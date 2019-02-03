Шрайбер - Сынок, женись на еврейке!
Я узнал о своей национальности лет в пять. Дети в садике активно обсуждали что-то про евреев. Кажется, меня лично они не трогали. Я пришел домой и спросил у мамы, кто такие евреи. Мама объяснила кратко, что есть такая нация, и вся наша семья к ней как раз и относится. Это сообщение меня сначала огорчило. Наверное, в садике интонации и настроения по отношению к евреям были не самые дружелюбные.
Я даже пытался спорить с маминым сообщением и приводил аргументы в пользу того, что все, кто живут на Украине, должны считаться украинцами. Мама не согласилась. Она сказала, что мы - евреи, и этим фактом даже следует гордиться. Ведь великие люди были евреями, такие, как Маркс и Эйнштейн. С тех пор национальное происхождение заняло в моей жизни главную роль.
В детстве это проявлялось в остром ощущении своего своеобразия и отличия от окружающих. В садике воспитательница Галина Аркадьевна называла всех детей по имени, Ванечка да Танечка, а меня всегда только Шрайбером. Я научился правильно трактовать это отличие. В первом классе школы учительница попросила меня отнести классный журнал в учительскую.
Исполняя её просьбу, я воспользовался моментом, спрятался под лестницей и быстро перелистал журнал до той страницы, где были указаны личные данные учеников. Я запомнил, кто в моём классе «русс.», кто «укр.», а кто, как я, «евр.». Потом, правда жизнь показала, что под некоторыми «украми» скрывались замаскированные «евры»... Меня тянуло к евреям и ко всему еврейскому.
Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя
Издательство — «Издательские решения Ridero» — 2018 г./ 129 с.
ISBN 978-5-44-930854-2
Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Содержание
- Предисловие
- Сынок, женись на еврейке!
- Признание Жванецкого Тайна «Песни песней»
- Спор на три рубля
- Принцип равенства - неприменим к браку Жаботинский - ассимилированным евреям: «Отработаем и за вас!»
- Израильская ассимиляция опасней заграничной Отрезанный ломоть Смерть после свадьбы «Прости нас, мама...»
- Куда подевалась интуиция у израильтян?
- «Не знал, что она не еврейка», или Три гиюра «Хорошо, что у них хоть не будет детей»
- Принц Яир и норвежка
- Опасность израильской идеологии, или Сорванные цветы Дед-талмудист или внуки Ивановы?
- Слёзы наших сестёр Где сотни миллионов?
- Души, исковерканные смешанным браком Адепты ассимиляции переписывают историю Смешанный брак - навсегда порознь «За моего отца-убийцу!»
- Раздвоенные души Трагедия гиюра Гиюр не нужен никому Непосильная ноша Навсегда чужой Дома как в гостях «Догиюрим и перегиюрим»!
- Тушить пожар бензином Гиюрный маразм Русские кантонисты Отмена гиюра Развалины гиюрной лавки Плач еврейки и запрет гиюра Тора - эликсир жизни или яд?
- Как противостоять смешанным бракам? Методы советских евреев
- «Я бы приказал тебя убить!»
- Отсталые родители или сын-предатель?
- Поверить в еврея Кнут или пряник?
- Два чуда для отступника Йоси Нет отчаянию!
- Тора - охрана от нееврейки Чтобы евреев стало больше...
- Тайна миквы
- Бери ответственность на себя!
- Спасти любимых Приложения Еврейские источники
- Пятикнижие (Тора), глава «Дварим», 7:3 Писания. «Книга Эзры»: 9, 10 Маймонид (Рабби Моше бен Маймон)
- «Второзаконие (Мишне Тора). Законы запрещённых половых связей». Гл. 12
- «Законы запрещённых половых связей». Гл. 13 Письма Любавического Ребе М. М. Шнеерсона Статьи раввина Меира Кахане
- Любовь в стиле Тель-Авивского университета Почему Берни бежит?
- Литературные источники Шолом-Алейхем
- Тевье-молочник А. И. Куприн Жидовка Анатолий Козак
- Абраша и Даша Ион Деген
- Плюсквамперфект
- «Ам Левадад» предлагает
Нафтоли Шрайбер - Сынок, женись на еврейке! Будущее еврейского народа зависит от тебя - Поверить в еврея
Ещё очень важно для предотвращения смешанного брака верить в еврея. «Верить в еврея» - в двух значениях этого выражения:
1). верить, что еврей по сути своей всегда верен своему народу и не желает совершить предательство;
2). и верить в моральные силы данного еврея сделать правильный выбор и отказаться от смешанного брака.
Для первого вида веры нужно обратиться к первоисточникам. В Торе есть достаточно обоснований веры в еврея. Я не хочу их цитировать, так как список этих цитат составит отдельную книгу. Суть проста: еврей в глубине души всегда остается евреем.
Что бы он ни делал, насколько бы ни отдалился от своего народа, как бы ни отошёл от веры своих предков - он всегда, на самом деле, верен себе. Все виды предательства и отступничества - не более чем привнесённые извне веяния, не затрагивающие сути. А поскольку сущность цела и невредима, то приходит и второй вид веры в еврея - вера в то, что он способен на любом этапе деградации вернуться назад. К своему народу, к своему Богу, к своей еврейской невесте. В мировых религиях есть понятие раскаяния. На всех языках оно имеет одинаковый смысл. Это отречение от злых поступков и решение выбирать добро в будущем. У евреев это называется - «тшува». Дословный перевод с древнееврейского языка - «возвращение».
Еврей не начинает новую страницу в своей биографии. Еврей возвращается к собственной сущности. У тшувы нет границ. Как бы низко еврей ни пал, сколько бы раз ни повторил проклятое действие, как бы далеко ни ушел от своих, - всегда, в любой момент жизни, он может вернуться, может сделать тшуву. Эта неимоверная способность вернуться к самому себе объясняется в каббалистических книгах. Дело в том, что тшува находится в иерархии мироздания выше, чем самые злые грехи. Она притягивает в мир новый свет, который покрывает и заполняет все изъяны и недостатки, причиненные злодеяниями. Поэтому даже история всей жизни грешника исправляется и очищается одним мигом тшувы.
Золотая книжка. Золотые слова. Ассимиляция не щадит никакие народы. Что интересно у животных то же самое.