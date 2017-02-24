Шварц - Законы потомков Ноя
За исключением евреев, «потомков Авраама», все люди, независимо от их национальности, являются «потомками Ноя» и обязаны соблюдать «Семь Заповедей потомков Ноя». Вот эти заповеди:
- Вершить правосудие - обязанность установить суды, которые будут судить по справедливости;
- Запрет богохульства;
- Запрет идолопоклонства;
- Запрет убийства;
- Запрет прелюбодеяния;
- Запрет воровства;
-Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного.
Эти Семь Заповедей являются общими принципами. Из каждой из них, соответственно, вытекают еще несколько установлений. В целом, можно говорить о 30 заповедях, которые приняли на себя к исполнению потомки Ноя. Тот, кто соблюдает их, сознавая, что они были заповеданы человечеству Вс-вышним, считается праведником народов мира и у него есть удел в Мире Грядущем.
На этих семи заповедях должно основываться все общественное устройство народов мира.
Кроме них, человек должен выполнять все этические обязательства, признаваемые человечеством, к которым обязывает здравый смысл. Раввин Моше Файнштейн, благословенна память о праведнике, писал, что основные заповеди подобны скелету, без которого тело не может существовать. Заповеди эти абсолютны. А диктуемое здравым смыслом нормы поведения подобны мышцам тела: человек может быть физически развит и обладать большой мышечной массой, а может быть худ и слаб. Эти нормы поведения варьируются в соответствии с обстоятельствами - они относительны, так как основаны не на Божественном повелении, а на человеческом разуме.
С какого возраста человек обязан исполнять заповеди? Тот, кто не обладает разумом, свободен от соблюдения заповедей. Обязанность соблюдения заповедей наступает, когда ребенок становится рассудительным. В зависимости от уровня развития ребенка этот возраст колеблется от 6 до 9 лет. Представляется логичным, однако, что родители обязаны начинать воспитывать ребенка заранее, чтобы при достижении им соответствующего возраста он знал, как исполнять заповеди.
Раввин Йоэль Шварц - Законы потомков Ноя
Перевод с иврита Пинхас Зидман
Редактор Цви Вассерман
Руководитель проекта «Бней Ноах» р. Довид Ворона
Книга проверена и одобрена равом Бендионом Зильбером
ISBN 965-91009-0-6
Раввин Йоэль Шварц - Законы потомков Ноя
ВСТУПЛЕНИЕ
- первая встреча
- встреча в далласе
- длинный и трудный путь
- «мы благодарны б-гу израиля»
ЧАСТЬ I. Человек в вечном поиске
- глава 1. Человек в вечном поиске
- глава 2. Чем является наша жизнь в этом мире
- глава 3. Духовные качества души человека
ЧАСТЬ II. Мудрость творения
Введение
глава 1. о теле человека
- голова человека
- волосы человека
- глаза человека
- веки
- очки
- ухо
- рот
- зубы
- руки
- раны
- миндалины
- сон
- скромность
ГЛАВА 2. что можно учить из свойств души человека?
- вера в высшую силу
- отвращение к плохим поступкам
- молитва
- угрызения совести
- человек создан для труда
- нескончаемые стремления человека
- человек нуждается в воспитании и образовании
- человек живет не только для себя
- обновление в жизни человека
- чувство души
- самообман
ГЛАВА 3. Чему нас может научить Вселенная?
- уроки неживой природы
- человеческая деятельность в неживой природе..
- земля
- вода
- что можно учить из растительного мира
- плоды как символ израиля
- животные
ГЛАВА 4. Чудеса в природе
- о мимикрии
- размножение растений
- биологические часы
- родительский инстинкт
- статистика рождений мальчиков и девочек
- сложность живых организмов
- о зрении и слухе
- миграция
- природа роскошествует
- гармония в природе
- случайность или воля Б-га?
ГЛАВА 5 Что можно учить из земли Израиля и hai Израиля?
- «пустыней станет вся земля»
- пророчества о возвращении
- евреев в свою страну
ЧАСТЬ III. Что такое Семь Заповедей потомкам Hoя?
