В эту книгу вдыхает жизнь предположение о философии иудаизма. Это предположение вдохновляет и направляет её. Мы начинаем с того, что принимаем его. Оно задаёт ориентир для книги, формирует её направление и цель. Это предположение выражено в утверждении, что философия иудаизма возможна — не только как историческое утверждение, но как современная задача и живая традиция.

Это неочевидное предположение. Некоторые утверждают, что сама идея философии иудаизма является противоречием. Согласно этой точке зрения, философия требует универсальности, рациональности, абстрактного мышления, тогда как иудаизм — это конкретная традиция, основанная на откровении, ритуале, сообществе и языке. С этой позиции, философия иудаизма невозможна: философия иудаизма либо будет философией без иудаизма, либо иудаизмом без философии.

Тем не менее, философия иудаизма существует. Её осуществляют, на неё ссылаются, о ней спорят, её защищают и оспаривают. Она живёт в тексте и интерпретации, в традиции и трансформации. Она не ограничена какой-то одной школой мысли или эпохой. Она включает в себя множество подходов и направлений, от средневековых раввинов до современных философов.

Цель этой книги — исследовать философию иудаизма как феномен, как проект, как проблему. Я не пытаюсь дать исчерпывающую историю или окончательное определение. Вместо этого я предлагаю путь: следование за вопросами, за голосами, за текстами. Я обращаюсь к философии иудаизма как к деятельности, как к практике мышления и веры.

Книга организована тематически, а не хронологически. Я рассматриваю такие темы, как язык, история, этика, Бог, закон, память, откровение, Холокост и современность. Через эти темы я стремлюсь показать, как философия иудаизма открывает уникальные перспективы на мир, на человека и на Бога. Эта книга — приглашение к разговору, к размышлению, к участию.

Мартин Шустер – Как измерить мир? Философия иудаизма

Мартин Шустер. Как измерить мир? Философия иудаизма

Перевод с английского И. И. Селиверстовой

Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025. — 360 с.

ISBN 979-8-887199-51-1 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907918-38-2 (Библиороссика)

Мартин Шустер – Как измерить мир? Философия иудаизма – Содержание