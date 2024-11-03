Штейнбергер - Путь следования за Агнцем
Путь следования за Агнцем - это единственный путь, на котором можно продвигаться вперед; путь, где можно найти постоянный мир и сохранить его; путь, ведущий к плодоносной жизни; путь, где мы становимся победителями; путь, ведущий в славу. Ибо кто следует за Агнцем, куда бы Он ни шел, приходит туда, где находится Он. И Агнец находится в центре престола. Только Его путь может привести к престолу, и никакой другой.
Мы возвестили вам полное спасение во Христе, и сегодня стоим на том же - но забыли указать путь на котором это, полученное через веру спасение, час за часом может практически осуществляться. Этот путь - путь следования за Агнцем. Мы не понимаем нашей жизни, мы не понимаем нашего пути, мы будем понапрасну бить воздух до тех пор, пока мы не поймем жизни и пути Агнца. Хотя Петр и до Пятидесятницы был очень ревностным и искренним человеком, но он не понял пути своего Учителя и поэтому отрекся от Него .
Георг Штейнбергер - Путь следования за Агнцем
Б.в.д. - 194 с.
Георг Штейнбергер - Путь следования за агнцем - Содержание
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ
ШАГИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА АГНЦЕМ
- Агнец учит тебя любить
- Агнец учит тебя служить
- Агнец учит тебя носить
- Агнец учит тебя смирению
- Агнец учит тебя самоотречению
- Агнец учит тебя молчать
- Агнец учит тебя страдать
- Агнец учит тебя послушанию
- Агнец учит тебя доверию
- Агнец учит тебя трудиться
ЦЕЛЬ ЭТОГО ПУТИ
ГРЯДУЩИЙ
No comments yet. Be the first!