Шюре - Пророки Возрождения
- Связь человека и Вселенной
- тайна Вечно-женственного
- вечное рождение и возрождение
Как развивались эти идеи и как осуществлялся синтез античного мира и христианства на примере пяти великих людей эпохи:
- вдохновитель Возрождения, гений Веры – Данте
- гений Науки и Пророчества – Леонардо
- гений Красоты – Рафаэль
- гений Воли и Индивидуальности – Микеланджело
- гений Любви – Корреджо
Эдуард Шюре - Пророки Возрождения
Перевод: Е. Бергер
Новый Акрополь
Москва
2014
ISBN 978-5-91896-12
Эдуард Шюре - Пророки Возрождения - Содержание
Глава I Рим с высоты птичьего полета. Кристаллизация Италии в Вечном городе
Глава II Средние века. Папа, император и свободные города
Глава III Данте и гений Веры
- I. Флоренция и ее гений
- II. Данте, Беатриче и La Vita Nuova. Посвящение любовью
- III. Политическая жизнь Данте. Его изгнание и смерть
- IV. «Божественная комедия» и ее посвящающий смысл
- V. Общее содержание «Божественной комедии». Генеалогия Вечно-женственного
- VI. Национальное значение «Божественной комедии». Родина итальянцев
Глава IV Гений итальянского Возрождения
- I. Два борющихся мира. Эллинизм и христианство
- II. Волхв и трое архангелов Возрождения
Глава V Леонардо да Винчи и гений Науки
- I. «Медуза» и тайна Зла. Христос в «Тайной Вечере» и тайна Божественного
- II. Роман Моны Лизы
Глава VI Рафаэль и гений Красоты
- I. Отрочество и мистический флорентийский период
- II. Удар молнии в Риме. Проникновение греко-латинского мира в христианство
- III. Меж двух полюсов. «Галатея», «Сикстинская мадонна» и «Преображение»
Глава VII Микеланджело и гений Силы
- I. Юность. Языческое посвящение. «Давид»
- II. Микеланджело в Риме. Гробница Юлия II и потолок Сикстинской капеллы. Иеговистское посвящение
- III. Микеланджело-патриот. Капелла Медичи. Современный герой и космическое вдохновение
- IV. Пессимизм Микеланджело. «Страшный суд»
- V. Виттория Колонна. Последние годы. Великое отречение
- VI. Микеланджело – провозвестник современного искусства. Гений скорби и Вечно-мужественное
Глава VIII Корреджо и гений Любви
- I. Детство и юность
- II. Путешествие в Мантую. Пробуждение античности. Комната в монастыре св. Павла
- III. Джеронима Мерлини. Женитьба Аллегри. Его мадонны
- IV. Купола Пармского собора. Успение Христа и Богоматери. Смерть Корреджо Эпилог
Глава IX Ключевые идеи Возрождения и их перспективы
- I. Закон метаморфоз
- II. Тайна Вечно-женственного
- III. Иерархия трех миров и их применение
Глава Х Звезда Волхвов (Эпилог)
- I. День на вилле д’Эстэ
- II. Ночь в храме Сивиллы
Эдуард Шюре - Пророки Возрождения - Предисловие
Потрясения великой войны 1914-1918 годов закончились блистательной победой Свободы и Справедливости. Электрический разряд, сопровождавший эту великую битву, потряс все умы и явил в новом свете все интеллектуальные и моральные ценности человечества. Нельзя не заметить в этом огромную волну духовной жизни, которая перевернула земной шар и стала явлением мирового значения. Поэтому она предвещает столь же радикальное и всеобщее изменение человечества, как то, что принесло христианство.
Пришествие Христа, величайшего Сына Божьего, принесло с собой высшее пророчество. Целью его откровения было привить людям идею братства с более глубоким и в то же время более непосредственным ощущением Божественного. Сегодня новый духовный поток захватил национальное чувство людей, дабы призвать их к более тесному пониманию их внутренних связей и создать из них новые сообщества. Эту европейскую войну наций можно также назвать и войной двух миров не только потому, что Америка приняла в ней столь блестящее участие, но еще и потому, что это была война двух вечно враждующих миров, двух вечно противоборствующих сил - как на земле, так и на небесах: война Свободы и Угнетения, Любви и Ненависти, Добра и Зла.
