Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II

Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

Вторая часть манускрипта Yah. Var. 18 из Национальной библиотеки Израиля представляет собой совокупность различных магических текстов, собранных из разных источников и относящихся к разным эпохам. Определенная часть текста скопирована или непосредственно связана с довольно известным ныне манускриптом, который хранится в Фолгер Шекспировской библиотеке под названием «Книга магии» и библиотечным номером V.b.26 (далее — манускрипт Folger). Известная история владельцев этого манускрипта начинается с того, что книготорговец Джон Дэнли приобретает коллекцию манускриптов Ричарда Коссвея после его смерти в 1821 году. Коссвей считается первым из известных владельцев «Книги магии». Дэнли продает манускрипт Грехэму, который и передал его в собственность Роберту Кроссу Смиту. Известно, что далее Джон Палмер сделал копии некоторых частей «Книги магии», и эти копии попадают в руки Хокли. Это первое знакомство малодого переписчика Фреда Хокли, который работал в лавке Дэнли, с чарами и вызываниями из загадочного манускрипта. На основании этих копий он делает одну из своих первых рукописных книг для продажи. Второй раз он знакомится уже с оригинальным манускриптом, когда тот попадает к нему в руки уже после смерти Смита. Так Фредерик Хокли стал владельцем этого манускрипта на более чем полвека. После его смерти «Книга магии» была выставлена на аукционе Сотбис в 1887 году.

Сибли Эбенезер - Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 312 с. (184 с. : ил. [128] с. ил.)

(Серия Code Grimoire)

ISBN 978-5-94396246-2

Сибли Эбенезер - Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II - Содержание

Предисловие редакции

Содержание и структура текста

  • Манускрипт

  • Кристалломантия, или искусство вызывания духов с помощью кристаллов

  • Разнообразные примеры и опыты из ритуальной, каббалистической и церемониальной магии

  • Натуральная магия

  • Electrum Magicum

  • Семь колец

  • Видение в кристалле

  • Наука геомантии, или искусство небесного жребия

  • Двусоставный опыт тайной любви великой силы в виде узла

  • Магические эксперименты

  • Магические таблицы, или шкала чисел

Views 270
Rating 1.0 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
Rate this publication:
1.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books