Сидаш - Том I - На север от Солнца на запад от Луны
От автора. Представляемое сейчас читателю двухтомное издание моих работ является первым и на данный момент единственным собранием. Все в разные времена подготовленные к печати мои книги по разным причинам так и не увидели свет. Составляя это собрание, я мог либо скомпоновать материал хронологически, либо опубликовать одну за другой неизданные ранее книги, сохранив каждую из них в том виде, как она была в свое время задумана, либо, наконец, создать новую композицию. Я пошел последним путем, так что получившееся в итоге целое обусловлено задачей преподать в связности имеющийся на данный момент материал и не конституируется ни хронологическим, ни иным каким-либо внешним композиции данного собрания принципом.
Тарас Геннадьевич Сидаш - Избранные статьи - в 2-х томах
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016
ISBN 978-5-7164-0655-1
Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 1072 с.
Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I - Содержание
От автора
Греческое чудо
Олимпийская религия
Философские движения Эллады «в лицах»
Парменид глазами христианина
Григорий Богослов глазами платоника
Что есть эллинское христианство? (на примере философии Синезия Киренского)
Император Юлиан
О полемике Плутарха со стоиками
Философия Диона Хризостома в контексте эпохи и школы
О пантеизме столпов грузинского ренессанса
Предисловие к книге М. Д. Муретова «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова»
Философия Порфирия сквозь призму древних культур
Религия Яхве. Смысловой анализ традиции
Вавилонский котел (заметки о соотношении маздаизма и яхвизма c VI до н. э. по I в. н. э.)
Стилистика апокалиптического сектантства
Приложения
Из чтений по истории религии
Вступление к чтениям по греческому языку Нового Завета
С. Сапожникова. О некоторых аспектах брачной этики в эллинской и иудейской традициях
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