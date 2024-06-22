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Штайнер – Навеки мой Иерусалим

Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Воспоминания очевидца осады и захвата старого города в Иерусалиме в 1948 году
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, *Biographies Memoirs
В 1917-1918 годах, в конце Первой мировой войны, территория Эрец Исраэль (Палестины) была занята Великобританией, положившей конец четырехсотлетнему господству Оттоманской империи (Оттоманская, или Османская империя — название султанской Турции, завоевавшей Палестину в начале XVI века). В 1920 году верховная власть Великобритании в Палестине получила официальное признание в форме мандата, предоставленного Лигой Наций. Британия должна была управлять делами в стране до тех пор, пока коренное население — еврейское и арабское — не достигнет политической зрелости и готовности к независимому самоуправлению.
В основу действия Британского Мандата были положены дух и принципы декларации Бальфура (заявление английского правительства, министром иностранных дел которого являлся в 1916-1919 гт. Артур Джемс Бальфур), принятой в ноябре 1917 года и провозглашавшей право еврейского народа на создание в Палестине национального государства. Однако арабы, проживавшие в Палестине и в соседних странах, яростно сопротивлялись претворению декларации Бальфура в жизнь. Для этого не только использовались все доступные политические методы, но и широко применялось насилие. На каждое новое еврейское поселение совершались нападения, а в 1920, 1921, 1929 и 1936-39 годах не раз провоцировались кровавые беспорядки в городах с большой долей еврейского населения, таких как Иерусалим, Хеврон, Цфат и Тверия. В результате нападений, зачастую застававших врасплох еврейские общины, были убиты тысячи людей, женщины и дети подвергались грубому насилию, а жилые дома и учреждения разграблялись и поджигались. Раздираемая своими взаимоисключающими обещаниями, данными, с одной стороны — евреям, а с другой — арабам, Великобритания уступила наконец арабскому давлению и приложила максимум усилий, чтобы воспрепятствовать превращению еврейского населения в национальное большинство в Палестине. Была издана так называемая “Белая книга” — свод законов, ограничивающих право евреев на иммиграцию в Эрец Исраэль и на покупку земли в ней. И все это — несмотря на прямую угрозу евреям со стороны нацистов! Согласно закону 1939 года, появившемуся буквально накануне начала Второй мировой войны, всего лишь пятнадцати тысячам евреев позволялось ежегодно въезжать в Эрец Исраэль.
Естественно, такие условия оказались совершенно неприемлемыми для еврейского сообщества. Возникла нелегальная иммиграция — “Алия Бет”. Под покровом ночи суда с сотнями беженцев на борту причаливали к берегам Эрец Исраэль. Хотя большим надеждам, порожденным Декларацией Бальфура, так и не суждено было сбыться, тем не менее за тридцать лет Британского правления население Израиля увеличилось с пятидесяти шести до шестисот тысяч человек.

Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Воспоминания очевидца осады и захвата старого города в Иерусалиме в 1948 году

Иерусалим: Швут Ами, б.г. – 288 с.

Пуа Штайнер – Навеки мой Иерусалим – Содержание

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: Британский мандат 1917 и 1948 годов
  • Сопротивление
  • План раздела страны
  • Война за Независимость и события, приведшие к ее началу
Часть 1. ПОД СЕНЬЮ БРИТАНСКОГО МАНДАТА
  • 1 Новый дом на старом месте
  • 2 Старый город
  • 3 Стена Плача
  • 4 Пятница, вечер в Хурве
  • 5 Рынок “Батрак”
  • 6 Наш пустырь
  • 7 Удостоверение личности
  • 8 Руг 4
  • 9 Шалом, первый класс!
  • 10 Обыск
  • 11 Комендантский час
  • 12 План раздела страны
  • 13 Вражда
  • 14 Готовясь к грядущему
  • 15 Братик
  • 16 Решающее голосование
Часть 2. В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ
  • 17 Начало беспорядков
  • 18 До встречи в радостный день
  • 19 Встреча с папой
  • 20 Керосин
  • 21 Да или нет?
  • 22 Чубейца
  • 23 Забытый день рождения
  • 24 Домой с “конвоем”
  • 25 Снова дома
  • 26 Атака
  • 27 Большие перемены
  • 28 Дезертиры
  • 29 Мрачные пророчества
  • 30 Конвой, который не пришел никогда
  • 31 Седер
  • 32 Они уходят!
  • 33 Начало войны
  • 34 Папин завет
  • 35 Под огнем
  • 36 Прорыв с горы Сион
  • 37 Арабский Легион
  • 38 Эвакуация больницы
  • 39 В затхлой кладовой
  • 40 Последний ломоть хлеба
  • 41 Подкрепления
  • 42 Капитуляция
  • 43 Собираемся в путь
  • 44 Изгнание
  • 45 Дорога, полная препятствий
  • 46 Врата свободы
  • 47 Ночь в горах
  • 48 Дорога в Катамон
Часть 3. БЕЖЕНЦЫ
  • 49 Новое утро
  • 50 Дурные вести
  • 51 Роскошное соседство
  • 52 Без гроша в кармане
  • 53 Военнопленные
  • 54 Дом на вершине холма
  • 55 Все сначала
  • 56 Нападение на холм
  • 57 Черные стулья
  • 58 Ножницы
  • 59 Убежище на лестнице
  • 60 Ломать или не ломать?
  • 61 Список пленных
  • 62 Ребенок родился!
  • 63 Письмо
  • 64 Наша квартира становится меньше
  • 65 Школа для двоих
  • 66 Праздник без папы
  • 67 Настоящая школа
  • 68 Без зимней одежды
  • 69 Возвращение мужчин
  • 70 Аба
  • 71 Вид с горы Сион
  • 72 В обратный путь
ОТЕЦ АВТОРА: рав Шломо Мин Аар (Бергман)
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ слов и выражений на иврите, употребляемых в настоящем издании
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Rating 5.0 / 5
Added 22.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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