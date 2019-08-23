Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг.
Перед нами записки Григория Шура, повествующие о жизни и смерти евреев в Виленском гетто. Эта книга относится к числу тех немногих книг о Катастрофе, которые создавались не после нее, а вовремя, — книга не о происходившем, а о происходящем, не о пережитом, а о переживаемом. Григорий Шур рассказывает о чудовищных “акциях” нацистов, когда эти “акции” еще продолжаются.
Он подробно сообщает “о способах убийства на Понарах” (место неподалеку от Вильнюса — литовский Бабий Яр), убежденный, что Понары у него впереди. Он заносит в тетрадь, что решен вопрос об окончательной ликвидации гетто и рабочих блоков, свидетельствуя о собственной близкой гибели. Это — бесстрашная книга. «Ни места, ни бумаги, ни чернил.
Писал в страшной тесноте, иногда в клозете, иногда в сарае, когда не имел чернил, то писал карандашом, писал на колене или на подоконнике, почти никогда за столом»... Прибавим: каждая минута, проведенная им с карандашом в руке над своими листками, будь он застигнут, неумолимо оказалась бы последней в его жизни. Но он — писал... Всех тетрадей — тридцать девять.
Судя по хронологической разрозненности записей, Шур, похоже, вел сразу несколько тетрадей, которые прятал в разных местах, всякий раз заполняя ту, которая оказывалась под рукой. Рукопись не похожа на дневник, хотя многие записи озаглавлены датами. Нередко датой отмечается не самый день записи, а число, месяц и год, когда произошло то или иное событие, ставшее вехой в жизни тысяч заточенных в гетто Виленских евреев, точнее — вехой на их пути к гибели.
Нередко под одной датой собраны события, происходившие на протяжении достаточно длительного отрезка времени, — дата фиксирует определенный рубеж в работе автора. Некоторые страницы рукописи являются уже обобщением материала и, совершенно очевидно, представляют собой наброски глав будущей книги, которую, если вдруг останется в живых, предполагал написать Григорий Шур.
Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг.
Издательство – «Образование - Культура» – 224 с.
Санкт - Петербург – 2000 г.
ISBN 5-88857-066-4
Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг. – Содержание
- Знакомство полвека спустя
- Из записок Григория Шура
- Из предисловия автора
- Июнь-июль 1941 года. Начало
- Август-октябрь 1941 года.
- После провокации: два гетто
- Октябрь 1941 года. "Чистки"
- 1942 год. Гетто
- Январь 1942 года. Оскар Глик
- Июнь 1942 года. Гетто имеет своих палачей
- 24 июня 1942 года. Годовщина
- Июль 1942 года. Якоб Гене
- Август-сентябрь 1942 года. Парадоксы
- Октябрь-ноябрь 1942 года.
- Коллаборационизм и любовь
- Декабрь 1942 года. Квартира
- Декабрь 1942 — 1 января 1943 года.
- Экзекуция у ворот
- Февраль 1943 года. Литовцы и поляки
- 5 апреля 1943 года. Обмануты и убиты
- Май 1943 года. "Собачьи номерки"
- Июнь-июль 1943 года. Борьба за власть в гетто
- Август 1943 года. "На работы" в Эстонию
- 1-19 сентября 1943 года. Гибель Генса
- 23-25 сентября 1943 года. Последний акт
- Сентябрь-октябрь 1943 года. Отголоски
- Октябрь 1943 — март 1944 года. Блоки
- 27 марта 1944 года. "Похищение детей"
- От редактора
- Жизнь на железной ладони. Вместо послесловия
- Комментарии
Григорий Шур – Евреи в Вильно. Хроника 1941-1944 гг. – Октябрь 1941 года. «Чистки»
Обыкновенно “чистка” проводилась следующим образом. Ночью неожиданно все население гетто будили силами еврейских полицейских. Следовал приказ немедленно идти в Еврейский Совет (“Юденрат”), созданный с первых дней существования гетто, для регистрации своих “шайнов” — рабочих свидетельств. Офицеры гестапо проверяли рабочие свидетельства, обладателей таковых выпускали с семействами, и они уходили на места работы. После ухода этих счастливцев в гетто впускались литовские солдаты, полицейские и тайные агенты, и они делали там свое страшное дело. На их усмотрение было оставлено все: и жизнь, и состояние несчастных людей. Ворвавшись в гетто, литовские исполнители, как хищные звери, набрасывались на свои жертвы, грабили, избивали и уводили с собой.
Выведенных из квартир, а также из обнаруженных потаенных мест (“малин”), несчастных людей на улице окружали литовские солдаты и с криками, избивая прикладами ружей, уводили иногда в тюрьму, а иногда прямо на Помары, на расстрел. Из тюрьмы удавалось кое-кого спасти благодаря связям, то есть деньгам, переданным через ловких дельцов или представителей военных частей, под началом которых работал арестованный, но по большей части люди, попавшие во время “чистки” в тюрьму, шли оттуда на Понары.
Картина разорения, грабежа и погрома после ухода исполнителей и увода жертв была поистине страшная: поломанная мебель, разрезанные подушки и мягкие вещи, разбитые стены, разваленные печи, разобранные полы и потолки, разодранные чемоданы со взломанными замками — все вещи перерыты, разбросаны на полу, съестные припасы рассыпаны и разлиты по квартирам и дворам. Нередко вещи и съестные припасы уведенных на расстрел забирали еврейские полицейские, так как они оставались тут полными хозяевами. “Чистки” проводились обычно по субботам или в еврейские праздники... Особенно кошмарной оказалась “чистка”, приуроченная к важнейшему годичному празднику — Судному Дню.
Этот день, 1 октября 1941 года, все набожные, в первую очередь старшее население гетто, а также многие из молодых, душевно измученных событиями последних месяцев, провели, как принято, в молитвах, соблюдая строжайший пост. Вечером же, когда старики возвратились домой после молитвы, а молодые с работ, на которые были назначены, неожиданно нагрянули гестаповцы и литовские “партизаны”. От Еврейского Совета, полицейских, управдомов немедленно потребовали ломы, топоры и свечи. Немецкие солдаты и литовцы, проводившие акцию, начали вскрывать подвалы, склады, чердаки, стараясь побывать всюду, где могли спрятаться перепуганные люди.
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