Я узнал о своей национальности лет в пять. Дети в садике активно обсуждали что-то про евреев. Кажется, меня лично они не трогали. Я пришел домой и спросил у мамы, кто такие евреи. Мама объяснила кратко, что есть такая нация, и вся наша семья к ней как раз и относится. Это сообщение меня сначала огорчило. Наверное, в садике интонации и настроения по отношению к евреям были не самые дружелюбные.

Я даже пытался спорить с маминым сообщением и приводил аргументы в пользу того, что все, кто живут на Украине, должны считаться украинцами. Мама не согласилась. Она сказала, что мы - евреи, и этим фактом даже следует гордиться. Ведь великие люди были евреями, такие, как Маркс и Эйнштейн. С тех пор национальное происхождение заняло в моей жизни главную роль.

В детстве это проявлялось в остром ощущении своего своеобразия и отличия от окружающих. В садике воспитательница Галина Аркадьевна называла всех детей по имени, Ванечка да Танечка, а меня всегда только Шрайбером. Я научился правильно трактовать это отличие. В первом классе школы учительница попросила меня отнести классный журнал в учительскую.

Исполняя её просьбу, я воспользовался моментом, спрятался под лестницей и быстро перелистал журнал до той страницы, где были указаны личные данные учеников. Я запомнил, кто в моём классе «русс.», кто «укр.», а кто, как я, «евр.». Потом, правда жизнь показала, что под некоторыми «украми» скрывались замаскированные «евры»... Меня тянуло к евреям и ко всему еврейскому.

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя

Издательство — «Издательские решения Ridero» — 2018 г./ 129 с.

ISBN 978-5-44-930854-2

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Содержание

Предисловие

Сынок, женись на еврейке!

Признание Жванецкого Тайна «Песни песней»

Спор на три рубля

Принцип равенства - неприменим к браку Жаботинский - ассимилированным евреям: «Отработаем и за вас!»

Израильская ассимиляция опасней заграничной Отрезанный ломоть Смерть после свадьбы «Прости нас, мама...»

Куда подевалась интуиция у израильтян?

«Не знал, что она не еврейка», или Три гиюра «Хорошо, что у них хоть не будет детей»

Принц Яир и норвежка

Опасность израильской идеологии, или Сорванные цветы Дед-талмудист или внуки Ивановы?

Слёзы наших сестёр Где сотни миллионов?

Души, исковерканные смешанным браком Адепты ассимиляции переписывают историю Смешанный брак - навсегда порознь «За моего отца-убийцу!»

Раздвоенные души Трагедия гиюра Гиюр не нужен никому Непосильная ноша Навсегда чужой Дома как в гостях «Догиюрим и перегиюрим»!

Тушить пожар бензином Гиюрный маразм Русские кантонисты Отмена гиюра Развалины гиюрной лавки Плач еврейки и запрет гиюра Тора - эликсир жизни или яд?

Как противостоять смешанным бракам? Методы советских евреев

«Я бы приказал тебя убить!»

Отсталые родители или сын-предатель?

Поверить в еврея Кнут или пряник?

Два чуда для отступника Йоси Нет отчаянию!

Тора - охрана от нееврейки Чтобы евреев стало больше...

Тайна миквы

Бери ответственность на себя!

Спасти любимых Приложения Еврейские источники

Пятикнижие (Тора), глава «Дварим», 7:3 Писания. «Книга Эзры»: 9, 10 Маймонид (Рабби Моше бен Маймон)

«Второзаконие (Мишне Тора). Законы запрещённых половых связей». Гл. 12

«Законы запрещённых половых связей». Гл. 13 Письма Любавического Ребе М. М. Шнеерсона Статьи раввина Меира Кахане

Любовь в стиле Тель-Авивского университета Почему Берни бежит?

Литературные источники Шолом-Алейхем

Тевье-молочник А. И. Куприн Жидовка Анатолий Козак

Абраша и Даша Ион Деген

Плюсквамперфект

«Ам Левадад» предлагает

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Поверить в еврея

Ещё очень важно для предотвращения смешанного брака верить в еврея. «Верить в еврея» - в двух значениях этого выражения:

1). верить, что еврей по сути своей всегда верен своему народу и не желает совершить предательство;

2). и верить в моральные силы данного еврея сделать правильный выбор и отказаться от смешанного брака.

Для первого вида веры нужно обратиться к первоисточникам. В Торе есть достаточно обоснований веры в еврея. Я не хочу их цитировать, так как список этих цитат составит отдельную книгу. Суть проста: еврей в глубине души всегда остается евреем.

Что бы он ни делал, насколько бы ни отдалился от своего народа, как бы ни отошёл от веры своих предков - он всегда, на самом деле, верен себе. Все виды предательства и отступничества - не более чем привнесённые извне веяния, не затрагивающие сути. А поскольку сущность цела и невредима, то приходит и второй вид веры в еврея - вера в то, что он способен на любом этапе деградации вернуться назад. К своему народу, к своему Богу, к своей еврейской невесте. В мировых религиях есть понятие раскаяния. На всех языках оно имеет одинаковый смысл. Это отречение от злых поступков и решение выбирать добро в будущем. У евреев это называется - «тшува». Дословный перевод с древнееврейского языка - «возвращение».

Еврей не начинает новую страницу в своей биографии. Еврей возвращается к собственной сущности. У тшувы нет границ. Как бы низко еврей ни пал, сколько бы раз ни повторил проклятое действие, как бы далеко ни ушел от своих, - всегда, в любой момент жизни, он может вернуться, может сделать тшуву. Эта неимоверная способность вернуться к самому себе объясняется в каббалистических книгах. Дело в том, что тшува находится в иерархии мироздания выше, чем самые злые грехи. Она притягивает в мир новый свет, который покрывает и заполняет все изъяны и недостатки, причиненные злодеяниями. Поэтому даже история всей жизни грешника исправляется и очищается одним мигом тшувы.