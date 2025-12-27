Шварц - Синдром самозванца и личность «как будто» в аналитической психологии

Интерес к феномену личности «как будто» возник у меня после прочтения статьи британского аналитика Эстер Соломон. Хотя это понятие уже прочно вошло в аналитическую традицию, к нему часто относятся пренебрежительно. Тем не менее, я решила глубже исследовать это явление, поскольку в своей аналитической практике не раз сталкивалась с пациентами, описывающими ощущение собственной фальшивости. Каждый из них знал, что окружающие не видят, какими они являются на самом деле. Они словно не присутствовали в собственной жизни и ощущали себя нереальными.

Их отличала ранимая уязвимость и нераскрытый потенциал — ясный для меня, но пока неочевидный для них самих. Невысказанный вопрос, который сквозил в их переживаниях: «Кто я на самом деле?». Как писал Андре Асиман, ирреальное, невоплощенное «Я» может никогда не существовать в реальности, но от этого не перестает быть реальным в потенциале.

В эпоху технологического прогресса все труднее воплотить ощущение подлинности. Люди чувствуют необходимость позировать, имитировать и скрываться за фасадом. Сегодня дух глубин и дух времени проявляются в чувстве отчужденности и внутренней пустоты. Это отражение фрагментированного мира, в котором хрупкость самоидентичности стала основополагающей. Один из ключевых вопросов книги — как мы справляемся с этим нарушением непрерывности бытия?

Шварц С. - Синдром самозванца и личность «как будто» в аналитической психологии

М.: Когито-Центр, 2025. — 404 с. (Юнгианская психология)

ISBN 978-5-89353-708-6 (рус.)

Шварц С. — Синдром самозванца и личность «как будто» — Содержание