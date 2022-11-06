Штереншис Михаил - История города Иерусалима
История Иерусалима, одного из древнейших городов на земле, имеющего значение для всех жителей христиано-иудео-исламского мира постоянно привлекает внимание писателей, но до сих пор кроме книг Р. Андреева «История Иерусалима» и И. Трибельского «Иерусалим: тайна трех тысячелетий» добротной книги на русском языке нет. На русском языке есть различные полу-путеводители полу-фотоальбомы на эту тему, из которых отличным качеством выделяется книга И. Лурье и М. Шкловской, изданная в середине 1990-х годов. Иногда тема скрыта в общих книгах по истории христианской церкви или истории еврейского народа. В целом же, существующие на разных языках истории города грешат двумя слабостями. Они или написаны с точки зрения «Иерусалим — Святой город», или с точки зрения «Иерусалим — вечная столица еврейского народа». И действительно, хотя Иерусалим и Святой город и столица еврейского народа, но этим не исчерпывается значение города для культуры и истории нашей планеты.
В предлагаемой книге история города подробно описана во всех аспектах. Город стал частицей истории евреев, греков, римлян, персов, египтян, турков, западных европейцев, русских, эфиопов и даже австралийцев. Последние воевали в Палестине в первую мировую войну. Ошибки старых книг учтены. Так, например, помимо христианского и еврейского паломничества в город описано и мусульманское. Во введениях рассказано в доступной форме о том, что археология, историография и фотография дали и могут еще дать для изучения ранней и поздней истории Иерусалима.
Эта книга не является сухим изложением хронологии городского развития. История города это не просто смена религий, завоевателей и правителей. «Официальная» история города, история письменных источников и архитектурных памятников, в книге переплетается с живой народной историей, оставшейся в легендах его жителей. Все периоды истории Иерусалима описаны одинаково подробно и без заметных однобоких акцентов. Это делает книгу одинаково интересной как для израильского читателя, так и вообще для русскоязычного читателя. История города дана как история конгломерата разных наций при разных верованиях, нашедшего формулу баланса сосуществования в одном месте. Конкретно для читателей в России будут интересны данные по развитию русской церковной миссии в городе, а также необычные свежие данные о паломничестве в Иерусалим христиан, евреев и мусульман Российской Империи.
Штереншис Михаил - История города Иерусалима
М. Штереншис. — Герцлия: Исрадон, 2006. - 400 с.
ISBN 5-94467-039-8
Штереншис Михаил - История города Иерусалима - Содержание
Список карт и расположение иллюстраций
Предисловие
Географическое предуведомление
Вступление 1. Что нам может дать археология
Глава 1. ИЗ ДЕРЕВНИ - В ГОРОД: Что было, когда евреев еще не было
Глава 2. ИЗ ШАТРА - В ГОРОД: Царь Давид захватывает город, царь Соломон строит в нем храм и Иерусалим становится еврейским
Глава 3. ИЗ ГОРОДА - В РАЗВАЛИНЫ: Разрушение первого иудейского Храма, причины и к чему это привело
Глава 4. ГОРОД ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ: Что происходило в Иерусалиме до строительства второго Храма
Глава 5. ГОРОД С ПЕРСИДСКИМ АКЦЕНТОМ, но при втором иудейском Храме
Глава 6. ГОРОД ВПИТЫВАЕТ ГРЕЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ после прихода Александра Македонского
Глава 7. ГОРОД ОТРИЦАЕТ ГРЕЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ и противится поруганию Храма
Глава 8. ГОРОД ПРИНИМАЕТ РИМСКУЮ КУЛЬТУРУ, а евреи начинают решать непростой вопрос: кто они — европейцы или азиаты?
Глава 9. ИЗ ГОРОДА - В РАЗВАЛИНЫ-2: Иерусалим отрицает римскую культуру и власть, а римляне в отместку разрушают второй иудейский Храм
Глава 10. ИЗ РУИН - В ХРИСТИАНСТВО: евреи в изгнании, христиане в подполье
Глава 11. ГОРОД - СВЯТЫНЯ: почти недоступная для евреев, взлелеянная христианами и официальная для Византии
Глава 12. ИЗ ХРИСТИАНСТВА - В ИСЛАМ: новые хозяева города приходят из пустыни
Глава 13. ГОРОД - КРЕПОСТЬ: крестовые походы заново открывают Иерусалим для Европы
Глава 14. КРЕПОСТЬ СДАЕТСЯ: крестоносцы уходят, мамлюки появляются, опять ислам
Глава 15. ИЗ ИСЛАМА - В ИСЛАМ: обветшавших мамлюков вытесняют свежие турки, а город приобретает свою последнюю городскую стену
Вступление 2. Что нам могут дать письменные источники
Глава 16. ГОРОД ПАЛОМНИКОВ: иудеи, христиане и мусульмане устремляются молиться в Иерусалим, турки регулируют движение
Глава 17. ГОРОД ВЫХОДИТ ЗА ГОРОДСКИЕ СТЕНЫ и становится многонациональным
Вступление 3. Что нам могут дать фотографии
Глава 18. ИЗ АЗИИ - В ЕВРОПУ: первая мировая война делает город частью Британской Империи
Глава 19. ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА: англичане, евреи и арабы в Иерусалиме
Глава 20. ЛЕБЕДЬ УПЛЫВАЕТ: конец Британского владычества
Глава 21. РАК И ЩУКА ДЕЛЯТ ГОРОД: разделенный Иерусалим 1948—67
Глава 22. ЩУКА УПЛЫВАЕТ: объединенный Иерусалим — столица Израиля
Таблицы
Хронология
Приложение. Избранные тексты
Библиография
Предметный указатель
Чудесная книга, спасибо!