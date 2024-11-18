Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога

Штереншис - Три веры в одного Бога
Существует два типа книг на этот предмет: работы, посвященные каждой из религий в отдельности, или общие работы по истории религий, где три монотеистические религии описаны, но анализ их сходств, различий, заимствований и влияния друг на фдруга или не дается вовсе, или дается поверхностно и относительно отдельных элементов. В целом, книг по истории христианства много больше, чем по истории иудаизма или ислама. При всей любви к модному сейчас межконфессиональному диалогу никто пока не удосужился провести сравнительный анализ трех основных монотеистических религий. Элементы такого сравнения иногда проскальзывают в специальных теологических работах, но на уровне популярного труда таких работ на удивление мало.
Представляемая книга дает анализ сходств и различий иудаизма, христианства и ислама в вопросах догмы, культа и теологии. Вместе с тем, это не сухой анализ сходств и различий. Книга показывает развитие трех религий на широком историческом полотне, объясняет, почему они возникли и с какой целью. Если Бог один, то почему появились три религии с десятками последующих дроблений? Есть ли золотая середина? Три указанные в заголовке религии сильно влияли друг на друга. В результате читатель будет удивлен обилием сходств между ними. Таким образом, книга ставит перед собой сложную задачу: одновременно и показать историческое развитие веры в одного Бога, и дать сравнительных анализ трех основных видов единобожия. Писать о религии живым языком не так трудно, как иногда думают. Книги Александра Меня, например, тому подтверждение. Однако стиль книги выбран таким, чтобы книга одинаково хорошо воспринималась как людьми верующими, так и атеистами. Книга эта нейтральна в отношении трех описываемых религий, продолжая тем самым практику межконфессионального диалога.
Книга об иудаизме, христианстве и исламе немыслима без специальной религиозной терминологии, а терминология эта существует на иврите, греческом, арабском, латыни и старославянском языках. Помимо терминологии, важен вопрос имен собственных, многие из которых, помимо своей истинной еврейской, греческой или арабской формы, существуют и в канонизированных русских вариантах. Данная книга писалась на таком русском языке, какой был бы понятен читателю, где бы он ни жил и какими бы лингвистическими знаниями ни обладал. Поэтому книга не изобилует гебраизмами или арабизмами, хотя многие из них указываются в тексте прописью. Имена собственные употребляются в русской традиции. То есть, например, Пророк Иеремия зовется в книге Иеремией, а не Ирмияху. Это же касается и библейских цитат, которые даются в стандартных русских переводах. В отношении имен собственных в Коране, они сохранены, как есть. Хотя ранний дореволюционный перевод Корана Саблуковым изобилует библеизмами, и Сулейман в нем назван Соломоном, а Ибрахим — Авраамом, последующий перевод Крачковского вернул исламским пророкам их арабские имена.
Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога - Связь иудаизма, Христианства и ислама
Изд. 2-е.
Ростов н/Д : Феникс; Герцлия: Исрадон, 2011, 336 с.
ISBN 978-5-222-18901-6
Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога - Связь иудаизма, Христианства и ислама - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая. Иудаизм задает рамки темы
- 1. Бытие: Бог — создатель
- 2. Бытие: Бог — разрушитель
- 3. Бытие: Бог — друг дома
- 4. Исход: Бог — освободитель
- 5. Исход и Левит: Бог — законодатель
- 6. Иисус Навин и Судьи: Бог — завоеватель
- 7. Книги Царств 1 и 2: Бог — отец
- 8. Книги Царств 3 и 4: Бог — арбитр
- 9. Исаия: Бог — каратель
- 10. Исаия: Бог — святой
- И. Псалмы: Бог — вельможа
- 12. Притчи: Бог — гарант
- 13. Иов: Бог — недруг
- 14. Руфь: Бог — наблюдатель
- 15. Екклесиаст: Бог — мистик
- 16. Обобщение: что мы знаем о Боге, прочитав Танах?
Часть вторая. Идея подхвачена
- 1. Возникновение христианства
- 2. Христианство от Павла до Константина
- 3. Христианство первых Вселенских Соборов
- 4. Мохаммед, христиане и евреи. Тора, Библия и Коран
- 5. Исламский раскол и еврейский раскол
- 6. Великий христианский Раскол
- 7. История Реформации
- 8. Многоликое христианство
- 9. Многоликий иудаизм
Часть третья. Три веры — сравнение
- 1. Три догмы
- 2. Три культа
- 3. Религиозные законы
- 4. Национализм против интернационализма
- 5. Межконфессиональный диалог
Заключение
Библиография
Предметный указатель
No comments yet. Be the first!