Шварц - Пайдейя и культ
Издание этой книги — еще одно обращение к античному педагогическому наследию в рамках серии «Paideia» заново знакомящей исследователей и педагогов-практиков с источниками об античном педагогическом прошлом и оригинальными способами их интерпретации. Вторая книга серии представляет перевод монографии Даниэля Шварца — специалиста в области религиоведения и цифровых гуманитарных исследований, доцента Техасского университета А&М — посвященной раннехристианскому образованию.
Автор анализирует уникальную катехитическую программу служителя церкви, христианского наставника Феодора Мопсуестийского (Антиохского), которая объединяла обучение, обращение и воспитание кандидатов на крещение. Природа педагогической деятельности, которую осуществляли Феодор
Мопсуестийский и другие деятели церкви, рассматривается через призму двух глаголов: κατηχέω («слушать», «повторять», «учить», «наставлять») и παιδεύω («воспитывать», «обучать», «взращивать»).
Шварц Даниэль - Пайдейя и культ: христианская инициация по Феодору Мопсуестийскому
науч. ред. В. К. Пичугиной, пред. В. К. Пичугиной, 3. А. Лурье, пер. 3. А. Лурье
СПб.: Изд-во РХГА, 2023. 264 с.
Серия «Paideia»
ISBN 978-5-907613-43-0
Шварц Даниэль - Пайдейя и культ: христианская инициация по Феодору Мопсуестийскому - Содержание
Пичугина В. К., Лурье 3. А. Что мы знаем о христианской пайдейе? (Введение к книге)
Даниэль Л. Шварц. Предисловие к русскому изданию «Пайдейя и культ... »
Даниэль Л. Шварц. Предисловие
Введение. Катехизация, христианизация и обращение
Проблема христианизации
Христианизация и обращение
Катехизация в поздней Античности
- Глава 1 Жизнь, образование и служение Феодора
- Глава 2 Приступая к катехизации
- Глава 3 Сообщество граждан
- Глава 4 Преподавание веры
- Глава 5 Преподавание литургии и исполнение богословия
Заключение
Источники
Литература
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