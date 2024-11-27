Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель

Двадцать седьмого июля 305 года в Никомидии окончил свою короткую жизнь под мечом палача юный Пантолеон, знаменитый целитель, ученик своего отца Евсторгия.

Это случилось в последний год правления императора Диоклетиана, которого солдаты восставшего легиона провозгласили августом в 283 году. Диоклетиан провел решительные реформы в слабеющей Римской империи и сумел добиться стабильности в государстве, разделенном (consortium imperii) на две большие области: западную со столицей в Милане (Медиолане) и восточную со столицей Никомидией (или Никомедией). Город находился на азиатском, противоположном по отношению к Византию и будущему Константинополю, берегу Мраморного моря. Сейчас на этом месте находится турецкий город Измит. Диоклетиан учредил тетрархию, т. е. управление империей четырьмя правителями: двумя августами и двумя подчиненными им цезарями. Город Рим считался по-прежнему «главой мира» — caput mundi — но практическое значение утерял.

На Востоке вместе с августом Диоклетианом правил цезарь Валерий, администрация которого размещалась в Сирмии (Сремска- Митровица под Белградом) и отчасти в Цезарее (Кесария) и Антиохии (Антакия в Турции). Максимиан получил титул августа западной части империи, благодаря Диоклетиану. Подчиненным ему цезарем оказался Констанций Хлор — отец будущего Константина Великого. Констанций правил в городе Августа Треверорум (Трир в Германии) и в британском Эбураке (Иорк в Великобритании). Во время тетрархии во всей империи наступил мир, которого государство не знало на протяжении последних пятидесяти лет.

Короткая жизнь Пантолеона (278-305) приходится на годы правления Диоклетиана (283-305). Император и мученик жили не только в одно время и в одном городе, их жизненные сферы тесно соприкасались. Пантолеон служил императору в качестве врача. Диоклетиан вошел в историю как великий римский император, хотя происходившие при нем гонения на христиан бросают тень на годы его правления. Пантолеон, в Восточной Церкви Пантелеймон, живет до сих пор в молитвах христиан Востока и Запада как великий подвижник, великомученик, помощник и заступник перед Господом. Достоверных исторических источников, повествующих о его жизни, не сохранилось, но традиция почитания страстотерпца не угасает до сих пор по всему миру. Предание о жизни и страдании Пантелеймона существует уже 1700 лет и опирается не на документы, исторические исследования, договоры и постановления, но на живую традицию церкви, сохранившую память о великомученике в виде предания.

Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель

Пер. с нем. — К.: Дух и литера, 2010. — 242 с.

ISBN: 978-966-378-130-3

Штейнитц, Петер фон - Пантелеймон целитель – Содержаие

Действующие лица

Введение

I Никомидия

II Детство

III Юность

IV Император

V Веспасиана

VI Мертвый ребенок

VII Как стать христианином

VIII Время сомнений и борьбы

IX Вещий сон

X Прорыв

XI Гроза приближается

XII Императрица

XIII О красоте

XIV Время испытаний

XV Прощание

XVI Затишье перед бурей

XVII Новый император

XVIII Апофеоз

Эпилог