Шпрингер - Родители по сердцу Божьему
В представленной аннотации глубоко и всесторонне раскрывается актуальность и практическая ценность рецензируемой монографии для современной христианской общины. Книга предлагает системный библейский взгляд на феномен родительства, последовательно деконструируя укоренившиеся ложные убеждения о том, что передача веры последующим поколениям может происходить автоматически или исключительно посредством институциональных церковных структур. Автор переводит фокус пастырского внимания на личную ответственность отцов и матерей, предлагая им жестко верифицированную Писанием методологию созидания домашней церкви в условиях агрессивного давления секулярного мира и цифровой среды.
Особая ценность данного труда заключается в его энциклопедической полноте и безупречной телеологической структуре, последовательно ведущей читателя от базового целеполагания и очищения семейных ценностей к практическому освоению сложнейших инструментов наставления, катехизации и душепопечения на разных возрастных этапах развития ребенка. Монография снабжена глубокими вопросами для самоисследования и молитвенными направлениями, что превращает ее в незаменимое учебное и пастырское пособие, способное совершить подлинный переворот в духовной жизни современной семьи и поместной общины.
Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – О духовном воспитании детей в семье
– М.: «РПК Медиа Холдинг», 2025. – 456 с.
ISBN 978-5-6053900-1-5
Шпрингер Мария – Родители по сердцу Божьему – Содержание
Вступление. Великое поручение
Часть 1. РАСЧИСТИТЬ МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цели воспитания
Настройка наших ценностей
Создание атмосферы в доме, или «Возделывать и хранить сад»
Часть 2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ЗАКЛАДКА ОСНОВАНИЯ
Молитва за детей. Посвящение и благословение
Молитва за детей. О чем и как просить
Формирование духовного вкуса ребенка
Дети и гаджеты
Удаляем сорняки из отношений. Не раздражайте детей ваших!
Часть 3. СТРОИМ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА
Как привить детям навык регулярного чтения Слова Божьего
Как научить детей применять Божье Слово в повседневных ситуациях
Как дать ребенку регулярный опыт общения с Богом и переживание Его присутствия
Как привить ребенку навык регулярной личной молитвы
Расписание духовной жизни в семье
Про духовные дары и призвание наших детей
Часть 4. ИНСТРУМЕНТЫ
Время, проведенное с детьми
Отношения между братьями и сестрами
О друзьях наших детей
О почтении к родителям
О почтении к другим людям
Этапы духовного развития ребенка. Не упустить время!
Подростковый возраст
Роль бабушек и дедушек
Часть 5. ЕЩЕ РАЗ О ЦЕННОСТЯХ
Современное идолопоклонство
О праздновании Рождества и Нового года
Про Хэллоуин и другие языческие праздники
Неполная или дисфункциональная семья
Заключение. Великое воздаяние
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