Сибли Линда - Сядем рядком - поговорим ладком

«Человеческое общение похоже на огромный зонт, под которым скрывается все, что происходит между людьми. Раз человек появился на свет - общение становится единственным определяющим фактором того, какие отношения сложатся у него с окружающими и что с ним произойдет в жизни. Какими способами мы пытаемся выжить, как строим отношения с близкими людьми, насколько мы полезны, разумны, открыты Богу - все это в огромной степени зависит от нашего искусства общения». (Виржиния Сатир)

Впервые я прочитала эти слова Виржинии Сатир еще школьницей. Тогда я решила: она преувеличивает важность искусства общения. Шли годы, мне пришлось бороться за выживание: я пыталась наладить отношения с близкими, старалась быть полезной, хотела стать мудрой и прийти к Богу, наблюдала, как другие делают то же самое. И я поняла: слова Сатир - точное отражение действительности. Сейчас мне совершенно ясно: существует прямая взаимосвязь между нашим умением общаться и нашими жизненными успехами.

Все просто и понятно, не так ли? Но довести до собеседника свою мысль нелегко. Помните детскую игру «Испорченный телефон>>? Дети садятся в кружок, один из них придумывает какую-нибудь фразу и шепчет ее на ухо соседу. Сосед шепотом передает ее своему соседу и т. д. Последний произносит услышанную фразу вслух - и все хохочут. Почему? Потому что произнесенные первым и последним участниками фразы полярно отличаются друг от друга. Люди передают то, что вроде бы они услышали. Проходя через уши и рты слушающих и говорящих, слова искажаются. В детстве я любила играть в эту игру. Во взрослой жизни увидела, как сильно наше реальное ежедневное общение с людьми напоминает «испорченный телефон>>. И тут уж бывает не до смеха.

Не каждому из нас удается овладеть искусством общения с ранних лет. Нужно немало потрудиться, чтобы научиться ему. Наша книга дает возможность освоить восемь основных правил, или, как я называю их, «кирпичиков общения». С их помощью ваша семья сможет усовершенствовать свое бытовое общение.

Линда Сибли - Сядем рядком - поговорим ладком

Пер. с англ. - М.: Триада, 2004. - 224 с.

ISBN 5-86181-186-5

Линда Сибли - Сядем рядком - поговорим ладком – Содержание

Предисловие

Первая глава. Расскажи, что ты чувствуешь

Вторая глава. Выражайся яснее…

Третья глава. Что ты сказал?

Четвертая глава. Держи ушки на макушке!

Пятая глава. Правила честного боя

Шестая глава. Говори без слов

Седьмая глава. Ты умеешь говорить «нет»?

Восьмая глава. Тихо сам с собою я веду беседу?

Подводим итоги

Приложение А

Приложение Б