Тайна человеческих отношений рассматривает трансформацию Самости {как индивидуальной, так и взаимодействующей с другими) через объединение научного понимания пути раскрытия личности в удивительной перспективе алхимической оптики. Из-за того, что алхимические мироощущения столь радикально отличаются от современных научных методов, имеющих очевидный успех и вытесняющих их, невозможно избежать вопроса о том, как современная работа с отношениями может извлечь выгоду и глубинно базироваться на таинственных и, по-видимому, иррациональных моделях алхимического мышления.

Наиболее известным и, возможно, даже наиболее развитым процессом алхимии были попытки преобразования базовой субстанции (такой как свинец или ртуть) в драгоценный материал, такой как золото или серебро. Мы мало знаем о том, как алхимическая традиция, которая просуществовала более двух тысячелетий до того, как быть дискредитированной современной наукой (только в последние три века), применяется к тонким областям человеческого опыта, расположенным в реальности между сознанием и материей (областей, которые наука почти полностью отклонила или отвергла).

На самом деле, алхимическое мышление наполнено странными метафорами и сложными образами, обеспечивающими точное и просвещающее понимание пути, на котором процесс между двумя людьми может прорабатываться и трансформироваться. В своем признании жизненного взаимодействия между порядком и беспорядком, а также трансформационного потенциала хаоса алхимия может помочь нам принять и оценить области интенсивного хаоса внутри разума. Ранее в своих работах я называл эти области «безумными частями здравомыслящих людей».

Натан Шварц-Салан - Тайна человеческих отношений. Алхимия и трансформация Самости

М.: Клуб Касталия. 2018.— 444 с.

ISBN 978-5-519-60659-2

Натан Шварц-Салан - Тайна человеческих отношений. Алхимия и трансформация Самости - Содержание

Вступление

Предисловие

Благодарности