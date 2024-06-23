Шрайнер Томас - Римлянам

Перед вами академический комментарий, который будет полезен как специалистам, занимающимся экзегезой текста, так и простым верующим и занятым пасторам. Одной из целей автора при составлении данного труда было проследить ход мысли в послании, чтобы читатель мог понять, как строится аргументация. Автор постарался раскрыть богословский смысл Послания к римлянам. В частности, он попытался индуктивно показать, что центральная тема, пронизывающая все послание, — это слава Божья.

ТОМАС Р.ШРАЙНЕР — профессор толкования Нового Завета в Южной баптистской богословской семинарии в Луисвилле, штат Кентукки. Он автор книг «Как толковать послания Павла» (Interpreting the Pauline Epistles) и «Закон и его исполнение: Павлово богословие закона» (The Law and Its Fulfillment: A Pauline Theology of Law), а также один из редакторов книг «Женщины в церкви: свежий анализ 1 Тимофею 2:9-15» (Women in the Church: A Fresh Analysis of 1 Timothy 2:9-15) и «Божья благодать, рабство воли» (The Grace of God, the Bondage of the Will). Он получил степень доктора философии (Ph. D.) в фуллеровской богословской семинарии.

Для чего нужен еще один комментарий на Послание к римлянам, если уже написано несколько прекрасных комментариев? Я задал себе этот вопрос, когда получил предложение написать комментарий для этой серии. Я не вправе судить о том, удалось ли мне представить оригинальную работу. Я стремился написать академический комментарий, который отвечал бы требованиям краткости и ясности, что Кальвин так высоко ценил в комментаторах. Чрезмерная длина многих современных комментариев говорит о том, что они в основном написаны для других исследователей. Сейчас довольно часто встречаются двух- и трехтомные комментарии.

Я надеюсь, что мой комментарий будет полезен специалистам, но я ограничил его одним томом, чтобы помочь с экзегезой текста простым верующим и занятым пасторам. В то же время я надеюсь, что комментарий достаточно содержательный, чтобы он не был поверхностным. Одной из моих целей было проследить ход мысли в послании, чтобы читатель мог понять, как строится аргументация. Я также пытался раскрыть богословский смысл Послания к римлянам, а эта задача сегодня не всегда популярна. В частности, я попытался индуктивно показать, что центральная тема, пронизывающая все послание, — это слава Божья. Каждое послание Павла, включая Римлянам, было написано по конкретному поводу.

Но его наставления не ограничивались текущей ситуацией. У него было определенное мировоззрение, исходя из которого он разбирал конкретные ситуации. Нам следует остерегаться абстрактного подхода к его богословию, когда оно остается в стороне от обстоятельств, побудивших его писать. Мы также не должны поддаваться тенденции избегать синтеза при изложении идей Павла.

Шрайнер Томас - Римлянам

Благая Весть: Самара, 2024. - 1040 с.

ISBN 978-57454-1860-0

Шрайнер Томас - Римлянам - Содержание

Предисловие серии

Предисловие автора

Сокращения

Транслитерация

Введение в Послание к римлянам

I. Евангелие как откровение Божьей праведности (1:1-17)

А. Приветствие: Евангелие о Его Сыне (1:1-7)

Б. Благодарение: молитва об апостольском посещении (1:8-15)

В. Тема: Евангелие Божьей праведности (1:16-17)

II. Божья праведность в Его гневе на грешников (1:18-3:20)

А. Неправедность язычников (1:18-32)

Б. Неправедность евреев (2:1-3:8)

В. Неправедность всех людей (3:9-20)

III. Спасающая Божья праведность (3:21-4:25)

А. Божья праведность в смерти Иисуса (3:21-26)

Б. Праведность по вере для евреев и язычников (3:27-31)

В. Авраам как отец евреев и язычников (4:1-25)

IV. Надежда как результат праведности по вере (5:1-8:39)

А. Уверенность надежды (5:1-11)

Б. Надежда на победу Христа над грехом Адама (5:12-21)

В. Победа благодати над властью греха (6:1-23)

Г. Победа благодати над властью закона (7:1-8:17)

Д. Уверенность надежды (8:18-39)

V. Божья праведность по отношению к Израилю и язычникам (9:1-11:36)

А. Божье спасительное обетование Израилю (9:1-29)

Б. Отвержение Израилем спасительной Божьей праведности (9:30-11:10)

В. Божья праведность в Его плане для евреев и язычников (11:11-32)

Г. Заключительная доксология (11:33-36)

VI. Божья праведность в повседневной жизни (12:1-15:13)

А. Парадигма для увещеваний: полное посвящение Боту (12:1-2)

Б. Признаки христианской общины (12:3-13:14)

В. Призыв к сильным и немощным принимать друг друга (14:1-15:13)

VII. Распространение Божьей праведности через миссию Павла (15:14-16:23)

А. Основание церквей среди язычников (15:14-33)

Б. Сотрудники в Евангелии (16:1-23)

VІІІ.Заключительное изложение Евангелия Божьей праведности (16:25-27 [14:24-26])

Список цитируемой литературы

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