- введение
- ГЛАВА 1. Значение наставления
- ГЛАВА 2. Семь Заповедей Торы для сыновей Ноя
- ГЛАВА 3. О важности выполнения заповедей
- ГЛАВА 4. Принятие заповедей
ЧАСТЬ IV. Законы соблюдения заповедей
ГЛАВА 1. Заповеди по отношению к Творцу
- предисловие
- заповедь веры
- почитание творца
- молитва
- раскаяние
- запрет введения в грех другого
- суббота и праздники
ГЛАВА 2. Детали обязательных и необязательных заповедей
- законы о пище
- осторожность, предупреждение опасности
- этические обязанности
- искусство
- наука
- медицина
- отдых и развлечения
ГЛАВА 3. Заповеди по отношению к ближнему
- благотворительность и добродетельность
- запрет убийства
ГЛАВА 4. святость семейной жизни
- предисловие
- общественные мероприятия
- порядок бракосочетания и развода
ГЛАВА 5. О жизни и ее завершении
- святость жизни
- забота о больных
- панихида
- похороны
- траур
ГЛАВА 6. Молитва
- предисловие
- примеры молитв
- молитвы на разные случаи жизни
Раввин Йоэль Шварц - Законы потомков Ноя - Глава 1. Человек в вечном поиске
«Основа набожности и корень истинного служения -показать человеку, в чем заключается его долг в этом мире и на что ему надо обращать внимание во всех своих делах»
(Рабби Моте Хаим Луцато)
По своей природе человек отличается от других существ тем, что он всегда находится в поиске, будто ему чего-то недостает. Все прочие живые существа, стоит им удовлетворить свои жизненные потребности, сразу же прекращают свой поиск, пока их что-то вновь не потревожит. (Кстати, именно поэтому в зоопарках не принято кормить зверей досыта, иначе посетители их совсем не увидят: звери вечно будут спать, а не бродить по вольерам в поисках еды.) Напротив, люди, даже удовлетворив свои физические потребности, практически никогда не отдыхают. Они испытывают некое внутреннее побуждение, которое не дает им покоя, заставляя искать ответ на вопрос: что же такое жизнь и зачем они живут?
Ответ на этот вопрос можно искать в явном виде, как это сделал древний греческий философ Сократ. Он ходил по улицам Афин, останавливал граждан и каждому задавал один и тот же вопрос: «Как жить?». Всю свою жизнь он не переставал задавать этот вопрос людям. Однажды среди белого дня он даже побежал с фонарем на рынок, а когда его спросили, что он ищет, ответил: «Ищу человека!» Кто-то ищет смысл, читая книги, учась, раздумывая. Но даже те, кто не признаются в таких поисках, испытывают чувство, которое требует от них раскрыть загадку жизни.
Царь Соломон говорит в книге Экклезиаста (6:7): «Душа не насыщается». То есть, человек всегда чувствует некую недостаточность, потому что в нем существует духовное начало, жаждущее подлинного духовного удовлетворения. Древний мидраш (толкование), поясняя сказанное царем Соломоном, приводит такую притчу: «Представьте себе простого горожанина, который женился на царской дочери. Даже если он принесет ей все драгоценности мира, в ее глазах он останется все тем же простым человеком. Почему? - Да потому, что она относится к знати!» Д-р Виктор Э. Франкель, известный психолог из Вены, исследовал движущие силы человеческой души. В своей работе он пришел к заключению, что человеком движет именно поиск смысла жизни. И до тех пор, пока человеку смысл жизни остается непонятным, он рискует серьезно подорвать свое психическое здоровье.
Так, в книге «Человек в поисках смысла» автор описывает явление, которое он назвал «воскресным неврозом». Оказывается, в выходные дни люди особенно часто впадают в депрессию, поскольку чувствуют пустоту своей жизни. Как говорит Франкель, в эти дни чаще происходят самоубийства, уголовные преступления и пр. В кризисных ситуациях, которые переживают пенсионеры, прослеживается та же самая проблема - жизнь, лишенная смысла.
На основании своего личного опыта в лагере смерти во время Второй мировой войны д-р Франкель приходит к заключению, что самая сильная движущая сила человека -поиск смысла жизни. Стоит человеку найти этот смысл, как его жизнь становится более содержательной. Обретенный дар наполняет человека уверенностью и надеждой, и он легче справляется с трудностями.
