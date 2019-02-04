Об Иосии мы читаем, что он был человеком с правым сердцем, и все, что он делал, было угодным в очах Господних, поэтому, как мы видим, Господь имеет с ним дело. Желая знать о предстоящем суде над народом и им самим, Иосия посылает людей к Олдане, и пророчица Божья получает разрешение Господа дать ему исчерпывающий ответ, который содержит информацию о решении Господа.

Теперь, имея предупреждение, все могут подготовиться и встретить грядущее во всеоружии. Кроме того, своевременное покаяние пред Господом может смягчить Его гнев. Царь задает правомерный вопрос и получает от Бога полный и исчерпывающий ответ. Из этого мы можем почерпнуть урок.

Сиббс Pичард - Обновление Иосии

Пер. с англ.

Пенза, 2014. 136 с.

Серия «Наследие мудрости»

ISBN 978-5-93434-157-3

Сиббс Pичард - Обновление Иосии - Содержание

Проповедь I - СМЯГЧЕННОЕ СЕРДЦЕ

Проповедь II - ИСКУССТВО СМИРЕНИЯ

Проповедь III - ИСКУССТВО ПЛАЧА

Проповедь IV - ОСВЯЩЕНИЕ СВЯТЫХ

Сиббс Pичард - Обновление Иосии - Освящение святых - Проповедь IV

Вот Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие и на жителей его. И принесли царю ответ.

2 Паралипоменон 34:28

Христиане обладают величайшим преимуществом, их последние дни ведут к свету; как написано: «...вечером водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6); начав в темноте, христианин увидит свет. Нечестивые, напротив, живут в радости, но конец их во тьме; и это не просто темнота, а «тьма внешняя, где будет плач и скрежет зубов» (Матф.8:12), Петр называет ее «мраком вечной тьмы» (2 Пет. 2:17); и Божии внешние суды неоднократно свидетельствовали о таком развитии событий, поражая самым явным и видимым образом восстающих против Бога и подчеркивая тем самым разницу между верующими и нечестивыми.

Сколь разительно Лот отличался от содомитов, Ной —от жителей грешного мира, а Моисей и евреи —от египтян. В изучаемом нами тексте богобоязненный царь отличается от своего народа. Поэтому он не увидит всех тех несчастий, что Господь пошлет на его нечестивых подданных. О, счастье святости, которая ограждает от всех житейских бурь! Господь разрушит ограду у попирающих Его виноградник, а славу отдаст Своему «любимому насаждению» (Ис. 5:7). «Свет сияет на праведника» (Пс. 96:11), и какие бы трудности ни стояли у него на пути, в конце концов он обретет великое благословение. «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» —говорил Валаам (Чис. 23:10). И такая честь ждет каждого праведника, она была ниспослана и царю Иосии: ему было обещано, что он будет приложен к отцам своим и не увидит грядущих бедствий. И как бы то ни произошло, это было для его блага, ведь попасть на небеса — значит обрести воистину царскую милость!

Слова «и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие и на жителей его», обращенные к благословенному царю Иосии, содержат обещание награды и великой милости — после смерти он соединится со своими отцами, но не менее важно то, что он упокоится в мире. Божье обещание можно как бы разделить на три. Во- первых, в нем заключено условие послушания: «Поступай так и будешь жив». Во-вторых, когда бремя грехов сгибает нас, Он обещает облегчение, ту же вечную жизнь, если мы верим в Иисуса Христа, заплатившего за наш грех. Обещание вечной жизни и прощения грехов является величайшим изо всех существующих обещаний! В-третьих, в нем, если мы находимся под действием благодати, содержится ободрение. Как отец, собирающийся сделать сына своим наследником, обещает ему это, так и Господь поступает со Своими детьми, если они находятся под заветом благодати.

Существует обещание личного вознаграждения, которое служит ободрению души, уверенной в такой великой награде, за которую почитается вечная жизнь. И хотя Иосия был сонаследником небес, Господь все равно посылает ему ободрение через Свою милость, чтобы показать, что его хождение пред Богом не остается без награды. В этом заключается поучение для нас.