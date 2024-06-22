В 1917-1918 годах, в конце Первой мировой войны, территория Эрец Исраэль (Палестины) была занята Великобританией, положившей конец четырехсотлетнему господству Оттоманской империи (Оттоманская, или Османская империя — название султанской Турции, завоевавшей Палестину в начале XVI века). В 1920 году верховная власть Великобритании в Палестине получила официальное признание в форме мандата, предоставленного Лигой Наций. Британия должна была управлять делами в стране до тех пор, пока коренное население — еврейское и арабское — не достигнет политической зрелости и готовности к независимому самоуправлению.

В основу действия Британского Мандата были положены дух и принципы декларации Бальфура (заявление английского правительства, министром иностранных дел которого являлся в 1916-1919 гт. Артур Джемс Бальфур), принятой в ноябре 1917 года и провозглашавшей право еврейского народа на создание в Палестине национального государства. Однако арабы, проживавшие в Палестине и в соседних странах, яростно сопротивлялись претворению декларации Бальфура в жизнь. Для этого не только использовались все доступные политические методы, но и широко применялось насилие. На каждое новое еврейское поселение совершались нападения, а в 1920, 1921, 1929 и 1936-39 годах не раз провоцировались кровавые беспорядки в городах с большой долей еврейского населения, таких как Иерусалим, Хеврон, Цфат и Тверия. В результате нападений, зачастую застававших врасплох еврейские общины, были убиты тысячи людей, женщины и дети подвергались грубому насилию, а жилые дома и учреждения разграблялись и поджигались. Раздираемая своими взаимоисключающими обещаниями, данными, с одной стороны — евреям, а с другой — арабам, Великобритания уступила наконец арабскому давлению и приложила максимум усилий, чтобы воспрепятствовать превращению еврейского населения в национальное большинство в Палестине. Была издана так называемая “Белая книга” — свод законов, ограничивающих право евреев на иммиграцию в Эрец Исраэль и на покупку земли в ней. И все это — несмотря на прямую угрозу евреям со стороны нацистов! Согласно закону 1939 года, появившемуся буквально накануне начала Второй мировой войны, всего лишь пятнадцати тысячам евреев позволялось ежегодно въезжать в Эрец Исраэль.

Естественно, такие условия оказались совершенно неприемлемыми для еврейского сообщества. Возникла нелегальная иммиграция — “Алия Бет”. Под покровом ночи суда с сотнями беженцев на борту причаливали к берегам Эрец Исраэль. Хотя большим надеждам, порожденным Декларацией Бальфура, так и не суждено было сбыться, тем не менее за тридцать лет Британского правления население Израиля увеличилось с пятидесяти шести до шестисот тысяч человек.

Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Воспоминания очевидца осады и захвата старого города в Иерусалиме в 1948 году

Иерусалим: Швут Ами, б.г. – 288 с.

Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Содержание

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: Британский мандат 1917 и 1948 годов

Сопротивление

План раздела страны

Война за Независимость и события, приведшие к ее началу

Часть 1. ПОД СЕНЬЮ БРИТАНСКОГО МАНДАТА

1 Новый дом на старом месте

2 Старый город

3 Стена Плача

4 Пятница, вечер в Хурве

5 Рынок “Батрак”

6 Наш пустырь

7 Удостоверение личности

8 Руг 4

9 Шалом, первый класс!

10 Обыск

11 Комендантский час

12 План раздела страны

13 Вражда

14 Готовясь к грядущему

15 Братик

16 Решающее голосование

Часть 2. В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ

17 Начало беспорядков

18 До встречи в радостный день

19 Встреча с папой

20 Керосин

21 Да или нет?

22 Чубейца

23 Забытый день рождения

24 Домой с “конвоем”

25 Снова дома

26 Атака

27 Большие перемены

28 Дезертиры

29 Мрачные пророчества

30 Конвой, который не пришел никогда

31 Седер

32 Они уходят!

33 Начало войны

34 Папин завет

35 Под огнем

36 Прорыв с горы Сион

37 Арабский Легион

38 Эвакуация больницы

39 В затхлой кладовой

40 Последний ломоть хлеба

41 Подкрепления

42 Капитуляция

43 Собираемся в путь

44 Изгнание

45 Дорога, полная препятствий

46 Врата свободы

47 Ночь в горах

48 Дорога в Катамон

Часть 3. БЕЖЕНЦЫ

49 Новое утро

50 Дурные вести

51 Роскошное соседство

52 Без гроша в кармане

53 Военнопленные

54 Дом на вершине холма

55 Все сначала

56 Нападение на холм

57 Черные стулья

58 Ножницы

59 Убежище на лестнице

60 Ломать или не ломать?

61 Список пленных

62 Ребенок родился!

63 Письмо

64 Наша квартира становится меньше

65 Школа для двоих

66 Праздник без папы

67 Настоящая школа

68 Без зимней одежды

69 Возвращение мужчин

70 Аба

71 Вид с горы Сион

72 В обратный путь

ОТЕЦ АВТОРА: рав Шломо Мин Аар (Бергман)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ слов и выражений на иврите, употребляемых в настоящем издании