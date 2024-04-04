Ребекка Шварцлоуз - Ландшафты мозга - Об удивительных искаженных картах нашего мозга и о том, как они ведут нас по жизни

Позвольте сразу внести ясность. Эта книга о реальных картах, существующих в нашем мозге. Это не метафора и не авторский прием. В нашем мозге действительно существуют карты. И не одна или две. Наш мозг — это целый атлас. Прежде чем объяснить, что я имею в виду, когда говорю о картах мозга, я расскажу, что я не имею в виду.

В последнее время ученые и научные журналисты в статьях, научно-популярных книгах и лекциях часто называют исследования в области нейронаук “картированием мозга”. Под этим они понимают попытки определить, например, какой участок мозга отвечает за сонливость, а какой помогает выбрать конкретное блюдо в обширном ресторанном меню. Но в таком виде “картирование мозга” позволяет создать не карту, а скорее список известных участков мозга, подобный списку механических деталей в конструкции автомобиля. Каждый элемент — от коленчатого вала до глушителя — имеет специфическую функцию и располагается в автомобиле в строго определенном месте. Аналогичным образом в инвентарном списке деталей мозга перечислены отделы мозга, их расположение и предполагаемое назначение. Но каждый раз, когда нейробиологи обнаруживают в мозге какую-то область, которую хотят добавить к списку, они вынуждены сосредоточить на ней внимание и проанализировать ее более детально.

И когда они это делают, часто выясняется, что данная часть мозга имеет собственную внутреннюю организацию — удивительную структуру с настоящей картой. В общем понимании карта — это пространственное отображение чего-то. Когда мы говорим о картах, то чаще всего представляем себе географические карты, описывающие какую-то местность на поверхности Земли. Но можно отобразить на карте поверхность Луны или расположение звезд далеких галактик. Однако на самом деле карты могут отображать не только физическую локализацию. Карты мозга описывают наше тело, чувства, движения и важнейшие источники информации в окружающем мире.

Ребекка Шварцлоуз - Ландшафты мозга - Об удивительных искаженных картах нашего мозга и о том, как они ведут нас по жизни

- Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2024. - 336 с.

ISBN 978-5-17-152721-1

Ребекка Шварцлоуз - Ландшафты мозга - Содержание

Вступление

1. Атлас человека: что такое карты мозга?

2. Тирания чисел: зачем нужны карты мозга?

3. Как карты мозга определяют, что мы видим и чувствуем?

4. Из эфира: слуховые карты мозга

5. Вкусовые и обонятельные карты и коды мозга

6. В действии: карты мозга для движений

7. Составление карт: как карты развиваются и адаптируются

8. Карты мозга для распознавания

9. Карты мозга для воображения, запоминания и внимания

10. Понимание и общение с помощью карт мозга

11. Карты как двери: карты мозга для чтения и записи мыслей

12. Как карты мозга нас ограничивают и как мы возвышаемся над ними

Благодарности

Примечания

Предметно-именной указатель