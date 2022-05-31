Петер Штульмахер - Понимание Н. Т. Райтом оправдания и искупления - «Апостол Павел и верность Бога»

Штульмахер - Понимание Райтом оправдания и искупления
Книга Н. Т. Райта «Апостол Павел и верность Бога» - потрясающая работа. Она предлагает посмотреть на Павла как на еврейского мыслителя первого века, который переосмыслил важные традиции Израиля в своем богословии.
В центре этого богословия, мы находим распятого и воскресшего Иисуса из Назарета. Он обещанный, Мессия Израиля. Своей искупительной жертвой, он завершил завет, который Бог заключил с Авраамом, чтобы уничтожить грех Адама и искупить мир через Израиль. Напротив, проблема с изложением Райта заключается в том, что взгляд поздних раввинов на завет с Авраамом, к которому он апеллирует, противоречит христианской вере во Христа. Следовательно, он не может быть (до)павловским, и, как следствие, понимание Райтом учения Павла об оправдании, нуждается в важных исправлениях. Это эссе прослеживает эти ошибки и предлагает исправления, не отказываясь от более широких библейско-богословских траекторий, которые обсуждал Райт.
Книга Н. Т. Райта «Апостол Павел и верность Бога» — монументальная и амбициозная работа.[1] Она содержит более 35 лет обширных экзегетических исследований. Основываясь на трех глубоких исследованиях «Христианские истоки и вопрос о Боге», одном значительном комментарии к Посланию к Римлянам и многочисленных эссе,[2] Райт хочет поставить изучение Павла в двадцать первом веке на новую основу. И показать ученым, как нужно понимать послания апостола с исторической точки зрения лучше, чем раньше. Толкование посланий Павла должно быть освобождено от смирительных рубашек догматического богословия и взглядов Просвещения на религию, которые доминировали в нашем понимании со времен Реформации.
Апостол должен вернуться в свое время. Предполагая, что он ревностный фарисей и гонитель христиан, встретивший воскресшего Христа на пути в Дамаск и развивший свое богословие в результате этого драматического противостояния. Павел — полностью еврейский мыслитель, развивший свое христианское мировоззрение и учение на основе смелой интерпретации монотеизма, избрания и чаяний Израиля о последних временах. По-настоящему новаторский и увлекательный проект! Он основан на убеждении, что церковь должна принять свою ориентацию и сформироваться заново в соответствии с первоначальным учением Павла.
Что бы вы ни думали об этой работе, простое чтение PFG требует больше времени, чем позволяет обычный профессорский график. Кроме того, работа Райта вызывает критические размышления. Его читателям, необходимо последовать примеру иудеев в синагоге Верии, которые, согласно Деяниям 17:11–12, исследовали Писание, чтобы убедиться, что послание Павла истинно. Ему не поверили, пока не нашли подтверждения.
[1] Переводчик Lars Kierspel
[2] N. T. Wright, The New Testament and the People of God, Christian Origins and the Question of God 1 (London: SPCK, 1992); N. T. Wright, Jesus and the Victory of God, Christian Origins and the Question of God 2 (London: SPCK, 1996); N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God, Christian Origins and the Question of God 3 (London: SPCK, 2003); N. T. Wright, Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (London: SPCK, 2009); N. T. Wright, “The Letter to the Romans,” NIB 10:393–770; N. T. Wright, The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology (Edinburgh: T&T Clark, 1991); and N. T. Wright, Pauline Perspectives: Essays on Paul 1978–2013 (London: SPCK, 2013).
Петер Штульмахер - Понимание Н. Т. Райтом оправдания и искупления - «Апостол Павел и верность Бога»
[пер. с англ. с издания под редакцией: Кристофа Хейлиха, Дж. Томаса Хьюитта и Майкла Ф. Берда, Fortress Press, Миннеаполис, 2017 г. - исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS – Валерий Дейбук].
(серия «Современная библеистика»)
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 44 с.
Петер Штульмахер - Понимание Н. Т. Райтом оправдания и искупления - «Апостол Павел и верность Бога» - Содержание
- 1. ОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЙТА
- 2. ЖЕРТВА ИИУСА ХРИСТА
- 3. ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ
- 4. МЕТОД РАЙТА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ
- 5. ВЫВОД
чего уж там такого невероятного смог отыскать Райт ?
Даже, вдячний за ще одну книгу Т.Райта. Райт піднімає та освітлює дуже цікаві біблійні питання. Тож, буде дуже приємно дослідити ...
Спасибо, интересно будет прочитать, так очень уважаю Райта и его подход к богословию Павла!!!
Большое спасибо переводчику за такой труд!
Друзья, вам интересны такие работы?
Спасибо! Очередная работа по книге Н. Т. Райта "Апостол Павел и верность Бога"! Ценные переводы!