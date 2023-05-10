Настоящая книга представляет собой практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда. Это первая книга из серии изданий, посвященных переводу Талмуда и комментариям к нему.



Талмуд — одна из основ еврейской культуры. Вместе с тем Талмуд на протяжении тысячелетий оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на мировую культуру: идеи Талмуда прослеживаются в христианстве, исламе, а также во многих течениях современной философии. Изучение же самого Талмуда как книги чрезвычайно сложной, требует очень высокого уровня развития интеллекта, и поэтому он был доступен лишь немногим.



”Введение в Талмуд” является первой попыткой дать русскоязычному читателю возможность ознакомиться с этим важным и не известным ему в оригинале источником.



Издание этой книги в России стало возможным в результате глубоких изменений, происшедших в последние годы в бывшем Советском Союзе и позволивших претворить в жизнь самые смелые мечты. Мне посчастливилось быть участником этих перемен, особенно в области еврейской жизни и культуры, и я верю, что несмотря на все трудности и проблемы сегодняшней жизни, будущее оправдает наши надежды.



Я надеюсь, что эта книга позволит читателям-евреям лучше узнать самих себя, постичь свои духовные и культурные корни и кроме того даст возможность всем русскоязычным читателям познакомиться с далекой и одновременно близкой культурой и таким образом обогатить свое понимание культуры в целом.



С глубоким уважением и надеждой.

Рав Адин Штейнзальц

Рав Адин Штейнзальц - Введение в Талмуд

1993 Израильский институт талмудических публикаций Институт изучения иудаизма в России.

Израильский институт талмудических публикаций Институт иудаики в России ROB 1458 Иерусалим Израиль 92013

Рав Адин Штейнзальц - Введение в Талмуд - Предисловие

Талмуд — это результат работы Мудрецов многих поколений (1 век до н. э. — 6 век н. э.). Он представляет собой записанное в определенной форме учение, которое до 3 века н. э. передавалось устно. Это учение, или Устная Тора, раскрывает текст Торы и является ключом к пониманию закона, философской системы и принципов веры. Поэтому Талмуд как труд, в котором Устная Тора нашла наиболее полное отражение, всегда был и остается обязательным предметом изучения для тех, кто стремится овладеть Торой.



Талмуд принято разделять на Мишну* и Гемару. Мишна состоит из очень точных и лаконичных высказываний Мудрецов. Основной объем текста Талмуда занимает Гемара — разъяснение высказываний, вошедших в Мишну, и развернутый комментарий к ней. Однако зададимся вопросом: каково направление мысли этого, на первый взгляд, вспомогательного материала и имеет ли он собственную значимость.



Чтобы представить сущностную сторону Талмуда, который записан как диалог Мудрецов, всесторонне, анализирующих Тору, необходимо разобраться в том, как понимается сам аспект изучения Торы.



Основу основ Торы составляют законы, изложенные в очень сжатой форме и нуждающиеся в развернутом комментарии и разъяснении для перехода к конкретному их исполнению. Поэтому распространилось мнение, что изучение Торы является лишь средством для соблюдения заповедей. Такой подход не приводит к правильному пониманию и не формирует верного представления ни о Торе, ни о целях ее изучения.



* Мишна — высказывания Мудрецов периода последних десятилетий перед разрушением Второго Храма и до начала 3 века н. э. (ряд высказываний принадлежит Мудрецам более раннего периода).

В иудаизме не только результатам анализа, конкретному выводу, установленному закону, но и самому процессу изучения придается первостепенное значение. Подтверждение этому мы находим во многих источниках: ’,Изучение Торы весит больше, чем все остальное вместе взятое” (Мишна: Пэа 1.1 — פאה); ”Что из притягательного для человека сравнится с ней (с Торой)?!” (Притчи 8.11 — מעזלי). Комментарий добавляет: ”Даже высочайшие духовные ценности, которые влекут человека, не могут сравниться с Торой!” (Вавилонский Талмуд, Псахим 226 — תלמוד בבלי ,פסחים). Приведенное выше изречение (”Изучение Торы весит больше, чем все остальное вместе взятое...”) традиционно понимается в том смысле, что само изучение Торы имеет самостоятельную ценность, которая превышает ценность действия, являющегося реализацией заповеди.



В самом деле, когда говорится, что ”изучение Торы весит больше, чем все остальное”, то на противоположную чашу весов кладутся, в первую очередь, заповеди как конкретные действия.



Однако если предположить, что Тора — это только средство для понимания того, как совершить некоторые конкретные действия — заповеди, то каким же образом ее изучение может иметь большее значение, чем само совершение действия.



Попытаемся определить цель изучения Торы так, чтобы избежать данного противоречия. Слово Тора говорит само за себя: оно образовано от того же корня, что и מ1ךה — ”разъясняющий”, ”тот, кто указывает дорогу”. Конечно же, часть Торы как учения составляет определение обязанностей человека, которые часто принимают форму конкретных действий, предписанных или запрещенных.



Однако Тора гораздо шире, чем список конкретных обязательных действий и ограничений: она представляет собой путеводитель по жизни, в ней выражены критерии отношения ко всем элементам Творения. Тора раскрывает сущностную сторону любого элемента, определяет отношение к нему и взаимодействие с ним. Это справедливо как для реальных объектов и действий, так и для духовных понятий. Анализу подвергаются практические вопросы и чисто теоретические проблемы, решение которых заведомо не даст никакого практического результата.

Таким образом, всестороннее раскрытие закона и разъяснение путей исполнения заповедей являются лишь одной из целей изучения Торы, которое во многом направлено на выяснение сущности отдельных элементов Творения и всего сотворенного как единого целого. Тора раскрывает понятия и описывает объекты из совершенно различных областей. Она включает в себя весь зримый мир и все то, что лежит за его пределами.



Мы приходим к выводу, что, хотя и невозможно отрицать важность исполнения заповедей, основная цель изучения Торы состоит не в освоении практических заповедей, а в том, чтобы наиболее полно проанализировать все возможные элементы Творения, осмыслить их и найти сущностные связи между ними.



Если нам удалось хотя бы в общем виде достичь понимания целей изучения Торы, мы можем перейти к обсуждению той ее части, которая нашла свое выражение в трактатах Талмуда.

