Оккультизм - первоисточники Человечество находится на пороге нового исторического цикла, Новой Эпохи, и это уже понимают многие. Предчувствие приближения новой реальности охватывает сознание людей. Но старый мир еще прочно удерживает свои позиции. Множество противоречий во всех областях жизни обострились до предела. Мысль человеческая страдает от все более драматически ощущаемой двойственности: с одной стороны, все еще преобладает эгоистично-потребительская идеология старого мира, а с другой — усиливается тоска по более справедливому положению вещей. Глубокий кризис в сфере духовной культуры терзает современный мир. Как известно, западная культура по преимуществу христианская, в ее основу закладывались евангельские этические принципы любви и милосердия. Но история западного мира — это история не мирного сосуществования и взаимопомощи, а в первую очередь войн, насилия и угнетения.

И даже сейчас, когда человечество достигло высокого уровня развития цивилизации, в культурном отношении оно нередко проявляет сознание дикарей. Что же произошло с человечеством, почему идеи гуманистической этики Христа, провозглашенные на заре христианской эры, так и не стали всеобщим достоянием? Этот вопрос поднимали самые разные мыслители, начиная с XIV века. И решали его по-разному. Как известно, были предприняты попытки реформировать христианство, в результате чего возник протестантизм. Однако и он не решил проблемы, противоречия не исчезли, а в ряде случаев даже усугубились. Христианство раздробилось на множество ветвей, идейно отделив приверженцев каждой из них друг от друга, и человечество вошло в XXI век с тяжелой ношей всевозможных противоречий. К тому же христианство как господствующая религия западного мира явилось в какой-то момент сдерживающим фактором эволюционного развития, что стало одной из причин мирового духовного кризиса. Поэтому снова необходимо обратиться истокам христианства, и уже с позиций Новой Эпохи, требований нового времени исследовать историю христианства, а также понять, в чем же заключалось подлинное провозвестие Христа? И какие роковые ошибки были допущены последующими поколениями?

Алла Шустова - Христос и христианство

Христос и христианство / Алла Шустова. —

Минск: СангитаСтрой—Дельфис, 2013.— 288 с.

ISBN 978-985-7041-08-4.

ISBN 978-5-93366-029-3.

Алла Шустова - Христос и христианство - Содержание

Оглавление

Введение

Возникновение и сущность священного Знания

Церковь и наука: с кем будущее?

Термины «Христос» и «Хрестос» и их метафизический смысл

Древние обряды посвящения и доктрина нисхождения Логоса (Христа)

Мистерии как источник христианской философии

Мифы как основа христианского символизма

Солнечная аллегория в христианстве

Новый Завет: его происхождение и особенности содержания

Христианство и Женское Духовное Начало

Христианство и Ветхий Завет

Символика Нового Завета

Иисус как историческое лицо

Находки древних рукописей в Палестине и Египте

Начало жизненного пути исторического Иисуса

Пребывание Иисуса в Индии

Крещение Иисуса

Казнь Иисуса

Воскресение и вознесение Христа

Роль апостола Павла в развитии христианства

Причины упадка христианства

Христианство и Учение Живой Этики

Второе Пришествие Христа

Литература

Алла Шустова - Христос и христианство

Возникновение и сущность священного Знания



Согласно «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской, священное Знание возникло на заре человеческой истории. Оно было передано ранним человеческим расам Учителями, Наставниками и Старшими Братьями человечества, теми Высокими Духами, которые на шкале эволюции стояли выше земных людей. Следуя закону кармы, они воплотились в нашем земном человечестве и заложили основы Единой Науки, которую поколения адептов передавали из века в век. Как сказано в древних источниках, Знание принесли людям Ангелы. Это Знание в эзотерических источниках получило название Предвечная Мудрость или Религия Мудрости, а также Единое Сокровенное Учение и Универсальная Наука. А тех, кто сохраняли и передавали истины Религии Мудрости, именуют Учителями Мудрости. Единое Сокровенное Учение не случайно называют Религией Мудрости. В истинном смысле религия — не набор догм и вероучений, не культ какого-либо божества, а прежде всего духовные узы, связывающие каждого человека с его высшим Началом, а все человечество — с Единой Божественной Сущностью, его Отцом. Отсюда идут истоки понимания, почему все люди — братья, а все человечество в итоге должно стать единым Братством.

Более того, «настоящая религия, в самом широком смысле этого понятия, это то, что соединяет не только всех людей, но также и все существа и все вещи во вселенной в единое огромное целое» [9, с. 123]. Отсюда то уважение ко всему живому, которое н особенности выражено в учении джайнов и буддисток, а в современном мире проявляется в экологическом движении и философском учении холизма (от греч. holos — целый, целостный). Таким образом, религия по своей природе должна объединять людей друге другом и со всем мирозданием. Религия Мудрости — это сокровищница универсального знания, опыта и эрудиции, которыми в полноте не может обладать ни один человек. Человечество в каждую эпоху получало лишь частичное представление об этом Знании. Е.П.Блаватская пишет: «Единство всего во Вселенной уже само по себе подразумевает и оправдывает нашу веру в существование знания одновременно1 научного, философского и религиозного, демонстрирующего закономерность и реальность взаимосвязи всех людей и всех вещей во Вселенной. Но такое знание по необходимости должно быть религией, и потому во всей своей совокупности и универсальности оно называется Религией Мудрости.