За исключением евреев, «потомков Авраама», все люди, независимо от их национальности, являются «потомками Ноя» и обязаны соблюдать «Семь Заповедей потомков Ноя». Вот эти заповеди:

- Вершить правосудие - обязанность установить суды, которые будут судить по справедливости;

- Запрет богохульства;

- Запрет идолопоклонства;

- Запрет убийства;

- Запрет прелюбодеяния;

- Запрет воровства;

-Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного.

Эти Семь Заповедей являются общими принципами. Из каждой из них, соответственно, вытекают еще несколько установлений. В целом, можно говорить о 30 заповедях, которые приняли на себя к исполнению потомки Ноя. Тот, кто соблюдает их, сознавая, что они были заповеданы человечеству Вс-вышним, считается праведником народов мира и у него есть удел в Мире Грядущем.

На этих семи заповедях должно основываться все общественное устройство народов мира.

Кроме них, человек должен выполнять все этические обязательства, признаваемые человечеством, к которым обязывает здравый смысл. Раввин Моше Файнштейн, благословенна память о праведнике, писал, что основные заповеди подобны скелету, без которого тело не может существовать. Заповеди эти абсолютны. А диктуемое здравым смыслом нормы поведения подобны мышцам тела: человек может быть физически развит и обладать большой мышечной массой, а может быть худ и слаб. Эти нормы поведения варьируются в соответствии с обстоятельствами - они относительны, так как основаны не на Божественном повелении, а на человеческом разуме.

С какого возраста человек обязан исполнять заповеди? Тот, кто не обладает разумом, свободен от соблюдения заповедей. Обязанность соблюдения заповедей наступает, когда ребенок становится рассудительным. В зависимости от уровня развития ребенка этот возраст колеблется от 6 до 9 лет. Представляется логичным, однако, что родители обязаны начинать воспитывать ребенка заранее, чтобы при достижении им соответствующего возраста он знал, как исполнять заповеди.

Раввин Йоэль Шварц - Законы потомков Ноя Перевод с иврита Пинхас Зидман Редактор Цви Вассерман Руководитель проекта «Бней Ноах» р. Довид Ворона Книга проверена и одобрена равом Бендионом Зильбером

ISBN 965-91009-0-6

Раввин Йоэль Шварц - Законы потомков Ноя

ВСТУПЛЕНИЕ первая встреча

встреча в далласе

длинный и трудный путь

«мы благодарны б-гу израиля» ЧАСТЬ I. Человек в вечном поиске глава 1. Человек в вечном поиске

глава 2. Чем является наша жизнь в этом мире

глава 3. Духовные качества души человека ЧАСТЬ II. Мудрость творения Введение глава 1. о теле человека голова человека

волосы человека

глаза человека

веки

очки

ухо

рот

зубы

руки

раны

миндалины

сон

скромность ГЛАВА 2. что можно учить из свойств души человека? вера в высшую силу

отвращение к плохим поступкам

молитва

угрызения совести

человек создан для труда

нескончаемые стремления человека

человек нуждается в воспитании и образовании

человек живет не только для себя

обновление в жизни человека

чувство души

самообман ГЛАВА 3. Чему нас может научить Вселенная? уроки неживой природы

человеческая деятельность в неживой природе..

земля

вода

что можно учить из растительного мира

плоды как символ израиля

животные ГЛАВА 4. Чудеса в природе о мимикрии

размножение растений

биологические часы

родительский инстинкт

статистика рождений мальчиков и девочек

сложность живых организмов

о зрении и слухе

миграция

природа роскошествует

гармония в природе

случайность или воля Б-га? ГЛАВА 5 Что можно учить из земли Израиля и hai Израиля? «пустыней станет вся земля»

пророчества о возвращении

евреев в свою страну ЧАСТЬ III. Что такое Семь Заповедей потомкам Hoя? введение

ГЛАВА 1. Значение наставления

ГЛАВА 2. Семь Заповедей Торы для сыновей Ноя

ГЛАВА 3. О важности выполнения заповедей

ГЛАВА 4. Принятие заповедей ЧАСТЬ IV. Законы соблюдения заповедей ГЛАВА 1. Заповеди по отношению к Творцу предисловие

заповедь веры

почитание творца

молитва

раскаяние

запрет введения в грех другого

суббота и праздники ГЛАВА 2. Детали обязательных и необязательных заповедей законы о пище

осторожность, предупреждение опасности

этические обязанности

искусство

наука

медицина

отдых и развлечения ГЛАВА 3. Заповеди по отношению к ближнему благотворительность и добродетельность

запрет убийства ГЛАВА 4. святость семейной жизни предисловие

общественные мероприятия

порядок бракосочетания и развода ГЛАВА 5. О жизни и ее завершении святость жизни

забота о больных

панихида

похороны

траур ГЛАВА 6. Молитва предисловие

примеры молитв

молитвы на разные случаи жизни