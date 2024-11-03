Путь следования за Агнцем - это единственный путь, на котором можно продвигаться вперед; путь, где можно найти постоянный мир и сохранить его; путь, ведущий к плодоносной жизни; путь, где мы становимся победителями; путь, ведущий в славу. Ибо кто следует за Агнцем, куда бы Он ни шел, приходит туда, где находится Он. И Агнец находится в центре престола. Только Его путь может привести к престолу, и никакой другой.

Мы возвестили вам полное спасение во Христе, и сегодня стоим на том же - но забыли указать путь на котором это, полученное через веру спасение, час за часом может практически осуществляться. Этот путь - путь следования за Агнцем. Мы не понимаем нашей жизни, мы не понимаем нашего пути, мы будем понапрасну бить воздух до тех пор, пока мы не поймем жизни и пути Агнца. Хотя Петр и до Пятидесятницы был очень ревностным и искренним человеком, но он не понял пути своего Учителя и поэтому отрекся от Него .

Георг Штейнбергер - Путь следования за Агнцем

Б.в.д. - 194 с.

Георг Штейнбергер - Путь следования за агнцем - Содержание

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ

ШАГИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ

Агнец учит тебя любить

Агнец учит тебя служить

Агнец учит тебя носить

Агнец учит тебя смирению

Агнец учит тебя самоотречению

Агнец учит тебя молчать

Агнец учит тебя страдать

Агнец учит тебя послушанию

Агнец учит тебя доверию

Агнец учит тебя трудиться

ЦЕЛЬ ЭТОГО ПУТИ

ГРЯДУЩИЙ