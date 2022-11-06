Штереншис Михаил - История города Иерусалима

История Иерусалима, одного из древнейших городов на земле, имеющего значение для всех жителей христиано-иудео-исламского мира постоянно привлекает внимание писателей, но до сих пор кроме книг Р. Андреева «История Иерусалима» и И. Трибельского «Иерусалим: тайна трех тысячелетий» добротной книги на русском языке нет. На русском языке есть различные полу-путеводители полу-фотоальбомы на эту тему, из которых отличным качеством выделяется книга И. Лурье и М. Шкловской, изданная в середине 1990-х годов. Иногда тема скрыта в общих книгах по истории христианской церкви или истории еврейского народа. В целом же, существующие на разных языках истории города грешат двумя слабостями. Они или написаны с точки зрения «Иерусалим — Святой город», или с точки зрения «Иерусалим — вечная столица еврейского народа». И действительно, хотя Иерусалим и Святой город и столица еврейского народа, но этим не исчерпывается значение города для культуры и истории нашей планеты.

В предлагаемой книге история города подробно описана во всех аспектах. Город стал частицей истории евреев, греков, римлян, персов, египтян, турков, западных европейцев, русских, эфиопов и даже австралийцев. Последние воевали в Палестине в первую мировую войну. Ошибки старых книг учтены. Так, например, помимо христианского и еврейского паломничества в город описано и мусульманское. Во введениях рассказано в доступной форме о том, что археология, историография и фотография дали и могут еще дать для изучения ранней и поздней истории Иерусалима.

Эта книга не является сухим изложением хронологии городского развития. История города это не просто смена религий, завоевателей и правителей. «Официальная» история города, история письменных источников и архитектурных памятников, в книге переплетается с живой народной историей, оставшейся в легендах его жителей. Все периоды истории Иерусалима описаны одинаково подробно и без заметных однобоких акцентов. Это делает книгу одинаково интересной как для израильского читателя, так и вообще для русскоязычного читателя. История города дана как история конгломерата разных наций при разных верованиях, нашедшего формулу баланса сосуществования в одном месте. Конкретно для читателей в России будут интересны данные по развитию русской церковной миссии в городе, а также необычные свежие данные о паломничестве в Иерусалим христиан, евреев и мусульман Российской Империи.