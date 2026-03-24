Эвен-Исраэль - Роза о тринадцати лепестках

Вспомним, как возникло хасидское учение. На протяжении многих поколений евреи соблюдали Закон, не задаваясь вопросом: «Для чего?» Соблюдаем, потому что так распорядился Господь! И соблюдаем с радостью, потому что тем самым служим Господу! Но настало страшное время погромов Хмельницкого, гайдаматчины, когда евреев истребляли целыми деревнями только за то, что они были евреями. И в какой-то момент людей охватила безысходность, они потеряли тот вдохновенный порыв, который необходим для служения Богу. Одного знания законов, истории народа стало недостаточно, чтобы молиться с энтузиазмом, соблюдать заповеди с радостью. А ведь именно в этом энтузиазме и этой радости скрыта главная внутренняя сила еврейства, на протяжении тысячелетий позволявшая нашему народу выживать даже в самых тяжелых условиях.

И тогда пришел Бааль-Шем-Тов и принес хасидизм. Он трактовал самые глубокие идеи каббалы в доступной каждому человеку форме. И хотя каббала — учение эзотерическое, не связанное с повседневной жизнью, но в определенные исторические моменты она становится необходимой: благодаря ей мы понимаем, что такое человек, почему мы здесь, чего Бог ждет от нас. ..Ив конечном счете — для чего мы соблюдаем Закон и заповеди.

Похожая ситуация возникла в Советском Союзе в результате пребывания у власти безбожников. Евреи не просто были вынуждены постоянно противостоять государственному антисемитизму — они утеряли традицию и уже не могли радоваться служению Богу так, как радовались их деды и прадеды. Им требовалось ясное, аргументированное объяснение, почему необходимо соблюдать Закон и заповеди.

И ответом на этот вызов стала книга р. Штейн-зальца. Самые глубокие идеи хасидизма и иудаизма в целом он сумел передать тем, кто оказался далек от еврейства и не знал, как вернуться. А это были 99% евреев, проживавших тогда в СССР.

Сейчас положение евреев на постсоветском пространстве значительно отличается от того, что было 30 лет назад. Но последствия десятков лет гонений на еврейство еще будут проявляться. Поэтому я очень рад, что «Роза о 13 лепестках» переиздана, и надеюсь, что этот прекрасный цветок распустится в каждом еврейском доме.

Главный раввин России Берл Лазар

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Роза о тринадцати лепестках

Пер. [с англ.] Ш. Розеноера. — Москва : Книжники, 2016. —160 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-995З-0466-1

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц - Роза о тринадцати лепестках - Содержание

Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц). Предисловие к новому русскому изданию книги «Роза о тринадцати лепестках»