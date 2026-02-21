Летом 1998 года я провел два месяца в Вашингтоне в качестве стипендиата Кеннановского института по изучению России. Я снимал у пожилой вдовы квартиру в узком трехэтажном особняке у подножья Капитолийского холма, неподалеку от немецкого ресторана Cafe Berlin. Каждый день, кроме выходных, я проводил в библиотеке Конгресса США, собирая материалы для нового исследования. В мои задачи входило не только перечитать и прочитать наново все опубликованное Виктором Астафьевым, Василием Беловым и Валентином Распутиным — тремя столпами русской деревенской прозы, — но и описать динамику литературной карьеры каждого из них. Я поднял практически весь пласт критической литературы о писателях-«деревенщиках», опубликованной к тому времени. Результатом моей работы стало эссе «Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы» («Anti-Semitism and the Decline of Russian Village Prose»), которое вышло осенью 2000 года в ежеквартальнике «Партизан Ревью» [Shrayer 2000]. Публикация была замечена главным образом политологами и культурологами, занимающимися вопросами расовых и религиозных предрассудков, и вызвала отклики в американских академических кругах. В тогдашней России статья осталась без внимания, и только в последние годы на нее стали появляться ссылки в работах российских исследователей.

С тех прошло два десятилетия, из жизни ушли антигерои моих исследований. Сначала, в 2001 году, умер Астафьев, следом за ним, в 2012 году, Белов, а последним Распутин — в 2015 году. Появился повод вернуться к давним наработкам и заполнить критические пробелы уже с дистанции двадцати пяти лет постсоветской истории и культуры.

Максим Д. Шраер - Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы - Астафьев, Белов, Распутин

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. — 111 с.

Максим Д. Шраер - Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы - Астафьев, Белов, Распутин - Содержание

Краткая предыстория

Антисемитизм писателя, оценка критика и отравленные плоды апологетики

Писатели-«деревенщики» и еврейский вопрос

Виктор Астафьев. Нутряной антисемит вопреки самому себе

Василий Белов. Политический антисемит на хромой белой лошади

Валентин Распутин. Экологический антисемит на перепутье истории

Вместо заключения. Свобода, ответственность и бремя антисемитизма

Источники

Библиография

Благодарности

О книге «Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы»

Указатель имен

Об авторе