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Шрайбер - Сынок, женись на еврейке!

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Family, Ethics, Religious Studies Atheism
Я узнал о своей национальности лет в пять. Дети в садике активно обсуждали что-то про евреев. Кажется, меня лично они не трогали. Я пришел домой и спросил у мамы, кто такие евреи. Мама объяснила кратко, что есть такая нация, и вся наша семья к ней как раз и относится. Это сообщение меня сначала огорчило. Наверное, в садике интонации и настроения по отношению к евреям были не самые дружелюбные.
Я даже пытался спорить с маминым сообщением и приводил аргументы в пользу того, что все, кто живут на Украине, должны считаться украинцами. Мама не согласилась. Она сказала, что мы - евреи, и этим фактом даже следует гордиться. Ведь великие люди были евреями, такие, как Маркс и Эйнштейн. С тех пор национальное происхождение заняло в моей жизни главную роль.
В детстве это проявлялось в остром ощущении своего своеобразия и отличия от окружающих. В садике воспитательница Галина Аркадьевна называла всех детей по имени, Ванечка да Танечка, а меня всегда только Шрайбером. Я научился правильно трактовать это отличие. В первом классе школы учительница попросила меня отнести классный журнал в учительскую.
Исполняя её просьбу, я воспользовался моментом, спрятался под лестницей и быстро перелистал журнал до той страницы, где были указаны личные данные учеников. Я запомнил, кто в моём классе «русс.», кто «укр.», а кто, как я, «евр.». Потом, правда жизнь показала, что под некоторыми «украми» скрывались замаскированные «евры»... Меня тянуло к евреям и ко всему еврейскому.

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя

Издательство — «Издательские решения Ridero» — 2018 г./ 129 с.
ISBN 978-5-44-930854-2

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Содержание

  • Предисловие
  • Сынок, женись на еврейке!
  • Признание Жванецкого Тайна «Песни песней»
  • Спор на три рубля
  • Принцип равенства - неприменим к браку Жаботинский - ассимилированным евреям: «Отработаем и за вас!»
  • Израильская ассимиляция опасней заграничной Отрезанный ломоть Смерть после свадьбы «Прости нас, мама...»
  • Куда подевалась интуиция у израильтян?
  • «Не знал, что она не еврейка», или Три гиюра «Хорошо, что у них хоть не будет детей»
  • Принц Яир и норвежка
  • Опасность израильской идеологии, или Сорванные цветы Дед-талмудист или внуки Ивановы?
  • Слёзы наших сестёр Где сотни миллионов?
  • Души, исковерканные смешанным браком Адепты ассимиляции переписывают историю Смешанный брак - навсегда порознь «За моего отца-убийцу!»
  • Раздвоенные души Трагедия гиюра Гиюр не нужен никому Непосильная ноша Навсегда чужой Дома как в гостях «Догиюрим и перегиюрим»!
  • Тушить пожар бензином Гиюрный маразм Русские кантонисты Отмена гиюра Развалины гиюрной лавки Плач еврейки и запрет гиюра Тора - эликсир жизни или яд?
  • Как противостоять смешанным бракам? Методы советских евреев
  • «Я бы приказал тебя убить!»
  • Отсталые родители или сын-предатель?
  • Поверить в еврея Кнут или пряник?
  • Два чуда для отступника Йоси Нет отчаянию!
  • Тора - охрана от нееврейки Чтобы евреев стало больше...
  • Тайна миквы
  • Бери ответственность на себя!
  • Спасти любимых Приложения Еврейские источники
  • Пятикнижие (Тора), глава «Дварим», 7:3 Писания. «Книга Эзры»: 9, 10 Маймонид (Рабби Моше бен Маймон)
  • «Второзаконие (Мишне Тора). Законы запрещённых половых связей». Гл. 12
  • «Законы запрещённых половых связей». Гл. 13 Письма Любавического Ребе М. М. Шнеерсона Статьи раввина Меира Кахане
  • Любовь в стиле Тель-Авивского университета Почему Берни бежит?
  • Литературные источники Шолом-Алейхем
  • Тевье-молочник А. И. Куприн Жидовка Анатолий Козак
  • Абраша и Даша Ион Деген
  • Плюсквамперфект
  • «Ам Левадад» предлагает

Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Поверить в еврея

Ещё очень важно для предотвращения смешанного брака верить в еврея. «Верить в еврея» - в двух значениях этого выражения:
1). верить, что еврей по сути своей всегда верен своему народу и не желает совершить предательство;
2). и верить в моральные силы данного еврея сделать правильный выбор и отказаться от смешанного брака.
Для первого вида веры нужно обратиться к первоисточникам. В Торе есть достаточно обоснований веры в еврея. Я не хочу их цитировать, так как список этих цитат составит отдельную книгу. Суть проста: еврей в глубине души всегда остается евреем.
Что бы он ни делал, насколько бы ни отдалился от своего народа, как бы ни отошёл от веры своих предков - он всегда, на самом деле, верен себе. Все виды предательства и отступничества - не более чем привнесённые извне веяния, не затрагивающие сути. А поскольку сущность цела и невредима, то приходит и второй вид веры в еврея - вера в то, что он способен на любом этапе деградации вернуться назад. К своему народу, к своему Богу, к своей еврейской невесте. В мировых религиях есть понятие раскаяния. На всех языках оно имеет одинаковый смысл. Это отречение от злых поступков и решение выбирать добро в будущем. У евреев это называется - «тшува». Дословный перевод с древнееврейского языка - «возвращение».
Еврей не начинает новую страницу в своей биографии. Еврей возвращается к собственной сущности. У тшувы нет границ. Как бы низко еврей ни пал, сколько бы раз ни повторил проклятое действие, как бы далеко ни ушел от своих, - всегда, в любой момент жизни, он может вернуться, может сделать тшуву. Эта неимоверная способность вернуться к самому себе объясняется в каббалистических книгах. Дело в том, что тшува находится в иерархии мироздания выше, чем самые злые грехи. Она притягивает в мир новый свет, который покрывает и заполняет все изъяны и недостатки, причиненные злодеяниями. Поэтому даже история всей жизни грешника исправляется и очищается одним мигом тшувы.
Views 527
Rating 4.8 / 5
Added 03.02.2019
Author brat librarian
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

K
kino511 7 years ago

Золотая книжка. Золотые слова. Ассимиляция не щадит никакие народы. Что интересно у животных то же самое.

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