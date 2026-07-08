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Шпрингер - Родители по сердцу Божьему

Шпрингер - Родители по сердцу Божьему
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

В представленной аннотации глубоко и всесторонне раскрывается актуальность и практическая ценность рецензируемой монографии для современной христианской общины. Книга предлагает системный библейский взгляд на феномен родительства, последовательно деконструируя укоренившиеся ложные убеждения о том, что передача веры последующим поколениям может происходить автоматически или исключительно посредством институциональных церковных структур. Автор переводит фокус пастырского внимания на личную ответственность отцов и матерей, предлагая им жестко верифицированную Писанием методологию созидания домашней церкви в условиях агрессивного давления секулярного мира и цифровой среды.

Особая ценность данного труда заключается в его энциклопедической полноте и безупречной телеологической структуре, последовательно ведущей читателя от базового целеполагания и очищения семейных ценностей к практическому освоению сложнейших инструментов наставления, катехизации и душепопечения на разных возрастных этапах развития ребенка. Монография снабжена глубокими вопросами для самоисследования и молитвенными направлениями, что превращает ее в незаменимое учебное и пастырское пособие, способное совершить подлинный переворот в духовной жизни современной семьи и поместной общины.

Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – О духовном воспитании детей в семье

– М.: «РПК Медиа Холдинг», 2025. – 456 с.
ISBN 978-5-6053900-1-5

Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – Содержание

  • Вступление. Великое поручение

  • Часть 1. РАСЧИСТИТЬ МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

    1. Цели воспитания

    2. Настройка наших ценностей

    3. Создание атмосферы в доме, или «Возделывать и хранить сад»

  • Часть 2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ЗАКЛАДКА ОСНОВАНИЯ

    1. Молитва за детей. Посвящение и благословение

    2. Молитва за детей. О чем и как просить

    3. Формирование духовного вкуса ребенка

    4. Дети и гаджеты

    5. Удаляем сорняки из отношений. Не раздражайте детей ваших!

  • Часть 3. СТРОИМ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

    1. Как привить детям навык регулярного чтения Слова Божьего

    2. Как научить детей применять Божье Слово в повседневных ситуациях

    3. Как дать ребенку регулярный опыт общения с Богом и переживание Его присутствия

    4. Как привить ребенку навык регулярной личной молитвы

    5. Расписание духовной жизни в семье

    6. Про духовные дары и призвание наших детей

  • Часть 4. ИНСТРУМЕНТЫ

    1. Время, проведенное с детьми

    2. Отношения между братьями и сестрами

    3. О друзьях наших детей

    4. О почтении к родителям

    5. О почтении к другим людям

    6. Этапы духовного развития ребенка. Не упустить время!

    7. Подростковый возраст

    8. Роль бабушек и дедушек

  • Часть 5. ЕЩЕ РАЗ О ЦЕННОСТЯХ

    1. Современное идолопоклонство

    2. О праздновании Рождества и Нового года

    3. Про Хэллоуин и другие языческие праздники

    4. Неполная или дисфункциональная семья

  • Заключение. Великое воздаяние

Views 75
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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