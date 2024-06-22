Штайнер – Навеки мой Иерусалим
В 1917-1918 годах, в конце Первой мировой войны, территория Эрец Исраэль (Палестины) была занята Великобританией, положившей конец четырехсотлетнему господству Оттоманской империи (Оттоманская, или Османская империя — название султанской Турции, завоевавшей Палестину в начале XVI века). В 1920 году верховная власть Великобритании в Палестине получила официальное признание в форме мандата, предоставленного Лигой Наций. Британия должна была управлять делами в стране до тех пор, пока коренное население — еврейское и арабское — не достигнет политической зрелости и готовности к независимому самоуправлению.
В основу действия Британского Мандата были положены дух и принципы декларации Бальфура (заявление английского правительства, министром иностранных дел которого являлся в 1916-1919 гт. Артур Джемс Бальфур), принятой в ноябре 1917 года и провозглашавшей право еврейского народа на создание в Палестине национального государства. Однако арабы, проживавшие в Палестине и в соседних странах, яростно сопротивлялись претворению декларации Бальфура в жизнь. Для этого не только использовались все доступные политические методы, но и широко применялось насилие. На каждое новое еврейское поселение совершались нападения, а в 1920, 1921, 1929 и 1936-39 годах не раз провоцировались кровавые беспорядки в городах с большой долей еврейского населения, таких как Иерусалим, Хеврон, Цфат и Тверия. В результате нападений, зачастую застававших врасплох еврейские общины, были убиты тысячи людей, женщины и дети подвергались грубому насилию, а жилые дома и учреждения разграблялись и поджигались. Раздираемая своими взаимоисключающими обещаниями, данными, с одной стороны — евреям, а с другой — арабам, Великобритания уступила наконец арабскому давлению и приложила максимум усилий, чтобы воспрепятствовать превращению еврейского населения в национальное большинство в Палестине. Была издана так называемая “Белая книга” — свод законов, ограничивающих право евреев на иммиграцию в Эрец Исраэль и на покупку земли в ней. И все это — несмотря на прямую угрозу евреям со стороны нацистов! Согласно закону 1939 года, появившемуся буквально накануне начала Второй мировой войны, всего лишь пятнадцати тысячам евреев позволялось ежегодно въезжать в Эрец Исраэль.
Естественно, такие условия оказались совершенно неприемлемыми для еврейского сообщества. Возникла нелегальная иммиграция — “Алия Бет”. Под покровом ночи суда с сотнями беженцев на борту причаливали к берегам Эрец Исраэль. Хотя большим надеждам, порожденным Декларацией Бальфура, так и не суждено было сбыться, тем не менее за тридцать лет Британского правления население Израиля увеличилось с пятидесяти шести до шестисот тысяч человек.
Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Воспоминания очевидца осады и захвата старого города в Иерусалиме в 1948 году
Иерусалим: Швут Ами, б.г. – 288 с.
Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Содержание
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: Британский мандат 1917 и 1948 годов
- Сопротивление
- План раздела страны
- Война за Независимость и события, приведшие к ее началу
Часть 1. ПОД СЕНЬЮ БРИТАНСКОГО МАНДАТА
- 1 Новый дом на старом месте
- 2 Старый город
- 3 Стена Плача
- 4 Пятница, вечер в Хурве
- 5 Рынок “Батрак”
- 6 Наш пустырь
- 7 Удостоверение личности
- 8 Руг 4
- 9 Шалом, первый класс!
- 10 Обыск
- 11 Комендантский час
- 12 План раздела страны
- 13 Вражда
- 14 Готовясь к грядущему
- 15 Братик
- 16 Решающее голосование
Часть 2. В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ
- 17 Начало беспорядков
- 18 До встречи в радостный день
- 19 Встреча с папой
- 20 Керосин
- 21 Да или нет?
- 22 Чубейца
- 23 Забытый день рождения
- 24 Домой с “конвоем”
- 25 Снова дома
- 26 Атака
- 27 Большие перемены
- 28 Дезертиры
- 29 Мрачные пророчества
- 30 Конвой, который не пришел никогда
- 31 Седер
- 32 Они уходят!
- 33 Начало войны
- 34 Папин завет
- 35 Под огнем
- 36 Прорыв с горы Сион
- 37 Арабский Легион
- 38 Эвакуация больницы
- 39 В затхлой кладовой
- 40 Последний ломоть хлеба
- 41 Подкрепления
- 42 Капитуляция
- 43 Собираемся в путь
- 44 Изгнание
- 45 Дорога, полная препятствий
- 46 Врата свободы
- 47 Ночь в горах
- 48 Дорога в Катамон
Часть 3. БЕЖЕНЦЫ
- 49 Новое утро
- 50 Дурные вести
- 51 Роскошное соседство
- 52 Без гроша в кармане
- 53 Военнопленные
- 54 Дом на вершине холма
- 55 Все сначала
- 56 Нападение на холм
- 57 Черные стулья
- 58 Ножницы
- 59 Убежище на лестнице
- 60 Ломать или не ломать?
- 61 Список пленных
- 62 Ребенок родился!
- 63 Письмо
- 64 Наша квартира становится меньше
- 65 Школа для двоих
- 66 Праздник без папы
- 67 Настоящая школа
- 68 Без зимней одежды
- 69 Возвращение мужчин
- 70 Аба
- 71 Вид с горы Сион
- 72 В обратный путь
ОТЕЦ АВТОРА: рав Шломо Мин Аар (Бергман)
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ слов и выражений на иврите, употребляемых в настоящем издании
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