Сибли Линда - Сядем рядком - поговорим ладком
«Человеческое общение похоже на огромный зонт, под которым скрывается все, что происходит между людьми. Раз человек появился на свет - общение становится единственным определяющим фактором того, какие отношения сложатся у него с окружающими и что с ним произойдет в жизни. Какими способами мы пытаемся выжить, как строим отношения с близкими людьми, насколько мы полезны, разумны, открыты Богу - все это в огромной степени зависит от нашего искусства общения». (Виржиния Сатир)
Впервые я прочитала эти слова Виржинии Сатир еще школьницей. Тогда я решила: она преувеличивает важность искусства общения. Шли годы, мне пришлось бороться за выживание: я пыталась наладить отношения с близкими, старалась быть полезной, хотела стать мудрой и прийти к Богу, наблюдала, как другие делают то же самое. И я поняла: слова Сатир - точное отражение действительности. Сейчас мне совершенно ясно: существует прямая взаимосвязь между нашим умением общаться и нашими жизненными успехами.
Все просто и понятно, не так ли? Но довести до собеседника свою мысль нелегко. Помните детскую игру «Испорченный телефон>>? Дети садятся в кружок, один из них придумывает какую-нибудь фразу и шепчет ее на ухо соседу. Сосед шепотом передает ее своему соседу и т. д. Последний произносит услышанную фразу вслух - и все хохочут. Почему? Потому что произнесенные первым и последним участниками фразы полярно отличаются друг от друга. Люди передают то, что вроде бы они услышали. Проходя через уши и рты слушающих и говорящих, слова искажаются. В детстве я любила играть в эту игру. Во взрослой жизни увидела, как сильно наше реальное ежедневное общение с людьми напоминает «испорченный телефон>>. И тут уж бывает не до смеха.
Не каждому из нас удается овладеть искусством общения с ранних лет. Нужно немало потрудиться, чтобы научиться ему. Наша книга дает возможность освоить восемь основных правил, или, как я называю их, «кирпичиков общения». С их помощью ваша семья сможет усовершенствовать свое бытовое общение.
Линда Сибли - Сядем рядком - поговорим ладком
Пер. с англ. - М.: Триада, 2004. - 224 с.
ISBN 5-86181-186-5
Линда Сибли - Сядем рядком - поговорим ладком – Содержание
Предисловие
- Первая глава. Расскажи, что ты чувствуешь
- Вторая глава. Выражайся яснее…
- Третья глава. Что ты сказал?
- Четвертая глава. Держи ушки на макушке!
- Пятая глава. Правила честного боя
- Шестая глава. Говори без слов
- Седьмая глава. Ты умеешь говорить «нет»?
- Восьмая глава. Тихо сам с собою я веду беседу?
Подводим итоги
Приложение А
Приложение Б
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