Мировая война, в многозначном, абсолютном и трансцендентном смысле этого слова, была воистину призывом к сознанию всех народов. Ибо все они, большие и малые, были поставлены перед необходимостью переосмыслить свои истоки, ощутить свою самобытность, измерить свои материальные и моральные силы, утвердить свое право на существование. Но, чтобы утвердить это право, они должны были в то же время уяснить свои обязанности по отношению к другим, то есть осознать общие цели человечества, понять в них свои собственные роли и степень своего в них участия.
Французская революция, а до нее - английская революция уже провозгласили свободу личности. Война наций провозгласила одновременно свободу народов и человеческую солидарность.
Во время этого героического крестового похода, в котором Франция сыграла столь величественную роль, какой француз не обратился мыслью к призванию своей родины, к загадке ее души в стремлении к новому идеалу? Так было и со мной, как и со всеми умами, вовлеченными в эту борьбу. И не раз под влиянием мучительных раздумий во время битвы гигантов, когда звезда Франции, казалось, то восходила к зениту, то низвергалась в бездну, я пытался набросать историю кельтской души на протяжении веков, чтобы припасть к нашим истокам, словно к реке вечной молодости. Но я лишь ненадолго предался этой смелой мечте, и не только потому, что отступил перед бесчисленными трудностями и перед грандиозностью замысла, но еще и из-за первого же сделанного вывода. Можно ли, спросил я себя, понять сущность французской души, если не понять, не углубиться и не определить вначале латинскую душу, одну из ее основных составляющих?
Чем больше я размышлял над этим, тем больше предо мной представало первенство Италии в образовании Европы. В самом деле, разве не она трижды становилась наставницей цивилизации в продолжение христианской эры? Первый раз это было в эпоху древнего Рима, который передал народам севера сущность греко-латинской цивилизации. Второй раз Италия наставляла Европу, когда Рим обладал верховным влиянием как центр западного христианства. И третий раз, с удвоенной энергией, - в эпоху Возрождения, которое возродило культ красоты, утерянной и опозоренной средневековьем, и тем самым представило миру новое искусство - эллинско-христианское.
Я хотел бы углубить эту проблему, снова обратившись к великим мастерам итальянского Возрождения, предшественником которых я считаю Данте, величайшего и наиболее универсального итальянского гения. Вызвав также к жизни внутри себя шедевры архитектуры, скульптуры и живописи этих замечательных гениев, в тени которых я уже написал ранее важнейшие страницы моего труда «Великие Посвященные», я понял лучше, чем когда-либо, первостепенную важность итальянского Возрождения для современного мира.
В самом деле, его синтез - это не просто пластический синтез искусства и красоты. Это, кроме того, необходимая прелюдия к философскому, социальному и религиозному обновлению, которое происходило в наше время и в предыдущем человеческом цикле. Если посмотреть в корень вещей, будет видно следующее. Эллинско-христианский синтез, давший права независимой науке, свободной мысли, личному вдохновению, дополнил, сам того не зная и не желая, дело Прометея и Люцифера. Возрождение завершает это смелое дело в самом центре христианского мира, в сердце Ватикана. Оно делает это бесхитростно, спокойно, не потрясая основ христианства, но открывая в нем множество новых оттенков.
Встав на эту точку зрения, можно увидеть, что за Возрождением скрываются некоторые великие Идеи ((Idees-Meres), освещающие и оживляющие его, подобно тому как свет позади рисунков волшебного фонаря или кинематографа оживляет и приводит в движение меняющиеся фигуры, которые объектив проецирует на холст или экран. Эти основные идеи в очень разных формах озаряют и нашу эпоху и вызывают в ней многие непредвиденные явления.
В их совокупности можно видеть зарю мира, в котором Прометеева и христианская идеи, согласованные и объединенные, будут существовать совместно. Они вызовут к жизни эпоху, когда Христос, полностью проникнув в человечество, и Люцифер, восставший от своего падения, будут по-братски править людьми [1 - Люцифер, которого не надо путать с Сатаной - Ахриманом, как это обычно происходит, играет роль Прометея в христианском мифе.]. Немеркнущий отблеск этого сияющего света я и искал за грандиозными мифологическими повествованиями, как и за сверкающим апофеозом христианства эпохи Возрождения.
