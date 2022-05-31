Петер Штульмахер - Понимание Н. Т. Райтом оправдания и искупления - «Апостол Павел и верность Бога»

Книга Н. Т. Райта «Апостол Павел и верность Бога» - потрясающая работа. Она предлагает посмотреть на Павла как на еврейского мыслителя первого века, который переосмыслил важные традиции Израиля в своем богословии. В центре этого богословия, мы находим распятого и воскресшего Иисуса из Назарета. Он обещанный, Мессия Израиля. Своей искупительной жертвой, он завершил завет, который Бог заключил с Авраамом, чтобы уничтожить грех Адама и искупить мир через Израиль. Напротив, проблема с изложением Райта заключается в том, что взгляд поздних раввинов на завет с Авраамом, к которому он апеллирует, противоречит христианской вере во Христа. Следовательно, он не может быть (до)павловским, и, как следствие, понимание Райтом учения Павла об оправдании, нуждается в важных исправлениях. Это эссе прослеживает эти ошибки и предлагает исправления, не отказываясь от более широких библейско-богословских траекторий, которые обсуждал Райт.

Книга Н. Т. Райта «Апостол Павел и верность Бога» — монументальная и амбициозная работа. [1] Она содержит более 35 лет обширных экзегетических исследований. Основываясь на трех глубоких исследованиях «Христианские истоки и вопрос о Боге», одном значительном комментарии к Посланию к Римлянам и многочисленных эссе, [2] Райт хочет поставить изучение Павла в двадцать первом веке на новую основу. И показать ученым, как нужно понимать послания апостола с исторической точки зрения лучше, чем раньше. Толкование посланий Павла должно быть освобождено от смирительных рубашек догматического богословия и взглядов Просвещения на религию, которые доминировали в нашем понимании со времен Реформации.

Апостол должен вернуться в свое время. Предполагая, что он ревностный фарисей и гонитель христиан, встретивший воскресшего Христа на пути в Дамаск и развивший свое богословие в результате этого драматического противостояния. Павел — полностью еврейский мыслитель, развивший свое христианское мировоззрение и учение на основе смелой интерпретации монотеизма, избрания и чаяний Израиля о последних временах. По-настоящему новаторский и увлекательный проект! Он основан на убеждении, что церковь должна принять свою ориентацию и сформироваться заново в соответствии с первоначальным учением Павла.

Что бы вы ни думали об этой работе, простое чтение PFG требует больше времени, чем позволяет обычный профессорский график. Кроме того, работа Райта вызывает критические размышления. Его читателям, необходимо последовать примеру иудеев в синагоге Верии, которые, согласно Деяниям 17:11–12, исследовали Писание, чтобы убедиться, что послание Павла истинно. Ему не поверили, пока не нашли подтверждения.