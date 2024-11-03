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Штейнбергер - Путь следования за Агнцем

Георг Штейнбергер - Путь следования за Агнцем
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Путь следования за Агнцем - это единственный путь, на котором можно продвигаться вперед; путь, где можно найти постоянный мир и сохранить его; путь, ведущий к плодоносной жизни; путь, где мы становимся победителями; путь, ведущий в славу. Ибо кто следует за Агнцем, куда бы Он ни шел, приходит туда, где находится Он. И Агнец находится в центре престола. Только Его путь может привести к престолу, и никакой другой.
Мы возвестили вам полное спасение во Христе, и сегодня стоим на том же - но забыли указать путь на котором это, полученное через веру спасение, час за часом может практически осуществляться. Этот путь - путь следования за Агнцем. Мы не понимаем нашей жизни, мы не понимаем нашего пути, мы будем понапрасну бить воздух до тех пор, пока мы не поймем жизни и пути Агнца. Хотя Петр и до Пятидесятницы был очень ревностным и искренним человеком, но он не понял пути своего Учителя и поэтому отрекся от Него .

Георг Штейнбергер - Путь следования за Агнцем

Б.в.д. - 194 с.

Георг Штейнбергер - Путь следования за агнцем - Содержание

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ
ШАГИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ
  • Агнец учит тебя любить
  • Агнец учит тебя служить
  • Агнец учит тебя носить
  • Агнец учит тебя смирению
  • Агнец учит тебя самоотречению
  • Агнец учит тебя молчать
  • Агнец учит тебя страдать
  • Агнец учит тебя послушанию
  • Агнец учит тебя доверию
  • Агнец учит тебя трудиться
ЦЕЛЬ ЭТОГО ПУТИ
ГРЯДУЩИЙ
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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