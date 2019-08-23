Перед нами записки Григория Шура, повествующие о жизни и смерти евреев в Виленском гетто. Эта книга относится к числу тех немногих книг о Катастрофе, которые создавались не после нее, а вовремя, — книга не о происходившем, а о происходящем, не о пережитом, а о переживаемом. Григорий Шур рассказывает о чудовищных “акциях” нацистов, когда эти “акции” еще продолжаются.

Он подробно сообщает “о способах убийства на Понарах” (место неподалеку от Вильнюса — литовский Бабий Яр), убежденный, что Понары у него впереди. Он заносит в тетрадь, что решен вопрос об окончательной ликвидации гетто и рабочих блоков, свидетельствуя о собственной близкой гибели. Это — бесстрашная книга. «Ни места, ни бумаги, ни чернил.

Писал в страшной тесноте, иногда в клозете, иногда в сарае, когда не имел чернил, то писал карандашом, писал на колене или на подоконнике, почти никогда за столом»... Прибавим: каждая минута, проведенная им с карандашом в руке над своими листками, будь он застигнут, неумолимо оказалась бы последней в его жизни. Но он — писал... Всех тетрадей — тридцать девять.

Судя по хронологической разрозненности записей, Шур, похоже, вел сразу несколько тетрадей, которые прятал в разных местах, всякий раз заполняя ту, которая оказывалась под рукой. Рукопись не похожа на дневник, хотя многие записи озаглавлены датами. Нередко датой отмечается не самый день записи, а число, месяц и год, когда произошло то или иное событие, ставшее вехой в жизни тысяч заточенных в гетто Виленских евреев, точнее — вехой на их пути к гибели.

Нередко под одной датой собраны события, происходившие на протяжении достаточно длительного отрезка времени, — дата фиксирует определенный рубеж в работе автора. Некоторые страницы рукописи являются уже обобщением материала и, совершенно очевидно, представляют собой наброски глав будущей книги, которую, если вдруг останется в живых, предполагал написать Григорий Шур.

Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг.

Издательство – «Образование - Культура» – 224 с.

Санкт - Петербург – 2000 г.

ISBN 5-88857-066-4

Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг. – Содержание

Знакомство полвека спустя

Из записок Григория Шура

Из предисловия автора

Июнь-июль 1941 года. Начало

Август-октябрь 1941 года.

После провокации: два гетто

Октябрь 1941 года. "Чистки"

1942 год. Гетто

Январь 1942 года. Оскар Глик

Июнь 1942 года. Гетто имеет своих палачей

24 июня 1942 года. Годовщина

Июль 1942 года. Якоб Гене

Август-сентябрь 1942 года. Парадоксы

Октябрь-ноябрь 1942 года.

Коллаборационизм и любовь

Декабрь 1942 года. Квартира

Декабрь 1942 — 1 января 1943 года.

Экзекуция у ворот

Февраль 1943 года. Литовцы и поляки

5 апреля 1943 года. Обмануты и убиты

Май 1943 года. "Собачьи номерки"

Июнь-июль 1943 года. Борьба за власть в гетто

Август 1943 года. "На работы" в Эстонию

1-19 сентября 1943 года. Гибель Генса

23-25 сентября 1943 года. Последний акт

Сентябрь-октябрь 1943 года. Отголоски

Октябрь 1943 — март 1944 года. Блоки

27 марта 1944 года. "Похищение детей"

От редактора

Жизнь на железной ладони. Вместо послесловия

Комментарии

Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг. – Октябрь 1941 года. «Чистки»

Обыкновенно “чистка” проводилась следующим образом. Ночью неожиданно все население гетто будили силами еврейских полицейских. Следовал приказ немедленно идти в Еврейский Совет (“Юденрат”), созданный с первых дней существования гетто, для регистрации своих “шайнов” — рабочих свидетельств. Офицеры гестапо проверяли рабочие свидетельства, обладателей таковых выпускали с семействами, и они уходили на места работы. После ухода этих счастливцев в гетто впускались литовские солдаты, полицейские и тайные агенты, и они делали там свое страшное дело. На их усмотрение было оставлено все: и жизнь, и состояние несчастных людей. Ворвавшись в гетто, литовские исполнители, как хищные звери, набрасывались на свои жертвы, грабили, избивали и уводили с собой.

Выведенных из квартир, а также из обнаруженных потаенных мест (“малин”), несчастных людей на улице окружали литовские солдаты и с криками, избивая прикладами ружей, уводили иногда в тюрьму, а иногда прямо на Помары, на расстрел. Из тюрьмы удавалось кое-кого спасти благодаря связям, то есть деньгам, переданным через ловких дельцов или представителей военных частей, под началом которых работал арестованный, но по большей части люди, попавшие во время “чистки” в тюрьму, шли оттуда на Понары.

Картина разорения, грабежа и погрома после ухода исполнителей и увода жертв была поистине страшная: поломанная мебель, разрезанные подушки и мягкие вещи, разбитые стены, разваленные печи, разобранные полы и потолки, разодранные чемоданы со взломанными замками — все вещи перерыты, разбросаны на полу, съестные припасы рассыпаны и разлиты по квартирам и дворам. Нередко вещи и съестные припасы уведенных на расстрел забирали еврейские полицейские, так как они оставались тут полными хозяевами. “Чистки” проводились обычно по субботам или в еврейские праздники... Особенно кошмарной оказалась “чистка”, приуроченная к важнейшему годичному празднику — Судному Дню.

Этот день, 1 октября 1941 года, все набожные, в первую очередь старшее население гетто, а также многие из молодых, душевно измученных событиями последних месяцев, провели, как принято, в молитвах, соблюдая строжайший пост. Вечером же, когда старики возвратились домой после молитвы, а молодые с работ, на которые были назначены, неожиданно нагрянули гестаповцы и литовские “партизаны”. От Еврейского Совета, полицейских, управдомов немедленно потребовали ломы, топоры и свечи. Немецкие солдаты и литовцы, проводившие акцию, начали вскрывать подвалы, склады, чердаки, стараясь побывать всюду, где могли спрятаться перепуганные люди.