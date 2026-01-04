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Сидаш - Том I - На север от Солнца на запад от Луны

Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I
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Category Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature
Series Сидаш - Собрание сочинений (3 books)

От автора. Представляемое сейчас читателю двухтомное издание моих работ является первым и на данный момент единственным собранием. Все в разные времена подготовленные к печати мои книги по разным причинам так и не увидели свет. Составляя это собрание, я мог либо скомпоновать материал хронологически, либо опубликовать одну за другой неизданные ранее книги, сохранив каждую из них в том виде, как она была в свое время задумана, либо, наконец, создать новую композицию. Я пошел последним путем, так что получившееся в итоге целое обусловлено задачей преподать в связности имеющийся на данный момент материал и не конституируется ни хронологическим, ни иным каким-либо внешним композиции данного собрания принципом.

Тарас Геннадьевич Сидаш - Избранные статьи - в 2-х томах

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016

ISBN 978-5-7164-0655-1

Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 1072 с.

Тарас Сидаш - На север от Солнца, на запад от Луны - Том I - Содержание

От автора

  • Греческое чудо

  • Олимпийская религия

  • Философские движения Эллады «в лицах»

  • Парменид глазами христианина

  • Григорий Богослов глазами платоника

  • Что есть эллинское христианство? (на примере философии Синезия Киренского)

  • Император Юлиан

  • О полемике Плутарха со стоиками

  • Философия Диона Хризостома в контексте эпохи и школы

  • О пантеизме столпов грузинского ренессанса

  • Предисловие к книге М. Д. Муретова «Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова»

  • Философия Порфирия сквозь призму древних культур

  • Религия Яхве. Смысловой анализ традиции

  • Вавилонский котел (заметки о соотношении маздаизма и яхвизма c VI до н. э. по I в. н. э.)

  • Стилистика апокалиптического сектантства

Приложения

  • Из чтений по истории религии

  • Вступление к чтениям по греческому языку Нового Завета

  • С. Сапожникова. О некоторых аспектах брачной этики в эллинской и иудейской традициях

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Added 04.01.2026
Author esxatos
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