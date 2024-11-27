Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель

Штейнитц - Пантелеймон целитель
Двадцать седьмого июля 305 года в Никомидии окончил свою короткую жизнь под мечом палача юный Пантолеон, знаменитый целитель, ученик своего отца Евсторгия.
Это случилось в последний год правления императора Диоклетиана, которого солдаты восставшего легиона провозгласили августом в 283 году. Диоклетиан провел решительные реформы в слабеющей Римской империи и сумел добиться стабильности в государстве, разделенном (consortium imperii) на две большие области: западную со столицей в Милане (Медиолане) и восточную со столицей Никомидией (или Никомедией). Город находился на азиатском, противоположном по отношению к Византию и будущему Константинополю, берегу Мраморного моря. Сейчас на этом месте находится турецкий город Измит. Диоклетиан учредил тетрархию, т. е. управление империей четырьмя правителями: двумя августами и двумя подчиненными им цезарями. Город Рим считался по-прежнему «главой мира» — caput mundi — но практическое значение утерял.
На Востоке вместе с августом Диоклетианом правил цезарь Валерий, администрация которого размещалась в Сирмии (Сремска- Митровица под Белградом) и отчасти в Цезарее (Кесария) и Антиохии (Антакия в Турции). Максимиан получил титул августа западной части империи, благодаря Диоклетиану. Подчиненным ему цезарем оказался Констанций Хлор — отец будущего Константина Великого. Констанций правил в городе Августа Треверорум (Трир в Германии) и в британском Эбураке (Иорк в Великобритании). Во время тетрархии во всей империи наступил мир, которого государство не знало на протяжении последних пятидесяти лет.
Короткая жизнь Пантолеона (278-305) приходится на годы правления Диоклетиана (283-305). Император и мученик жили не только в одно время и в одном городе, их жизненные сферы тесно соприкасались. Пантолеон служил императору в качестве врача. Диоклетиан вошел в историю как великий римский император, хотя происходившие при нем гонения на христиан бросают тень на годы его правления. Пантолеон, в Восточной Церкви Пантелеймон, живет до сих пор в молитвах христиан Востока и Запада как великий подвижник, великомученик, помощник и заступник перед Господом. Достоверных исторических источников, повествующих о его жизни, не сохранилось, но традиция почитания страстотерпца не угасает до сих пор по всему миру. Предание о жизни и страдании Пантелеймона существует уже 1700 лет и опирается не на документы, исторические исследования, договоры и постановления, но на живую традицию церкви, сохранившую память о великомученике в виде предания.
Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель
Пер. с нем. — К.: Дух и литера, 2010. — 242 с.
ISBN: 978-966-378-130-3
Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель – Содержаие
Действующие лица
Введение
- I Никомидия
- II Детство
- III Юность
- IV Император
- V Веспасиана
- VI Мертвый ребенок
- VII Как стать христианином
- VIII Время сомнений и борьбы
- IX Вещий сон
- X Прорыв
- XI Гроза приближается
- XII Императрица
- XIII О красоте
- XIV Время испытаний
- XV Прощание
- XVI Затишье перед бурей
- XVII Новый император
- XVIII Апофеоз
Эпилог
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