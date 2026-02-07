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Шубрихт - Щаслива й сильна дитина

Шубрихт - Щаслива й сильна дитина
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Family, Psychology Psychotherapy

Книга Моніки Шубрихт «Щаслива й сильна дитина» — це відверта та надзвичайно актуальна розмова про те, що часто залишається за зачиненими дверима кабінетів дитячих психіатрів. Авторка піднімає завісу мовчання над темами депресії, самоушкоджень та психічних розладів у дітей, наголошуючи: дитячі проблеми не стають меншими від того, що діти ще малі. У світі, де пандемії, війни та шкільний пресинг стали новою реальністю, ця книжка є справжнім рятівним колом для батьків, які прагнуть зрозуміти внутрішній світ своєї дитини.

Через серію інтерв'ю з провідними фахівцями та особисті роздуми, Шубрихт досліджує метафору про те, що «гени — це пістолет, а виховання — це спусковий гачок». Вона переконує: хоча ми не можемо змінити біологію чи зовнішній світ, мудра підтримка батьків здатна запобігти катастрофі. Книга розкриває складні питання — від впливу інтернету до перебування дитини в психіатричній лікарні, — допомагаючи дорослим знайти рівновагу між контролем та свободою, покаранням та нагородою.

Видання стане незамінним посібником не лише для мам і тат, а й для вчителів та психологів. Воно вчить найголовнішому — уважно прислухатися до тихих голосів дітей, помічати перші тривожні сигнали та вірити, що навіть після найважчої травми дитина може розквітнути, немов лотос. Це щира підтримка для тих, хто стикнувся з кризою, і потужна профілактика для тих, хто хоче виховати психічно стійке покоління.

Моніка Шубрихт — Щаслива й сильна дитина. Як уберегти дітей від психічних криз

Львів : Свічадо, 2025. — 240 с.
ISBN 978-966-938-964-0 (паперова версія)
ISBN 978-617-8600-48-8 (електронна версія)

Моніка Шубрихт — Щаслива й сильна дитина - Зміст

  • Розділ 1. Коли зупинитися? Про пошук балансу та найкращу школу батьківства.

  • Розділ 2. Вплив батьків: Межі можливостей та реальна роль виховання у долі дитини.

  • Розділ 3. Нагороди та покарання: Як не перетворити виховання на втечу від свободи.

  • Розділ 4. Цифровий світ: Правдива й фальшива шкідливість інтернету — де межа реальності?

  • Розділ 5–6. Рівновага та тілесність: Пошук гармонії та робота з травмами, що закарбовані в тілі.

  • Розділ 7. Кризові моменти: Як діяти, коли настають насправді важкі часи.

  • Розділ 8. Самоушкодження: Професійний погляд на причини та способи допомоги дитині, що завдає собі шкоди.

  • Розділ 9. Психлікарня: Руйнування міфів про лікарню, яка «не така, як усі інші».

Views 297
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat Vadim
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