Я хочу только перечислить здесь основные идеи, которые будут шире представлены и раскрыты на последних страницах этой книги:
1. Составное единство Вселенной и человека (макрокосма и микрокосма) через их внутреннюю структуру и глубинные связи. Этот закон показывает нам чудесную сущность человека: крошечное, но живое зеркало Космоса, отражающее и воспроизводящее его в большом и малом, физически, морально и духовно.
Магнетическая связь соединяет каждую часть человека с соответствующей частью нашего планетарного мира и Космоса, и при этом все три связаны между собой, эволюционируя каждая по отдельности. Благодаря этой идее, изречение в храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя» и слова из Книги Бытия: «Создал Бог человека по образу и подобию своему» взаимно освещают друг друга и открывают в обоих смыслах огромные перспективы.
2. Закон метаморфоз, возрождений и перерождений, который, в его многочисленных разновидностях, относится и к звездам, и к людям, и к душам. Это великий закон эволюции, рассмотренный с духовной стороны. Этот новый аспект до бесконечности расширяет чисто физическую и материальную концепцию эволюции - такую, какой ее понимает современная наука.
3. Тайна Вечно-женственного, которая раскрывается и освещается в проявлениях и последовательных кристаллизациях Мировой Души, в Астральном свете, в Деве, родившей Божественный Логос, в Мадонне и Женщине-вдохновительнице (имя которой Беатриче или Джоконда). Тогда женское начало из чисто пассивного и воспринимающего, каким оно всегда было, становится активным и творящим благодаря интуиции и деятельной любви.
Мы увидим, как эти идеи меняются и переливаются различными оттенками у пяти великих корифеев Возрождения и их пяти Муз. Ибо у каждого из них была своя любимая и своя вдохновительница. У Данте была Беатриче, у Леонардо - Мона Лиза, у Рафаэля -Незнакомка, у Микеланджело - Виттория Колонна, у Корреджо - Джеромина. Каждая из этих пар имеет свой ритм и свои особенности, порой диссонирующие с другой. И все же из их совокупности рождается изумительная красота и музыка. Из этого создается потусторонняя гармония, подобная кантате Палестрины или ослепительному видению, полному красоты и величия, над которым парит елисейский мир.
Что касается пяти гениев, о которых я говорил, я далек от того, чтобы показать все их облики. Их слишком много. Эти колоссы Возрождения сильно опережают свою собственную нацию и свой век. Они выходят за рамки пространства и времени. Я пытался здесь поместить их вне преходящей моды, вне местного и национального патриотизма, и рассмотреть их лишь под углом зрения Вечности, sub specie aeterni.
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Таким образом, на этих страницах я совершенно невольно осуществил первоначальную и вскоре отвергнутую идею, продолжение которой я вынужден был дать в «Великих Посвященных» и в «Божественной эволюции», когда писал книгу об эзотерической эволюции человечества в христианскую эру. Ибо великие духовные течения играют в истории ту же роль, что «надрациональные идеи» (idees de derriere la tete) в жизни человека. Эти последние властвуют над человеком и ведут его вопреки его воле, так же как первые определяют великие исторические события. Можно видеть, как эти течения и эти идеи отражают друг друга в удивительной гармонии сквозь призму Возрождения.
Сегодня готовится новое Возрождение, которое будет, думаю я, истинным Воскрешением. Ибо напрасно тюремщики человеческих душ, атеисты всех сортов, которые искусно скрываются и маскируются, которые гордятся своей слепотой и невежеством, составляют до сего дня заговор молчания вокруг основных идей возрождающегося синтетического спиритуализма. И пусть они усилят крепостные затворы и укрепят стены, не пропускающие свет. Бесконечный поток воль и желаний сокрушит все их преграды. Он освободит Ту, кого они заперли, чтобы использовать по своему произволу, и вернет свободу воли и глубину небес их пленнице - божественной Психее.
Эдуард Шюре
Париж, май 1919 г.
спасибо