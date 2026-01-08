Эта книга посвящена связям.

Меня всегда восхищало умение людей дифференцировать явления и проводить различия. Конечно, оно необходимо, если мы хотим найти свое место в мире; в то же время, проведение различий - весьма сложный процесс, включающий множество произвольных элементов, вся значимость которого обычно не осознается. Если рассмотреть такие процессы в более широком масштабе - на уровне групп, сообществ или даже целого общества, можно заметить, что в них работают точно те же приёмы и стратегии. И задачей ученого является критическая оценка подобных процессов, несмотря на то, что он сам является их частью и никогда не будет независим от них.

Европейская идентичность - сложный феномен. Жители Запада всегда считали себя рациональными, просвещенными и научно подкованными представителями современного мира, но такое самоописание было поставлено под сомнение в свете недавних научных исследований, что позволило перейти к более детальному его анализу. Такой традиционный нарратив не объясняет простого факта: религиозные идентичности в Западной Европе до сих пор широко распространены и сохраняют свое влияние.

Коку фон Штукрад - Локации знания в Европе средневековья и раннего нового времени - Эзотерический дискурс и европейские идентичности

«Касталия», 2022. — 268 c.

Коку фон Штукрад - Локации знания в Европе средневековья и раннего нового времени - Эзотерический дискурс и европейские идентичности - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Эзотерический дискурс и европейская история религии

ГЛАВА 1 Европа и нарратив о христианском мире: От сингуляризации к плюрализму

ГЛАВА 2 Полемическое устройство традиции

ГЛАВА 3 Концептуализация изучения эзотерического дискурса

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Общая страсть

ГЛАВА 4 Секреты опыта: мудрость за пределами логики

ГЛАВА 5 Тайны текстов: эзотерическая герменевтика

ГЛАВА 6 Секреты времени: астрология и священная история

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Интерференции

ГЛАВА 7 Противоречия в области науки

ГЛАВА 8 Визуальные соблазны

ГЛАВА 9 Политические соображения

ГЛАВА 10 Заключение. Локации знания

Библиография