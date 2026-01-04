Сидаш - Том I - На север от Солнца на запад от Луны

От автора. Представляемое сейчас читателю двухтомное издание моих работ является первым и на данный момент единственным собранием. Все в разные времена подготовленные к печати мои книги по разным причинам так и не увидели свет. Составляя это собрание, я мог либо скомпоновать материал хронологически, либо опубликовать одну за другой неизданные ранее книги, сохранив каждую из них в том виде, как она была в свое время задумана, либо, наконец, создать новую композицию. Я пошел последним путем, так что получившееся в итоге целое обусловлено задачей преподать в связности имеющийся на данный момент материал и не конституируется ни хронологическим, ни иным каким-либо внешним композиции данного собрания принципом.

Тарас Геннадьевич Сидаш - Избранные статьи - в 2-х томах

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016

ISBN 978-5-7164-0655-1

Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 1072 с.

Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I - Содержание

От автора

Греческое чудо

Олимпийская религия

Философские движения Эллады «в лицах»

Парменид глазами христианина

Григорий Богослов глазами платоника

Что есть эллинское христианство? (на примере философии Синезия Киренского)

Император Юлиан

О полемике Плутарха со стоиками

Философия Диона Хризостома в контексте эпохи и школы

О пантеизме столпов грузинского ренессанса

Предисловие к книге М. Д. Муретова «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова»

Философия Порфирия сквозь призму древних культур

Религия Яхве. Смысловой анализ традиции

Вавилонский котел (заметки о соотношении маздаизма и яхвизма c VI до н. э. по I в. н. э.)

Стилистика апокалиптического сектантства

Приложения