Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога

Существует два типа книг на этот предмет: работы, посвященные каждой из религий в отдельности, или общие работы по истории религий, где три монотеистические религии описаны, но анализ их сходств, различий, заимствований и влияния друг на фдруга или не дается вовсе, или дается поверхностно и относительно отдельных элементов. В целом, книг по истории христианства много больше, чем по истории иудаизма или ислама. При всей любви к модному сейчас межконфессиональному диалогу никто пока не удосужился провести сравнительный анализ трех основных монотеистических религий. Элементы такого сравнения иногда проскальзывают в специальных теологических работах, но на уровне популярного труда таких работ на удивление мало.

Представляемая книга дает анализ сходств и различий иудаизма, христианства и ислама в вопросах догмы, культа и теологии. Вместе с тем, это не сухой анализ сходств и различий. Книга показывает развитие трех религий на широком историческом полотне, объясняет, почему они возникли и с какой целью. Если Бог один, то почему появились три религии с десятками последующих дроблений? Есть ли золотая середина? Три указанные в заголовке религии сильно влияли друг на друга. В результате читатель будет удивлен обилием сходств между ними. Таким образом, книга ставит перед собой сложную задачу: одновременно и показать историческое развитие веры в одного Бога, и дать сравнительных анализ трех основных видов единобожия. Писать о религии живым языком не так трудно, как иногда думают. Книги Александра Меня, например, тому подтверждение. Однако стиль книги выбран таким, чтобы книга одинаково хорошо воспринималась как людьми верующими, так и атеистами. Книга эта нейтральна в отношении трех описываемых религий, продолжая тем самым практику межконфессионального диалога.

Книга об иудаизме, христианстве и исламе немыслима без специальной религиозной терминологии, а терминология эта существует на иврите, греческом, арабском, латыни и старославянском языках. Помимо терминологии, важен вопрос имен собственных, многие из которых, помимо своей истинной еврейской, греческой или арабской формы, существуют и в канонизированных русских вариантах. Данная книга писалась на таком русском языке, какой был бы понятен читателю, где бы он ни жил и какими бы лингвистическими знаниями ни обладал. Поэтому книга не изобилует гебраизмами или арабизмами, хотя многие из них указываются в тексте прописью. Имена собственные употребляются в русской традиции. То есть, например, Пророк Иеремия зовется в книге Иеремией, а не Ирмияху. Это же касается и библейских цитат, которые даются в стандартных русских переводах. В отношении имен собственных в Коране, они сохранены, как есть. Хотя ранний дореволюционный перевод Корана Саблуковым изобилует библеизмами, и Сулейман в нем назван Соломоном, а Ибрахим — Авраамом, последующий перевод Крачковского вернул исламским пророкам их арабские имена.

Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога - Связь иудаизма, Христианства и ислама

Изд. 2-е.

Ростов н/Д : Феникс; Герцлия: Исрадон, 2011, 336 с.

ISBN 978-5-222-18901-6

Штереншис Михаил - Три веры в одного Бога - Связь иудаизма, Христианства и ислама - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. Иудаизм задает рамки темы

1. Бытие: Бог — создатель

2. Бытие: Бог — разрушитель

3. Бытие: Бог — друг дома

4. Исход: Бог — освободитель

5. Исход и Левит: Бог — законодатель

6. Иисус Навин и Судьи: Бог — завоеватель

7. Книги Царств 1 и 2: Бог — отец

8. Книги Царств 3 и 4: Бог — арбитр

9. Исаия: Бог — каратель

10. Исаия: Бог — святой

И. Псалмы: Бог — вельможа

12. Притчи: Бог — гарант

13. Иов: Бог — недруг

14. Руфь: Бог — наблюдатель

15. Екклесиаст: Бог — мистик

16. Обобщение: что мы знаем о Боге, прочитав Танах?

Часть вторая. Идея подхвачена

1. Возникновение христианства

2. Христианство от Павла до Константина

3. Христианство первых Вселенских Соборов

4. Мохаммед, христиане и евреи. Тора, Библия и Коран

5. Исламский раскол и еврейский раскол

6. Великий христианский Раскол

7. История Реформации

8. Многоликое христианство

9. Многоликий иудаизм

Часть третья. Три веры — сравнение

1. Три догмы

2. Три культа

3. Религиозные законы

4. Национализм против интернационализма

5. Межконфессиональный диалог

Заключение

Библиография

Предметный указатель