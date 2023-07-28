Издание этой книги — еще одно обращение к античному педагогическому наследию в рамках серии «Paideia» заново знакомящей исследователей и педагогов-практиков с источниками об античном педагогическом прошлом и оригинальными способами их интерпретации. Вторая книга серии представляет перевод монографии Даниэля Шварца — специалиста в области религиоведения и цифровых гуманитарных исследований, доцента Техасского университета А&М — посвященной раннехристианскому образованию.

Автор анализирует уникальную катехитическую программу служителя церкви, христианского наставника Феодора Мопсуестийского (Антиохского), которая объединяла обучение, обращение и воспитание кандидатов на крещение. Природа педагогической деятельности, которую осуществляли Феодор

Мопсуестийский и другие деятели церкви, рассматривается через призму двух глаголов: κατηχέω («слушать», «повторять», «учить», «наставлять») и παιδεύω («воспитывать», «обучать», «взращивать»).

Шварц Даниэль - Пайдейя и культ: христианская инициация по Феодору Мопсуестийскому

науч. ред. В. К. Пичугиной, пред. В. К. Пичугиной, 3. А. Лурье, пер. 3. А. Лурье

СПб.: Изд-во РХГА, 2023. 264 с.

Серия «Paideia»

ISBN 978-5-907613-43-0

Шварц Даниэль - Пайдейя и культ: христианская инициация по Феодору Мопсуестийскому - Содержание

Пичугина В. К., Лурье 3. А. Что мы знаем о христианской пайдейе? (Введение к книге)

Даниэль Л. Шварц. Предисловие к русскому изданию «Пайдейя и культ... »

Даниэль Л. Шварц. Предисловие

Введение. Катехизация, христианизация и обращение

Проблема христианизации

Христианизация и обращение

Катехизация в поздней Античности

Глава 1 Жизнь, образование и служение Феодора

Глава 2 Приступая к катехизации

Глава 3 Сообщество граждан

Глава 4 Преподавание веры

Глава 5 Преподавание литургии и исполнение богословия

Заключение

Источники

Литература