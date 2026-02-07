Книга Моніки Шубрихт «Щаслива й сильна дитина» — це відверта та надзвичайно актуальна розмова про те, що часто залишається за зачиненими дверима кабінетів дитячих психіатрів. Авторка піднімає завісу мовчання над темами депресії, самоушкоджень та психічних розладів у дітей, наголошуючи: дитячі проблеми не стають меншими від того, що діти ще малі. У світі, де пандемії, війни та шкільний пресинг стали новою реальністю, ця книжка є справжнім рятівним колом для батьків, які прагнуть зрозуміти внутрішній світ своєї дитини.

Через серію інтерв'ю з провідними фахівцями та особисті роздуми, Шубрихт досліджує метафору про те, що «гени — це пістолет, а виховання — це спусковий гачок». Вона переконує: хоча ми не можемо змінити біологію чи зовнішній світ, мудра підтримка батьків здатна запобігти катастрофі. Книга розкриває складні питання — від впливу інтернету до перебування дитини в психіатричній лікарні, — допомагаючи дорослим знайти рівновагу між контролем та свободою, покаранням та нагородою.

Видання стане незамінним посібником не лише для мам і тат, а й для вчителів та психологів. Воно вчить найголовнішому — уважно прислухатися до тихих голосів дітей, помічати перші тривожні сигнали та вірити, що навіть після найважчої травми дитина може розквітнути, немов лотос. Це щира підтримка для тих, хто стикнувся з кризою, і потужна профілактика для тих, хто хоче виховати психічно стійке покоління.

Моніка Шубрихт — Щаслива й сильна дитина. Як уберегти дітей від психічних криз

Львів : Свічадо, 2025. — 240 с.

ISBN 978-966-938-964-0 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-48-8 (електронна версія)

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