Мудрецы Израиля говорили: «Вот путь Торы: хлеб с солью ешь, и воду мерой пей, и на земле спи, и тяжкой жизнью живи, и над Торой одной трудись. Если поступишь так - счастлив ты в этом мире и хорошо тебе будет в Грядущем мире» (Поучения отцов, 6:4). Интересно, что традиция подчеркивает не только вознаграждение в мире грядущем, но и богатство в этом мире. Таким образом, она указывает, что не хочет способствовать самообману и что ее видение полной жизни вполне реалистично.
Немецкий философ Фридрих Ницше сказал: «Если человек знает «для чего», он в состоянии пережить почти любое «как».
В этой книге мы попытаемся понять истинное значение нашей жизни для того, чтобы ориентировать жизнь в согласии с этим смыслом и строить ее оптимальным образом.
Наши недостаточные знания, касающиеся смысла жизни, подчас приводят к саморазрушению. Так, например, средневековый арабский философ Аль Рази описывает жизнь человека в его земном существовании в том смысле, что Б-г наказал людей большим злом. Такова точка зрения философа-пессимиста, и именно за эту точку зрения его резко критиковал Маймонид. Вызывает сожаление, что и сегодня в широких кругах это мнение довольно распространено.
Основываясь на своем богатом врачебном опыте, д-р Франкель обобщает это чувство бессмысленности, используя образ опустошенного существования. Действительно, болезненное восприятие пустоты - явление, широко распространенное в двадцатом веке, когда, по мнению д-ра Франкеля, повсеместно исчезают традиции, по которым можно ориентировать свой образ жизни. Ничто не говорит человеку, как надо себя вести. Все больше человеком распоряжаются другие люди, и он все больше подчиняется опустошающему однообразию общества.
Опустошенное существование возникает из-за скуки, которая доставляет психиатрам больше забот, чем стресс или перегрузка. Причем скука увеличится еще больше при возрастающей автоматизации и технизации. Поэтому возникает первоочередная задача помочь человеку в поисках утерянного смысла жизни.
Если мы кого-нибудь спросим, чего он хочет добиться в жизни, то, скорее всего, услышим в ответ: «Хочу быть богатым и счастливым, а именно: обладать здоровьем, доходами, общественным положением, то есть найти то, что называется своим местом в жизни».
Конечно, каждый выделит то, что ему кажется самым важным. Впрочем, найдутся и такие, которые ничего точно не знают, а поэтому они отделываются общими словами. И только немногие признают, что секрет богатства, истинного успеха и подлинной радости заключен в постижении смысла жизни. Только смысл жизни дает человеку почувствовать, что он выполняет свое предопределение. Лишь на этом пути человек может обрести подлинную жизнерадостность, как об этом сказал рабби Моше Хаим Луцато: «В соответствии с традицией мудрецов, благословенна их память, мы считаем, что человек создан, чтобы достичь духовного совершенства, которое приблизит его к Творцу мироздания. Именно в этом - истинное и высшее блаженство».
В наше время существуют две разные школы исследования психики. Первая - логотерапия, которую представляет д-р Виктор Франкель. Эта школа полагает, что стремление придать жизни смысл является решающей движущей силой человека. На других позициях стоит психоанализ Зигмунда Фрейда: движущую силу человеческой психики он усматривает в вечном поиске удовлетворения.
Из преданий мудрецов Израиля известно, что есть неразрывная связь между стремлением к смыслу и поиском удовлетворения. Но понимается при этом удовлетворение не материальных по своей природе нужд, а удовлетворение духовное. Оно намного глубже и реалистичнее, поскольку происходит из глубинных пластов человеческой психики. Если наш опыт не обогащается обнаружением смысла жизни, то мы испытываем большие разочарования и едва ли чувствуем удовлетворение и радость от всего, что приобрели. Поэтому именно в стремлении к власти и деньгам д-р Франкель видит попытки заполнить опустошенное существование, попытки сублимации чувства, чтобы хоть как-то скрасить жизнь, лишенную смысла.
Итак, истинное существование - это духовный поиск смысла. Именно этому поиску и посвящена наша книга.
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