравнении чародеяний с другими видами суеверий для выяснения истины, высказанной выше
- Этот вопрос предназначен для объяснения вопроса пятнадцатого путём сравнения тяжести преступления ведьм с любым грехом демонов
- О проповеди против пяти возражений мирян, которые думают, что Бог не даёт дьяволу и ведьмам власти производить чародеяния
Часть II Во второй части «Молота ведьм» содержатся рассуждения о способах околдования и о том, как его (околдование) можно снять. В этой части содержится два главных вопроса, которые рассматриваются в нескольких главах
- Кому колдовство не может навредить?
- Возможна ли охрана ангела-хранителя столь великая, чтобы защитить от околдований ведьмами?
- Связано ли посещение инкубом ведьмы с излиянием семени?
- Есть ли у инкуба предпочтения относительно времени и места?
- Видят ли ведьмы и окружающие то, что делают инкубы и суккубы?
- О способах устранения или излечения от околдования. Рассмотрению этого важного вопроса второй части нашей книги предпосылается исследование одного весьма серьезного затруднения
Часть III Третья и последняя часть этого сочинения, в которой будут рассмотрены способы искоренения или наказания ереси духовным или светским судом и содержащая тридцать пять вопросов
- Начнем же мы с общего вступительного вопроса, который предшествует им
Шпренгер Яков - Молот ведьм - Тринадцатый вопрос — о необходимом знании того, что должно помнить судье в застенке до допроса обвиняемого.
По закону никто не может быть приговорен к смертной казни, если он сам не сознался в преступлении, притом что улики и свидетели и доказывали его еретическую извращённость. О таких обвиняемых необходимо сказать особо. Дабы добиться признания, такая ведьма подвергается пыткам. Приведём соответствующий пример, происшедший в Шпейере и дошедший до слуха многих. Однажды некий уважаемый горожанин прошёл мимо одной торговки, не купив того предмета, который она хотела ему продать. Раздосадованная этим, она крикнула ему вслед: «Вскоре ты пожелаешь купить это, но будет поздно». Такие угрозы часто употребляются ведьмами, когда они хотят навести порчу с помощью слов.
Задетый этой угрозой горожанин обернулся, чтобы посмотреть на торговку и узнать, почему она произнесла эти слова. Тотчас же на него нашла порча, его лицо ужасно скривилось до ушей, и долгое время он не мог привести его в обычное состояние. Данный случай в глазах судьи есть прямая улика, которая позволяет считать указанную торговку пойманной с поличным при околдовании. Три фактора (каждый из них самостоятельно) доказывают вину: улики, показания свидетелей и личное признание. Но для смертного приговора необходимо личное признание. Как же должен судья действовать, чтобы сломить упор-
ное запирательство ведьм? Скажем сразу, что судье не следует торопиться с применением пыток, а нужно обратить внимание на некоторые признаки, о которых сейчас и скажем. Известно, что ведьмы неодинаково невосприимчивы к пыткам.
No comments yet. Be the first!