Шпрингер - Родители по сердцу Божьему

В представленной аннотации глубоко и всесторонне раскрывается актуальность и практическая ценность рецензируемой монографии для современной христианской общины. Книга предлагает системный библейский взгляд на феномен родительства, последовательно деконструируя укоренившиеся ложные убеждения о том, что передача веры последующим поколениям может происходить автоматически или исключительно посредством институциональных церковных структур. Автор переводит фокус пастырского внимания на личную ответственность отцов и матерей, предлагая им жестко верифицированную Писанием методологию созидания домашней церкви в условиях агрессивного давления секулярного мира и цифровой среды.

Особая ценность данного труда заключается в его энциклопедической полноте и безупречной телеологической структуре, последовательно ведущей читателя от базового целеполагания и очищения семейных ценностей к практическому освоению сложнейших инструментов наставления, катехизации и душепопечения на разных возрастных этапах развития ребенка. Монография снабжена глубокими вопросами для самоисследования и молитвенными направлениями, что превращает ее в незаменимое учебное и пастырское пособие, способное совершить подлинный переворот в духовной жизни современной семьи и поместной общины.

Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – О духовном воспитании детей в семье

– М.: «РПК Медиа Холдинг», 2025. – 456 с.

ISBN 978-5-6053900-1-5

Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – Содержание