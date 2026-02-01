Вторая часть манускрипта Yah. Var. 18 из Национальной библиотеки Израиля представляет собой совокупность различных магических текстов, собранных из разных источников и относящихся к разным эпохам. Определенная часть текста скопирована или непосредственно связана с довольно известным ныне манускриптом, который хранится в Фолгер Шекспировской библиотеке под названием «Книга магии» и библиотечным номером V.b.26 (далее — манускрипт Folger). Известная история владельцев этого манускрипта начинается с того, что книготорговец Джон Дэнли приобретает коллекцию манускриптов Ричарда Коссвея после его смерти в 1821 году. Коссвей считается первым из известных владельцев «Книги магии». Дэнли продает манускрипт Грехэму, который и передал его в собственность Роберту Кроссу Смиту. Известно, что далее Джон Палмер сделал копии некоторых частей «Книги магии», и эти копии попадают в руки Хокли. Это первое знакомство малодого переписчика Фреда Хокли, который работал в лавке Дэнли, с чарами и вызываниями из загадочного манускрипта. На основании этих копий он делает одну из своих первых рукописных книг для продажи. Второй раз он знакомится уже с оригинальным манускриптом, когда тот попадает к нему в руки уже после смерти Смита. Так Фредерик Хокли стал владельцем этого манускрипта на более чем полвека. После его смерти «Книга магии» была выставлена на аукционе Сотбис в 1887 году.

Сибли Эбенезер - Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 312 с. (184 с. : ил. [128] с. ил.)

(Серия Code Grimoire)

ISBN 978-5-94396246-2

Сибли Эбенезер - Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том II - Содержание

Предисловие редакции

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